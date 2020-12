SCANDALOS! Izolați în țara nimănui?! Asistentă medicală umilită pentru o hârtie, de două săptămâni, de DSP Mureș!

Share



O asistentă medicală din municipiul Târgu Mureș aflată în izolare din data de 21 noiembrie s-a adresat cotidianului Zi de Zi pentru a mărturisi cum a fost umilită în ultimele două săptămâni de reprezentanții unei instituții a cărei menire este să gestioneze cazurile mureșenilor infectați cu COVID-19 sau aflați la domiciliu, în izolare, din același motiv.

Telefoane zilnice, fără rezultate

Asistenta medicală care ne-a contactat a povestit cum timp de două săptămâni a sunat zilnic la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș pentru a obține decizia de izolare.

”Sunt în izolare la domiciliul din Târgu Mureș după ce partenerul meu de viață a fost diagnosticat cu COVID-19. Din data de 21 noiembrie. De atunci, am sunat zilnic la numerele de telefon afișate pe site-ul DSP Mureș. Au fost zile în care am sunat și de două ori. Timpul de așteptare era de 30-50 de minute, după care cineva îmi promitea că se va trimite decizia de izolare. Doar în 1 decembrie nu am sunat, în rest, am sunat în fiecare zi”, spune asistenta medicală care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, și al cărui nume îl redăm în inițiale, V.T.

Concediu fără plată din neglijența DSP Mureș!?!

Consecințele apatiei de la DSP Mureș sunt multiple, una dintre acestea fiind că fără decizia de izolare medicul de familie nu poate elibera concediu medical, hârtie în lipsa căreia zilele lipsite de la locul de muncă sunt considerate absențe nemotivate.

”Azi (vineri, 4 noiembrie – n.r.) mi se termină perioada de izolare și încă nu am decizia de izolare de la DSP. De două zile mi se spune că decizia nu o voi primi eu, ci medicul de familie, însă medicul de familie nu a primit nicio hârtie. Fără ea, nu pot avea nici documentul de la medicul de familie, iar fără acea hârtie nu pot beneficia de concediu de plată. Drept urmare, la serviciu voi fi pontată o jumătate de lună ca fiind în concediu fără plată. E dezgustător, de parcă ar fi fost alegerea mea să nu merg la serviciu sau de parcă am vreo vină că timp de două săptămâni cei de la DSP Mureș n-au reulșit să elibereze acea hârtie. Trăiască cei care au conceput aceste reguli ”în favoarea” omului de rând. E de neadmis ce se întâmplă la această Direcție de Sănătate Publică din Mureș! Plătești asigurări de sănătate, respecți procedurile și ești umilit de o instituție care ar trebui să lucreze pentru binele tău. În altă ordine de idei, medicul de familie mi-a spus că are pacienți declarați pozitivi din luna octombrie care încă n-au primit decizia”, ne-a spus V.T. care a mărturisit că partenerul său de viață a fost ceva mai ”norocos” deoarece a primit decizia de la DSP Mureș… în urmă cu 2 zile.

Incredibil! Ancheta epidemiologică, făcută de pacient!

Aceeași asistentă medicală acuză că reprezentanții DSP Mureș nu s-au sinchisit nici măcar să realizeze ancheta epidemiologică, iar aceasta a fost întocmită după o săptămână după primirea diagnosticului de ”pozitiv COVID-19” de către partenerul său de viață.

”Nici măcar ancheta epidemiologică nu au făcut-o ei (DSP Mureș – n.r.). A insistat partenerul meu și a reușit abia după o săptămână să dicteze telefonic, unei doamne de la DSP Mureș, lista cu persoanele cu care a intrat în contact. Plus CNP-ul și numele medicului de familie. Jenant. După așa zisă ”anchetă” nu ne-a mai contactat nimeni. Dacă aș fi fost nesimțită puteam ieși afară oricând. Nimeni nu m-a sunat să îmi spună cât ar trebui să stau izolată sau chiar dacă e nevoie să mă izolez. E de necrezut, absolut nimeni nu ne-a verificat dacă respectăm măsura de izolare sau nu. Nici măcar o dată. Te scârbește sistemul ăsta… plătești asigurări și nu ai niciun beneficiu”, a mai afirmat asistenta medicală care are o vechime de 25 de ani în domeniul sanitar.

E atât de greu de eliberat o hârtie?!

Cotidianul Zi de Zi solicită public conducerii Direcției de Sănătate Publică Mureș, respectiv managerului acestei instituții, dr. Iuliu Moldovan (foto), să soluționeze cu celeritate acest caz de umilire a unui cadru medical a cărei singura ”vină” a fost că a respectat cu strictețe regulile!

Vom reveni.

Alex TOTH

PS. Deși numele asistentei medicale a fost prezentat doar cu inițiale, acesta nu este secret și poate fi pus de cotidianul Zi de Zi la dispoziția autorităților care doresc să soluționeze acest caz.