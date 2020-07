Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Anca Roxana Giurgiu: “Rezultatele mele au venit din multă muncă”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Anca Roxana Giurgiu a absolvit Școala Gimnazială “Augustin Maior” din Reghin cu media 10 pe parcursul celor patru ani de studiu.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Anca Roxana Giurgiu: Mă numesc Anca Roxana Giurgiu și, sinceră să fiu, mă văd ca o persoană prietenoasă, grijulie, serioasă și, mai ales atentă.

Rep. Cum ai reușit să obții media 10?

G.A.: Rezultatele mele au venit din multă muncă, ambiție și răbdare. Dar nu consider ca este neaparat numai meritul meu. Am avut profesori deosebiți, cărora le mulțumesc că au reușit să-mi dezvolte dorința de a cunoaște și familiei pentru faptul că m-au susținut. Nu mi s-a impus vreodată să fac din nota 10 un scop, ci am înțeles cât de important este să te bucuri de aventura descoperirii și atunci mi-a fost mai ușor. Adevărata încercare a fost învățarea limbii germane, de care mă bucur acum, pentru că e minunat să ajungi să stăpânești, atât de bine, o limbă străină, pornind de la zero. După părerea mea, învățatul este ca un pom: dacă ai grijă de el, înflorește dacă ai răbdare, vei putea gusta fructele.

Rep.: Care este materia ta favorită și de ce?

G.A.: Îmi este greu să aleg o singură materie, fiindcă fiecare are ceva special la ea. Ador biologia, chimia si fizica, dar îmi plac în egală măsură și limba română, germana și engleza. De la toate am învățat câte un lucru care îmi va fi de folos în viață.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul zilnic și învățatul pentru Evaluarea Națională?

G.A.: Era într-adevar mai solicitant, rezolvând teste peste teste și având de învățat la celelalte materii, dar am luat-o ca pe o provocare și am ajuns să o consider o joacă. În fiecare zi încercam să îmi depășesc ziua trecută.

Rep.: Ce părere ai despre școala online?

G.A.: Școala online, deși a răpit unele momente frumoase din pauze, a fost o experiență pe care, într-un fel mă bucur ca am avut-o, deoarece a fost inedită. Mie mi s-a părut că am avut puțin mai mult de lucru, trebuind să ne postăm temele, iar asta însemna cel putin jumătate de oră zilnic de făcut poze la aceleași caiete, dar a meritat efortul.

Rep.: Cum reușești să îți găsești echilibrul între școala și viața socială?

G.A.: Școala îmi definește puțin noțiunea de viață socială. Aproape toți prietenii mei mai apropiați sunt din clasă și multe cunoștințe le-am făcut prin intermediul activităților organizate de școală. Mă bucură să știu că am format această legătură între timpul liber și învățătură.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

G.A.: Unul dintre cele mai importante aspecte legate de școală este relația elevului cu cartea. Eu am reușit să învăț mai ușor, fiind atentă la ore. Ba chiar, uneori, eram atât de absorbită de ce predau profesorii, încât rămâneam „în transă” și după ce suna clopoțelul. Astfel, când ajungeam acasă, doar trebuia să mai citesc de vreo două-trei ori lecția și o memoram. Și… nu știu dacă e cheia, dar e foarte important să te asiguri că ai… atenție și răbdare!

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

G.A.: Îmi place foarte mult muzica. Mă liniștește și mă ajută să mă concentrez. Dar una dintre puținele activități care simt ca îmi poate dilata timpul este fotografia. Este uimitor în câte moduri poate fi văzută lumea prin aparatul foto!

Rep.: Ce planuri de viitor ai? Unde ai vrea sa mergi mai departe la liceu?

G.A.: La liceu îmi doresc să merg pe profil de stiințele naturii, iar în viitor visez la a deveni medic. Deși mi-am schițat deja partea asta, nu vreau să mă grăbesc nicăieri. Abia aștept să înceapă noua aventură!

A consemnat Marco RICCARDI