Ziua Grâului 2020. Saaten Union, trei soiuri omologate și unul în testare

Reprezentanți ai zece companii multinaționale din domeniul agrobusiness-ului și ai două institute de cercetare din România au participat marți, 16 iunie, la cea de-a cincea ediție a Zilei Grâului. Evenimentul a fost organizat în condiții speciale de distanțare socială impuse de starea de alertă din România de DAFCOCHIM AGRO și familia Kosa, la ferma Kodagro din localitatea mureșeană Seuca, comuna Gănești.

Au spus ”prezent” la Seuca reprezentanții următoarelor companii multinaționale: Caussade, Ciproma Sem, Donau Saat, Limagrain, Marton Genetics, Probstdorfer, Saaten Union și Syngenta.

Totodată, la eveniment au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea și ai Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.

Saaten Union, trei soiuri omologate și unul în testare

În acest an, Compania Saaten Union a propus în loturile demonstrative ale Kodagro de la Seuca trei soiuri și unul nou, aflat în testare pentru al doilea an consecutiv.

“Îi mulțumim partenerului nostru DAFCOCHIM AGRO pentru invitația primită de a participa și le urăm fermierilor recolte bogate.

Suntem prezenți în acest lot cu patru soiuri de grâu. Primul soi este Centurion, un soi aristat, semi-timpuriu care în momentul apariției în portofoliul nostru a impresionat printr-o stabilitate și o productivitate ridicată. Alt soi cultivat aici este Aspekt, un soi nearistat, semi-tardiv, cu o toleranță foarte bună la principalele boli, cu o rezistență foarte bună la iernare. Îl recomandăm fermierilor cu o tehnologie intensivă. Soiul are un potențial de producție foarte ridicat. Cel de-al treilea soi pe care îl avem în platformă este soiul Tika Taka, un soi, de asemenea, semi-timpuriu, nearistat, care are o înfrățire puternică, o vigoare bună la răsărire, este un soi de talie medie, foarte recomandat pentru a fi semănat în zona noastră. Cel de-al patrulea soi pe care îl avem aici, tot unul semi-timpuriu, este în testare pentru al doilea an. L-am recomandat și pentru Transilvania, rezultatele vor stabili dacă va fi sau nu inclus în portofoliul nostru”, a subliniat Sorin Hîrceagă, director zonal Centru în cadrul Saaten Union.

Ligia VORO

Alex TOTH