Ovidiu Butuc, achitat în primă instanţă de judecătoria Târgu Mureş

Share



Judecata în fond a fostului manager general al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a fost soluţionată de către un complet de judecată din cadrul Judecătoriei Târgu Mureş. Ovidiu Butuc a fost achitat parţial în primă instanţă pentru mai multe infracţiuni presupuse într-un dosar care a avut ca obiect conflictul de interese, parte civilă în această speță fiind Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș.

Ovidiu Butuc a fost achitat pentru presupusa săvârșire a infracţiunilor de: fals intelectual în formă continuată, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, înşelăciune în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, cheltuielile de judecată revenind în sarcina statului.

Amendă penală de 400 lei pentru fals în declaraţii

În aceeaşi speţă, fostul director a fost condamnat la o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracţiunii de fals în declaraţii şi suspendarea unor drepturi civile. Totuşi, în temeiul art. 81 din Codul penal din 1969 se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de un an, conform dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Codul penal din 1969. În temeiul art. 71 alin. (4) din Codul penal din 1969 constată că pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată şi executarea pedepselor accesorii. În plus, Ovidiu Butuc este obligat la plata unor cheltuieli de judecată în cuantum de 1.000 lei.

Soluţia instanţei pe scurt:

“I. În temeiul art. 386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei de fals în declaraţii, faptă prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, de săvârşirea căreia este acuzat inculpatul B.O.M., în infracțiunea de fals în declarații, faptă prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 292 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. În temeiul art. 396 alin. (1), alin. (2) din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 63 din Codul penal din 1969 condamnă pe inculpatul B.O.M., la pedeapsa de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracșiunii de fals în declaraţii, faptă prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 292 din Codul penal din 1969, cu reținerea art. 74, alin. 1, lit. a Cod penal din 1969 şi art. 76, alin. 1, lit. f Cod penal din 1969 ?i cu aplicarea art. 5 din Codul penal. În condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 alin. (1), alin. (2) din Codul penal din 1969, cu referire la art. 5 alin. (1) din Codul penal şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal din 1969, adică a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În temeiul art. 81 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de un an, conform dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Codul penal din 1969. În temeiul art. 71 alin. (4) din Codul penal din 1969 constată că pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 și asupra dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. II. În temeiul art. 396 alin. (1) și alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 4 și art. 5 din Codul penal achită pe inculpatul B.O.M. de sub acuzația comiterii infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (16 acte materiale din perioada 05.03.2013-27.02.2014). III. În temeiul art. 396 alin. (1) și alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 5 din Codul penal achită pe inculpatul B.O.M. de sub acuzația comiterii infracţiunilor de: – înşelăciune în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (12 acte materiale din perioada octombrie 2012 – ianuarie 2014), – fals intelectual în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (12 acte materiale din perioada octombrie 2012 – ianuarie 2014). IV. În temeiul art. 396 alin. (1) și alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 5 din Codul penal achită pe inculpatul B.O.M.de sub acuzația comiterii infracţiunii de: – uz de fals în formă continuată, faptă prev. şi ped. art. 323 teza I din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal (12 acte materiale din perioada octombrie 2012 – ianuarie 2014), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) din Codul penal. V. În temeiul art. 397 alin.1 Cod procedură penală, art. 25 alin.1 Cod procedură penală respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de către partea civilă XXXX. VI. În temeiul art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (500 lei pentru faza de urmărire penală şi 500 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată) aferente acuzei vizând săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales”.