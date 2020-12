VIDEO: Vass Levente, activitate prolifică în Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaților

Share



Dr. Vass Levente, deputat UDMR de Mureș în legislatura tocmai încheiată și-a prezentat vineri, 18 decembrie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la sediul Bibliotecii Medicale Studium din Târgu Mureș, bilanțul activității de parlamentar aferent mandatului 2016-2020.

Secretar al Comisiei pentru Sănătate și Familie

În mandatul care s-a încheiat, dr. Vass Levente a ocupat funcția de secretar al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

”95% din legile care au fost aprobate în comisia noastră și avizate au fost semnate împreună cu președintele Florin Buicu (deputat de Mureș – n.r.) de la PSD, de subsemnatul. Am urmărit îndeaproape activitatea comisiei, fiind înlocuit numai și numai la semnătură atunci când din varii motive, obiective, delegații de partid, nu am putut participa la lucrările Comisiei de Sănătate sau nu am fost în clădirea Parlamentului. Am avut o colaborare excelentă cu domnul președinte, cu vicepreședinții și cu colegii mei secretari în comisie și am avut o colaborare fructificată și prin numărul legilor care au fost adoptate în Comisia de Sănătate”, a declarat dr. Vass Levente în debutul conferinței de presă.

Inițiativă proprie, în topul celor mai importante legi

Una din satisfacțiile profesionale ale mandatului de parlamentar tocmai încheiat pentru dr. Vass Levente este includerea unei inițiative legislative proprii pe locul 1 în ierarhia celor mai importante acte normative din domeniul Sănătății, în Cartea activității Parlamentului României în legislatura 2016-2020.

”Îmi face o deosebită plăcere faptul că în legislația actuală, la nivelul Comisiei de Sănătate se scriu 5-6 legi, cele mai importante legi, iar cel care editează cartea, Grupul de lucru, scoate 5-6 legi pe Sănătate, cele mai importante din legislatura respectivă. Mă bucură enorm de mult că legea care conduce lista în această carte este propunerea mea de modificare a Legii care modifică Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 care a devenit Legea nr. 197/2019 care reglementează și modifică organizarea Rezidențiatului în România. Datorită acestei legi s-a putut trece la un număr mult mai mare de rezidenți care pot să înceapă Rezidențiatul pe Farmacie, pe Stomatologie, pe Medicină generală. Au devenit spitalele regionale și spitalele mici de același rang din punct de vedere al pregătirii rezidenților, rezidenții pot să meargă acasă, lângă pacienți, să socializeze mult mai repede, în spitale municipale, în spitale județene”, a sintetizat dr. Vass Levente.

11 legi proprii

În ceea ce privește numărul inițiativelor legislative din mandatul 2016-2020, dr. Vass Levente a inițiat și coinițiat 115 de proiecte legislative din care 41 au devenit legi. Din cele 41 de legi, 11 l-au avut ca inițiator principal pe dr. Vass Levente.

”Am inițiat și coinițiat în totalitate 115 de legi. Din 115 de inițiative legislative semnate, 41 au fost publicate în Monitorul Oficial și promulgate de președintele României, devenind legi. Din cele 41 de legi am avut 11 legi proprii. Cu aceste 11 legi mă situez pe locul 3 în rândul parlamentarilor UDMR în funcție de cele mai multe inițiative legislative și legi proprii, care au trecut în plenurile Parlamentului și au apărut în Monitorul Oficial. Dintre aceste 11 legi, 8 sunt legi pentru sănătate și familie și 3 sunt din alte domenii cum ar fi transport, agricultură, codul fiscal și codul muncii”, a declarat dr. Vass Levente.

”La nivelul județului Mureș, cu acest număr de legi mă situez pe locul 2, aproape la egalitate cu un alt coleg din Parlamentul României, deputat de Mureș, cu care am avut o colaborare extraordinară și mă bucur că am putut face o echipă bună”, a adăugat fostul deputat UDMR de Mureș.

În mandatul 2016-2020, în afară de Comisia de Sănătate și Familie din Camera Deputaților dr. Vass Levente a activat și Comisia parlamentară de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți, precum și în Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile și gestionarea stării de urgență și în Grupul parlamentar de lucru pentru combaterea cancerului.

Alex TOTH

Alexandra HAJA