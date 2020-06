Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Bogdan Gheborean: ”Mulți știu, dar e important să și cunoască”

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Bogdan Gheborean, absolvent al Liceului Tehnologic Iernut cu media de 9,71, în cadrul profilului real Științe ale naturii, secția limba română.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva rânduri?

Bogdan Gheborean: Sunt un tânăr de 18 ani cu ambiții si idealuri specifice vârstei, căruia îi place să evolueze în diverse domenii: culturale, educaționale. Printre principalele pasiuni sunt: matematica, calculatoarele, limba engleză – ca dovadă am obținut atestatul Cambridge anul trecut, în clasa a XI-a, istoria, documentarele.

Rep.: De ce ai ales să studiezi profilul Științe ale naturii?

B.G.: Dacă la început am cochetat cu Medicina, părându-mi-se o meserie nobilă, în final am revenit ,,cu picioarele pe Pământ” și optez pentru un profil tehnic, nu pentru a duce mai departe ștacheta părinților, ingineri de profesie, ci din pasiunea pentru matematică, fizică și tot ceea ce înseamnă calcul, și nu în ultimul rând, aceasta este și recomandarea celor care mi-au îndrumat pașii la materiile respective.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

B.G.: În primul rând seriozitatea, munca, abnegația și nu în ultimul rând, pasiunea, motivația de a evolua și a învăța întotdeauna ceva nou, necunoscut. Dar, mai presus de toate este demnitatea, mândria de a sta cu fruntea sus.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

B.G.: În primul rând, l-am obținut prin intermediul familiei, deoarece am bunici foști profesori și care împreună cu părinții au încercat să îmi facă activitățile atractive și oarecum să le coreleze pe cele extra cu cele școlare sau, mai bine spus, prin intermediul unor activități extrașcolare mi s-a insuflat de mic dorința de nou și mi s-a ”gâdilat curiozitatea”.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

B.G.: Să fie pregătiți la toate materiile, să nu opteze preponderent pentru materiile de bacalaureat sau admitere la facultate, deoarece fiecare e importantă în felul ei: ce ne-am face dacă nu am ști de ce ne doare ceva, dacă nu am ști din ce parte a Europei facem parte, dacă nu am ști să socotim coșul de alimente în supermarket, dacă nu am ști că fără oxigen nu există viața pe Pământ și ce ne-am face dacă nu am ști ce origini avem?

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

B.G.: Sper să obțin rezultate bune și demne în același timp la Bacalaureat, să obțin un loc fruntaș la secția de TCM a UMFST Târgu Mureș, pe care, de altfel și mama a absolvit-o și să o termin, cel puțin la fel de bine ca și ea, astfel încât să obțin un job meritat, în conformitate cu ambițiile si rezultatele mele.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

B.G.: Așa cum am precizat la întrebările anterioare, de mic mi s-a insuflat acest concept, în sensul că ”noi te sprijinim, tu doar trebuie să fii serios și, când îți alegi un drum în viață, indiferent de părerile părinților să fie acela unde te poți simți cel mai pregătit, dar și să îți placă ceea ce faci”… apoi de ce să nu recunosc că am fost mândru și mulțumit atunci când am obținut note pe măsura cunostințelor mele și așa cum mi-au scris cu ocazia majoratului, pe tricoul personalizat colegii: ”Iei 10!”

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

B.G.: Așa cum zicea Einstein: ”Mulți știu, dar e important să și cunoască”.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN