FOTO: Unitatea de Suport Medical COVID-19 din cadrul UMFST Târgu Mureș, un efort colectiv în folosul comunității

La inițiativa Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș, Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș alături de celelalte autorități locale au decis transformarea Sălii polivalente din cadrul campusului universității într-o Unitate de Suport Medical COVID-19 de tip modular pentru bolnavii confirmați, cu simptomatologie moderată, în administrația Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

În cursul zile de marți, 28 aprilie, în prezența conducerii tuturor instituțiilor implicate, Universitatea a predat spre administrare Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Unitatea de Suport Medical COVID-19, urmând ca aceasta să devină operațională în cel mai scurt timp.

Detalii despre funcționarea spitalului

Facilitățile pe care le are UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și poziționarea strategică a acesteia au permis adaptarea Sălii polivalente, care are o suprafață total construită de 2.369 de metri pătrați într-un spațiu de îngrijire medicală în care 1.901,5 de metri pătrați sunt destinate doar pentru spațiile medicale propriu-zise iar restul pentru spațiile de suport, asigurând condiții optime de îngrijire în 80 de paturi. În condiții de necesitate crescută, spațiul poate prelua, prin readaptarea dotărilor, și alte categorii de pacienți.

Unitatea de Suport Medical COVID-19 dispune de un spațiu de triaj pentru pacienți, 42 de saloane de 1-2 paturi (toate paturile sunt de tip terapie intensivă, monitorizate), cu suprafețe cuprinse între 8-16 metri pătrați, cu circuite adaptate, specifice bolilor infecțioase precum și toate spațiile anexe necesare bunei desfășurări a activității în condiții de siguranță.

Fiecare salon dispune de acces la oxigen medicinal alimentat de la stația centrală precum și celelalte utilități necesare, iar o parte dintre ele sunt conectate și la rețeaua de aer comprimat, permițând, la nevoie tratamentul intensiv, inclusiv ventilație mecanică a bolnavilor critici. Unitatea este prevăzută cu accese separate pentru pacienți, pentru personalul medico-sanitar, pentru aprovizionarea cu medicamente, hrană și alte materiale precum și pentru eliminarea deșeurilor contaminate.

Un efort sinergic al tuturor instituțiilor implicate

Pentru realizarea acestui proiect a fost nevoie de un efort comun. UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a inițiat și conceput proiectul și a amenajat spațiile din interior și din exterior, inclusiv compartimentările interioare pentru saloane și spațiile de suport pe care le-a pus la dispoziție gratuit Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a realizat instalațiile de curent electric, oxigen și aer comprimat, a dotat cu echipamente și mobilier medical unitatea, a completat unele detalii de amenajare interioară și s-a organizat pentru asigurarea resursei umane și materiale, el urmând să operaționalizeze această structură medicală.

Direcția de Sănătate Publică a asigurat consultanța și avizele necesare, alături de alte autorități locale și sub coordonarea Instituției

Prefectului – Județul Mureș, care la rândul ei a fost liantul proiectului.

Consiliul Județean Mureș a asigurat resursele financiare necesare pentru finalizarea proiectului și operaționalizarea acestuia. Resursa umană necesară funcționării spitalului va fi asigurată de instituțiile sanitare din județ, de cadrele didactice ale universității și, dacă va fi nevoie, de studenții voluntari ai universității.

Spitalul Clinic Județean Mureș a contribuit, de asemenea, cu resursa umană de specialitate directă.

Mediul privat s-a implicat intens pentru a asigura un ritm de lucru extrem de alert, având în vedere perioada de execuție.

Proiectul este deosebit pentru mai multe motive:

S-a realizat într-un timp foarte scurt, în doar câteva zile. A adus laolaltă toate forțele politice și administrative locale, indifferent de orientările existente, interesul comunității fiind pus în fața altor interese; s-a demonstrat astfel că municipiul Târgu Mureș are o mare capacitate de mobilizare și de coagulare a mediului academic, medical, administrativ și socio-economic. A creat un model de bună practică medicală, aplicabil în condiții de suprasolicitare a infrastructurii medicale existente, capabil sa fie replicat și în alte locații. A arătat rolul unificator și de progres pe care trebuie să îl aibă o universitate într-un oraș, viteza de reacție în a anticipa nevoile societății și capacitatea de implicare atât prin propunerea de soluții cât și prin aplicarea acestora.

Plămânul de care orașul are nevoie

Potrivit rectorului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, inaugurarea Unității Medicale COVID-19 ca unitate medicală suport de îngrijire a pacienților infectați cu SARS CoV-2 ”constituie mai mult și fără îndoială altceva decât un moment festiv, de realizare a unui proiect, fie el și în domeniul dezvoltării infrastructurii din sănătate.”

”Ceea ce azi comunitatea târgumureșeană a reușit, prin vectorii ei cu putere de decizie administrativă, răspunde unei nevoi sociale, umane, acea nevoie supremă ca în centrul efortului unei societăți să se afle omul. Universitatea de Medicină târgumureșeană, poate cea mai iubită instituție locală și cred că cea mai emblematică, cea care își învață studenţii că pacientul se va afla la capătul eforturilor lor, în fața lor, a fost cea care a reacționat la contextul imperativ al acestei surprinzătoare și amenințătoare pandemii, într-o ecuație inversă, în care pacientul există, brusc, în număr mare, și riscă să nu găsească patul de spital în care să primească îngrijirea pe care o merită: promptă, demnă, conformă cu ceea ce actul medical presupune în vremurile noastre. Ca universitar, sunt reprezentantul întregii comunități academice a UMFST, ai cărei membri s-au implicat într-un extraordinar efort de a salva vieți, de la primul pacient suspect și până acum, iar deschiderea acestei unități medicale a avut susținerea necondiționată a acestui corp eminent de personal medical. Apreciez în cel mai profund mod cooperarea fără precedent și suportul necondiționat al tuturor partenerilor acestui proiect și vreau să le mulțumesc în mod cu totul deosebit, sperând că împreună să putem fi plămânul de care acum orașul nostru are nevoie”, a declarat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Semn de normalitate pentru Mureș

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a adus mulțumiri tuturor entităților de stat și private care și-au adus contribuția la realizarea într-un interval de timp foarte scurt a proiectului, despre care a afirmat că ”este un semn de normalitate despre cum trebuie să funcționeze lucrurile în județul nostru.”

“Pe 13 aprilie aveam prima discuție legată de proiectul acestui spital. Chiar în acea seară, eram deja la Sala polivalentă a UMFST Târgu Mureș, unde am stabilit primii pași împreună cu toate instituțiile implicate direct. Acest proiect este un semn de normalitate despre cum trebuie să funcționeze lucrurile în județul nostru. Am crezut cu tărie în acest proiect și am reușit să reunim la aceeași masă oameni de administrație, mediul universitar, reprezentanții sistemului medical și mediul de afaceri, iar împreună să lucrăm eficient și rapid. Cred că nimeni nu mai poate să spună în acest moment că un proiect nu este posibil în județul Mureș, atâta timp cât există voință și colaborare. Suntem la câteva zile distanță de finalizarea spitalului pavilionar, iar în cazul unei evoluții negative a pandemiei în județul Mureș, vom reuși să asigurăm un spațiu de tratament la cele mai înalte standarde pentru bolnavii cu simptomatologie ușoară și moderată”, a declarat Mara Togănel.

Sprijin financiar din partea Consiliului Județean Mureș

Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a subliniat, la rândul său, importanța noii Unități de suport medical COVID-19.

”Este important să fim pregătiți cu spații corect amenajate pentru tratarea pacienților COVID-19 în cazul în care numărul bolnavilor va depăși capacitatea actuală. Așa cum vedem, numărul de cazuri este în creștere, în fiecare zi sunt noi și noi confirmări. În momentul de față mai sunt locuri libere pentru pacienții infectați cu noul coronavirus în clinicile de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 1, în spitalul care este desemnat pentru tratarea bolnavilor COVID-19. Acest lucru se poate schimba, însă, de la o zi la alta. Decizia ca spitalul modular să fie amenajat în Sala Polivalentă al UMFST Târgu-Mureș a fost luată la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș. Consiliul Județean Mureș contribuie financiar la realizarea acestui proiect, coordonarea și executarea lucrărilor este în sarcina Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, a declarat Peter Ferenc.

Unitate pentru formele ușoare de COVID-19

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, dr. Claudiu Puiac, a precizat că Unitatea de suport medical COVID-19 UMFST va funcționa doar în momentul în care capacitatea Spitalului Clinic Județean Mureș va ajunge la capacitate maximă în ceea ce privește numărul de pacienți.

”În condițiile în care acestă pandemie cu virusul COVID-19 va cunoaște o pantă ascendentă și posibilitățile de internare a pacienților confirmați pozitiv cu COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș vor fi depășite, atunci s-a avut în vedere înființarea acestei unități medicale temporare care să funcționeze temporar în structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru a trata pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare infectați și confirmați pozitiv cu COVID-19. Personalul medical, în cea mai mare parte va fi asigurat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, dar în colaborare cu Spitalul Clinic Județean Mureș, având în vedere că în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș lipsesc cele două specialități care sunt definite că se ocupă de COVID-19 în principal, respectiv Infecțioase și Pneumologie”, a subliniat dr. Claudiu Puiac.

170 de cadre medicale, la capacitate maximă

Unitatea de suport medical COVID-19 UMFST va fi coordonată de șef lucrări dr. Horațiu Moldovan,

”Unitatea medicală suport COVID-19 UMFST este practic, din punct de vedere administrativ, o secție externă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în care vor lucra mai multe cadre medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, care vor fi detașate de la alte spitale și centre medicale din județ. Acest centru va fi capabil să trateze peste 80 de pacienți, cazuri ușoare, medii și cazuri asimptomatice, dar va fi pregătit din punct de vedere medical să asigure suport medical avansat și pentru pacienții a căror stare de sănătate se va deteriora rapid pentru că știm că în evoluția pacienților cu COVID-19 poate să existe o deteriorare rapidă a stării de sănătate și atunci noi vom fi pregătiți în câteva saloane cu dotare complete de terapie intensivă pentru ca timp de câteva ore să putem să asigurăm suportul medical avansat pentru acești pacienți până când putem să facem transferul într-o secție de terapie intensivă din cadrul Spitalului”, a declarat șef lucrări dr. Horațiu Moldovan.

În ceea ce privește managementul medical al pacienților, aceștia vor fi îngrijiți în peste 40 de saloane: 30 de saloane cu două paturi, iar restul saloanelor vor avea un pat.

”Vorbim despre paturi noi de terapie intensivă, fiecare pat va avea asigurat oxigenoterapie. De asemenea, fiecare salon va avea un buton de panică prin intermediul căruia fiecare pacient va fi monitorizat încontinuu, respectiv monitorizare de pulsoximetrie, temperatură și EKG dacă este cazul. Acești parametri vor fi transmiși prin telemetrie unor stații centralizate de control unde practic vor fi analizate și supervizate în permanență de către personal medical, medici și asistenți medicali, și acolo unde va fi necesar se va interveni”, a subliniat șef lucrări dr. Horațiu Moldovan.

În momentul în care Unitatea de suport medical va fi plină, cu peste 80 de pacienți, activitatea medicală va fi desfășurată de circa 170 de cadre medicale.

”Cadrele medicale vor lucra în echipe mici, la capacitate maximă. Vor fi cinci astfel de echipe formate din medici, asistenți, infirmieri, îngrijitori medicali. Aceste echipe nu se vor întâlni niciodată, vor fi echipe de sine stătătoare tocmai pentru a elimina ceea ce se numește ”cross contamination”, adică dacă o persoană dintr-o echipă este infectată să evităm infecția altor echipe. Vom avea cele mai draconice mijloace de protecție. Practic, protecția personalului va fi de nivel înalt în sensul în care tot personalul care va lucra în această unitate va avea combinezon impermeabil, halat chirurgical impermeabil, trei perechi de mănuși, vizieră și așa mai departe, și vor fi circuite stricte de intrare și de ieșire, adică de decontaminare în momentul în care personalul medical iese din tură. Ca să nu fie o încărcătură fizică și fizică prea mare pentru personal, turele de 8 ore vor fi împărțite în două, respectiv jumătate din timp se va lucra în ”zona roșie”, cu pacienții, și în cealaltă jumătate se va lucra în ”zona verde”. Între cele două zone va exista o ”zonă tampon”, respectiv o cameră cu presiune negativă, astfel încât să se elimine contaminarea ”zonei verzi”. Totodată, unitatea va avea un punct farmaceutic propriu unde vor exista medicamentele curente și medicația de urgență”, a menționat șef lucrări dr. Horațiu Moldovan.

Alex TOTH