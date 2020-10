„Mestecăniș”, savoarea berii NOAH pe acordurile trupei Bucovina

Share



Dacă e să ne referim la muzica rock, musai să vorbin și despre bere, licoarea care merge de minune cu acest gen de muzică, unul pe cât de sincer, pe atât de frumos și adevărat. O conexiune cum nu se poate mai fericită o reprezintă berea NOAH și trupa de Bucovina. Cum necum, cele două entități au bătut frumos palma, și așa s-a născut berea „Mestecăniș” ce va fi produsă de cei de la NOAH sub brandul Bucovina. „Suntem foarte mândri că Bucovina, probabil cea mai bună trupă rock din România, a ales Târgu Mureș și Bere Noah pentru a crea și brasa prima lor bere. Ea se va numi Mestecăniș, un Irish Red Ale autentic cu malțuri din UK, iar drojdia este de la una din cele mai vechi fabrici de bere din Irlanda” a fost mesaajul postat pe Facebook de Călin Ignat, fondatorul berii NOAH.

Cum a fost posibilă o astfel de asociere ?

„Cei de la Bucovina au profitat de faptul că au avut concert în Tîrgu Mureș în cursul anului trecut, prilej cu care ne-au vizitat fabrica. Cum se întâmplă de regulă, așa se nasc ideile bune, la o poveste la fața locului despre ceva super fain. De atunci, suntem tot în tatonare, am pregătit rețeta, iar într-un final cei de la Bucovina au decis ca acest produs să fie un Irish Red Ale, o bere roșie de tip irlandez. Am încercat să fac rețeta foarte autentică. Ca să realizezi acest lucru trebuie să folosești ingredientele, drojdiile și malțul doar din zona respectivă, în sensul că nu merge să folosești malțuri din Germania sau altă parte, dacă e să faci o bere cu specific irlandez. Am folosit la această bere malțul și hameiul din Marea Britanie, la fel și drojdia, de la cea mai veche fabrică de bere din Irlanda. Practic, este berea celor de la Bucovina branduită sub numele de „Mestecăniș by Bucovina”. Producția ei va fi la noi la fabrică, cu o rețetă făcută de mine, însă toate drepturiler asupra berii le dețin cei de la Bucovina”, ne-a povestit Călin Ignat.

Ultimul hop până ca acest nou produs să iasă pe piață este eticheta, după care berea „Mestecăniș” va putea fi gustată de fanii trupei Bucovina și nu numai. „Momentan se lucrează la etichetă. Mi-ar fi plăcut să facem o lansare oficială a acestei beri cu un concert Bucovina, dar din păcate timpurile care sunt cele care sunt. Oricum, nu am renunțat la această idee, să vedem dacă vom găsi o modalitate de a face acest lucru, cu respectarea condițiilor actuale de siguranță. Cred că vom lansa pe piață această bere în câteva săpămâni, produs care va putea fi găsit în locațiile unde vindem de regulă produsele noastre, iar în timp, după ce se reia activitatea trupelor, a concertelor, această bere va putea fi găsită la toate concertele unde va fi prezentă trupa Bucovina. Mai sunt trupe la noi în România care și-au făcut un brand propriu de bere, dar dintre acestea, Bucovina reprezintă cel mai important nume în materie de rock. Din multitudinea de sortimente de bere care le producem, aceasta este cel mai „rock” dacă putem spune astfel, un produs de suflet, eu fiind un fan declarat al trupei Bucovina”, spune Călin Ignat.

Degustarea finală

Meticuloși, cei de la Bucovina nu au dorit ca berea „Mestecăniș” să fie lansată până nu s-au convins pe viu de savoarea acesteia. „Nu se putea să ieșim pe piață cu un astfel de produs până nu a fost gustată de cei de la Bucovina, lucru care s-a înâmplat recent, la finele săptămânii trecute. Am decis de comun acord să nu lansăm pe piață produsul până nu ne întâlnim, până nu îl degustăm și până nu considerăm că este ceea ce trebuie să fie. Cei de la Bucovina au ținut foarte mult ca acestă bere să fie un produs care să fie adresat cu precădere fanilor lor. Primul lot de bere e aproape sold out. Cam toate berile noastre când le anunțăm pentru lansare sunt sold out. Vom avea aici o mică problemă deoarece foarte multă lume și-a exprimat dorința de a gusta această bere, cererea fiind mult peste ce putem noi produce la momentul de față. Noi am conceput doar rețeta, la indicațiile celor de la Bucovina, îmbuteliem produsul, în rest tot conceptul aparține celor de la Bucovina. Prețul acestui produs nu va fi unul diferit față de restul berilor care le producem. Puteți găsi noua bere produsă de NOAH în Tîrgu Mureș, mai exact la ”White Horse” (strada Călărași), locația unde adaosul e cel mai mic, dar și în locații precum ”La Teo”, ”Petry Bistro Grill & Wine”, ”Osteria del Dottore” și ”J’ai Bistrot.”, spune Călin Ignat.

Până să gustați din berea „Mestecăniș”, puteți asculta aici piesa care dă titlul acestui nou produs NOAH în interpretarea celor de la Bucovina.

Alin ZAHARIE