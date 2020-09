Péter Ferenc: Scopul meu este ca în următorii zece ani județul Mureș să devină cea mai mare putere economică a regiunii

Share



Domnule președinte, după patru ani de mandat la conducerea Consiliului Județean Mureș, care considerați că au fost cele mai mari provocări la care a trebuit să faceți față?

În 2016 Consiliul Județean Mureș se confrunta cu probleme serioase din cauza unor investiții mari care, din diferite motive, au fost blocate. La preluarea mandatului mi-am propus să finalizăm aceste proiecte începute cu mulți ani în urmă, mai ales că a existat riscul să ajungem în situația să fim obligați să plătim înapoi Uniunii Europene finanțările primite pentru realizarea acestor investiții. Cu un efort comun, cu echipa Consiliului Județean, am reușit să finalizăm construcția și să punem în funcțiune circuitul Transilvania Motor Ring, care este cel mai mare circuit pentru sporturi cu motor din țară, și singura astfel de pistă din Transilvania. Totodată, am reușit să punem în funcțiune depozitul județean de deșeuri la Sânpaul, astfel nu mai suntem nevoiți să transportăm deșeurile menajere în alte județe. Am pornit colectarea selectivă a deșeurilor în 6 zone ale județului, mai puțin în Târgu Mureș unde am avut 2 licitații fără rezultate, și unde trebuie să rezolvăm această lipsă în perioada următoare.

Cu toate acestea, cea mai mare provocare și una dintre cele mai importante realizări din acești patru ani o consider faptul că avem un Aeroport funcțional. În 2016, când am preluat aeroportul, pista era într-o stare atât de degradată încât autoritățile l-au clasificat periculos pentru pasageri, iar aeroportul a trebuit să fie închis din această cauză. Am ajuns aici din cauza amânării investițiilor de către fosta conducere. Cu o mobilizare bună am reușit să realizăm lucrările de reabilitare a pistei în mai puțin de doi ani, timp în care am renovat și pista și parcările pentru aeronave, am redeschis aeroportul și am reușit să aducem din nou zboruri către Târgu Mureș. După redeschiderea Aeroportului am demarat și un amplu proces de dezvoltare a acestuia. Am pregătit documentațiile necesare pentru extinderea pistei aeroportului, pentru construirea unui terminal modern de pasageri și extinderea parcărilor de aeronave. Pentru realizarea investiților dorim să accesăm fonduri UE.

Care sunt principalele proiecte pe care le-ați demarat în acești patru ani și pe care doriți să le continuați în următorii patru ani?

Ca președinte al Consiliului Județean am pus accent pe dezvoltarea infrastructurii rutiere, deoarece consider că nivelul de dezvoltare a infrastructurii de transport este una dintre condițiile de bază pentru dezvoltarea economică a unei regiuni. Am reabilitat aproape jumătate din rețeaua de drumuri județene. În fiecare an de la preluarea mandatului am reușit să creștem numărul de kilometrii pe care s-a turnat covor asfaltic nou, peste 300 de km de drum județean, din totalul de 727 al întregii rețele, fiind incluși în programul anual de întreținere a drumurilor. De asemenea, am demarat mai multe lucrări majore de modernizare, prin lărgirea unor drumuri județene și lucrări de asfaltare a unor porțiuni unde până acum am avut drum pietruit. În perioada următoare îmi propun să continuăm aceste lucrări astfel încât până în anul 2024 să modernizăm 95% din drumurile județene.

Un alt domeniu prioritar pentru mine în mandatul actual a fost dezvoltarea sistemului de sănătate. În ultimii 4 ani am cheltuit 60 de milioane de lei pentru dezvoltarea spitalelor pentru achiziționarea de echipamente medicale moderne. Din această sumă s-au realizat mai multe investiții importante, respectiv construcția unui nou buncăr de radioterapie, pe care l-am finalizat la sfârșitul anului trecut, și reabilitarea clinicii de oncologie, care este încă în desfășurare. Dezvoltarea spitalelor trebuie continuată și în perioada următoare.

Îmi propun să duc până la capăt și cele 5 proiecte în derulare cu finanțare europeană. Dintre acestea 4 sunt investiții mari, două fiind legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere județene, două proiecte referindu-se la reabilitarea unor clădiri de patrimoniu importante din Târgu Mureș.

În cadrul celor două proiecte rutiere, reabilitarea drumului dintre Ungheni și Târnăveni, și a drumului județean dintre Sighișoara și Agnita vom moderniza complet două tronsoane de drum pe o lungime de 24, respectiv 16 km. În cazul proiectelor de patrimoniu lucrările sunt în curs, reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș fiind în stadiu avansat, renovarea clădirii va fi finalizată până la sfârșitul anului, iar anul viitor urmează să fie aranjate noile expoziții. Totodată, avem în implementare un proiect care oferă servicii digitale pentru pentru solicitarea și obținerea unor documente de urbanism. Aceste proiecte trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor, mijlocul anului 2022.

Ce proiecte noi vă propuneți să demarați în următorii patru ani?

Avem multe planuri și proiecte în pregătire prin care putem dezvolta județul Mureș. Scopul meu este ca în următorii zece ani județul nostru să ajungă pe primul loc în regiune din punct de vedere economic. În acest sens, am dori să demarăm câteva investiții mari prin care putem întări poziția economică a județului. Unul dintre aceste proiecte ar fi construirea centurii ocolitoare a Târgu Mureșului din partea nord-vestică a orașului, care va lega Ungheni de Ernei. Ne-am propus să construim această centură împreună cu primăriile din zona metropolitană. Această investiție, pe de o parte, ar face posibilă ca traficul de tranzit să evite Târgu Mureșul, iar, pe altă parte, ar contribui la dezvoltarea localităților din partea nordică a zonei metropolitane. Un alt proiect important ar fi contruirea unui centru de evenimente inovator și multifuncțional, Centrul de Inovare Transilvania, unde se vor putea organiza evenimente la care vor putea participa mii de oameni. Complexul de evenimente va fi legat și de un centru de cercetare. Scopul nostru este să împiedicăm ca specialiștii noștrii să părăsească țară, totodată să atragem aici profesioniști și investitori străini. Vom continua și dezvoltarea Aeroportului Transilvania pentru a atrage mai multe curse la Târgu Mureș, și vom demara lucrări de reabilitare la mai multe spitale din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Avem în pregătire documentații pentru reabilitarea Clinicii de Boli Infecțioase, Clinicii de Pneumologie și pentru cea de Obstetrică-Ginecologie. Dorim să extindem Clinica de Boli Infecțioase cu o unitate de terapie intensivă. Pentru realizarea acestor investiții vom accesa și fonduri europene.

Ați vorbit despre un centru de conferințe și un centru de dezvoltare în programul dumneavoastră. Vor fi acestea realizate prin Zona Metropolitană sau exclusiv de Consiliul Județean Mureș?

Acest centru de evenimente și centru de cercetări se va realiza sub coordonarea Consiliului Județean Mureș, dar în colaborare cu alți parteneri printre care autorități locale din Zona Metropolitană Târgu Mureș, instituții de învățământ și reprezentanții mediului de afaceri. Acest proiect nu poate fi unul de succes, dacă nu suntem sprijiniți de universitățile care pot contribui și beneficia de acest centru la partea de dezvoltare, de firmele IT sau de acei antreprenori care sunt interesați în organizarea unor evenimente mari. Pentru realizarea Centrului de Inovare Transilvania vom depune o solicitare de finanțare din fonduri UE. În perioada 2021-2027 în cadrul programelor UE vor fi disponibili mulți bani pentru proiecte de inovare. Avem speranța că vom reuși să obținem finanțare pentru acest proiect care ar contribui la dezvoltarea județului Mureș.

Cum vă propuneți să susțineți mediul agricol și producătorii locali din județul Mureș?

Trebuie să precizez că instituția Consiliului Județean nu are competențe directe legate de domeniul agricol, dar printre planurile mele se numeră și înființarea unei Asociații Județene de Dezvoltare Rurală care să sprijine producătorii și fermierii locali și prin care aceștia pot fi ajutați să fie mai competitivi. Vom sprijini producătorii locali în valorificarea produselor și prin crearea de piețe și puncte de colectare, precum și prin organizarea de târguri. Vom crea un brand a județului Mureș pentru a marca produsele de înaltă calitate, crescând astfel valoarea adăugată a produselor agricole.

(Material comandat de UDMR Mureș/ Cod unic de autentificare AEP: 23200009 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)