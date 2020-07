Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Bogdan Bucur: “Cheia succesului școlar este ambiția”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Bogdan Bucur a absolvit Școala Gimnazială “Zaharia Boiu” din Sighișoara cu media celor patru ani de studii de 9,93.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Bogdan Bucur: Sunt o persoană pozitivă, tolerantă și perseverentă. Mă adaptez foarte ușor la diverse situații tratându-le cu o doză de optimism. În viața de zi cu zi, consider că faptele sunt mai valoroase decât vorbele.

Rep.: Care ți-a fost media generală pe parcursul celor patru ani?

B.B.: De-a lungul celor patru ani, media generală obținută este 9,93.

Rep.: Care este materia ta favorită și de ce?

B.B.: Materia mea preferată este engleza. De când eram mic, în clasele primare, am început să învăț limba engleză foarte ușor. În prezent, consider că știu limba asemenea unui vorbitor nativ și, ca limbă cunoscută global, este foarte importantă pentru a te înțelege pe plan internațional cu toate popoarele lumii.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul zilnic și învățatul pentru Evaluarea Națională?

B.B.: Consider că învățatul zilnic cuprinde învățatul pentru Evaluarea Națională, iar fiind obișnuit cu acest ritm de învățare, am trecut de perioada examenelor fără stres.

Rep.: Ce părere ai despre școala online?

B.B.: În opinia mea, școala online este o soluție ineficientă, dar având în vedere situația în care ne-am aflat în ultimele luni de școală, a fost o măsură de urgență care necesită multe îmbunătățiri în cazul în care va apărea un al doilea val de COVID-19 și va trebui să ne întoarcem la școală în mediul online.

Rep.: Cum reușești să îți găsești echilibrul între școală și viața socială?

B.B.: Atenția în timpul orelor de curs îmi scurtează timpul alocat învățării suplimentare acasă. Astfel câștig mai mult timp liber pe care îl folosesc pentru a socializa.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

B.B.: Eu consider că cheia succesului școlar este ambiția. Pentru mine, lucrul care mă motivează este dorința de a avea o carieră de succes.

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

B.B.: Interesele mele în prezent sunt de a studia matematica și informatica pentru a duce o carieră în acest domeniu. Pasiunea mea este muzica, alte activități preferate fiind gătitul, tenisul și călătoriile.

Rep.: Ce planuri de viitor ai? Unde ai vrea sa mergi mai departe la liceu?

B.B.: După cum am precizat anterior, planul meu de viitor este de a urma studii în informatică si matematică la un liceu cu profilul respectiv.

A consemnat Marco RICCARDI