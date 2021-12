Prototip medical prezentat la Zilele UMFST

Share



În contextul Zilelor UMFST, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației a organizat miercuri, 8 decembrie, workshop-ul științific ”Mechatronic and Robotic Approaches and Solutions for Medical Technologies”, ocazie cu care organizatorii au readus în atenție, cu mare interes, în prezența a celor peste 50 de participanți, nevoia de cercetare continuă, inovare și soluții tehnice în domeniul MedTech: domeniul Ingineriei Medicale, un suport imperativ necesar în actul medical, informează Blogul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Potrivit sursei citate, sub coordonarea prof. dr. ing. Dorin Bica evenimentul a prilejuit prezentarea prototipului „Dispozitiv de ventilare mecanică non invaziv”, destinat unităților medicale ca opțiune fermă în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2.

”În năzuința necontenită de a face bine, prin implicarea neobosită a drd. ing. Petru Raul Cosma, alături de o echipă interdisciplinară medicală de specialiști în Anestezie și Terapie-Intensivă, au proiectat și dezvoltat sistemul de asistare respiratorie, o concepție inovatoare ce a parcurs toate etapele în vederea omologării. Soluția tehnică complexă a implicat o concepție originală și creativă din punct de vedere al aportului tehnologiei în medicină”, se menționează pe Blogul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Proiectul MedTech oferă studenților, doctoranzilor și cercetătorilor, mediul de dezvoltare în Tehnologii Medicale la cele mai înalte standarde.

