Plusvaloare în învățământ, miza lui Gabriel Grozav

Începând cu data de 6 decembrie 2021, profesorul Grozav Gabriel-Cornel este numit în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. În urma unui scurt interviu, am constattat calitățile sale dovedite în activitatea didactică şi în funcții de conducere. Pentru noul inspector adjunct munca este incitantă, provocatoare, îndeamnă la dezvoltare şi conferă sentimentul ca te poţi realiza plenar.

Reporter: D-le profesor, pentru început spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre dvs.

insp. adj. Grozav Gabriel: Sunt bistrițean, am terminat liceul de informatica din Bistrița și am ajuns la București, student la facultatea de istorie. Multe lume m-a întrebat de ce la București, Clujul fiind mai aproape, dar acolo era singurul loc unde aveam rude. În 1996 am terminat facultatea, m-am întors la Bitrița și am fost profesor la Colegiul Andrei Mureșanu timp de 3 ani, după care, destinul m-a adus la Târgu Mureș. Aici, l început am fost profesor la Grupul Școlar Avram Iancu, singurul post în perioada respectivă de profesor titular de istorie. Am fost profesor, diriginte, am împărțit catedra cu actualul Colegiu Mihai Eminescu, deci aveam catedra în două părți.

Reporter Funcții de inspector ați mai avut?

Grozav Gabriel: În 2006 s-au scos la concurs posturi de inspectori școlari și, colegii mei de istorie, având o activitate mai intensă, m-au susținut să candidez pe post de inspector de istorie și discipline socio-umane. Am acceptat și am luat concursul. Din 2006 și până în 2013 am fost inspector, o perioadă foarte fructuoasă pentru mine ca și profesor, cu foarte multe activități pe partea de istorie, chiar și cu ziarul Zi de zi am avut.

Reporter: Cu alte cuvinte, toate aceste experiențe vă vor ajuta în noua funcție.

Grozav Gabriel: Da. Mai mult, din 2014 am fost și director adjunct la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș, până în anul 2020. După care, din zua de 10 mai 2012, iar am fost inspector pe istorie și discipline socio-umane, iar din 6 decembrie 2021,am fost numit inspector școlar adjunct. Am plecat de la firul ierbii în partea de învâțământ, de la diriginte, șef de catedră, membru în consiliu de administrație, inspector, un periplu profesional pe partea de management de 15 ani, din cei 25 de ani de vechime în învățământ. În tot acest timp, mă bucur foarte mult că nu am neglijat deloc profesia de dascăl de istorie, și acest lucru s-a văzut în activitatea mea didactică, olimpiade, simpozioane, concursuri, din 2008 sunt vicepreședintele Olimpiadei Naționale de Istorie. Acum sunt profesor titular Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”.

Reporter: Sunt copiii interesați să învețe istorie?

Grozav Gabriel: Da, cel puțin copiii la care predau eu, da. La liceul Gheorghe Marinescu mă simt extrem de bine, pe elevi îi simt aproape și interesați de istorie. Eu mereu le spun că istoria nu mai înseamnă date, zile, luni, ani, ci a o înțelege. Prin urmare nu trebuie să mai tocim, trebuie să înțelegem cauzalitatea evenimentelor, de ce s-au întâmplat și ce urmări au avut, aceasta e istoria actuală. Să înțelegi un text e mult mai important, nu să repeți toate luptele lui Mihai Viteazu, spre exemplu.

Reporter: Ce vă doriți, acum, în funcția de inspector școlar adjunct?

Grozav Gabriel: Cea mai marte dorință a mea este să nu la ștacheta jos din punct de vedere al profesiei, funcțiile trec, dar rămâne în spate munca de profesor.

Grozav Gabriel: Am reușit să conduc mai multe proiecte la nivelul inspectoratului școlar care au adus un plus valoare învățământului mureșean pe partea de istorie, mulți profesori au fost formați în cadrul acestor proiecte. am contribuit la redactarea unui manual de istorie de clasa a VIII a după care învață foarte mulți elevi din țară, sunt singurul profesor de istorie din județ care este autorul unui manual. Are și parte electronică, partea cu filme, interviuri, povești spuse de actori, partea de IT, foarte importantă în perioada de pandemie.

Reporter: Cum vă simțiți în acestă funcție de inspector școlar adjunct?

Grozav Gabriel: E o funcție pe care am luat-o ca pe încununare a activității mele, chiar dacă e o perioadă mai grea, dificilă, având în vedere experiența mea, mă simt sigur pe mine. Cunosc bine sistemul din învățământ, în special cel din județul Mureș, la orice oră aș putea face o radiografie a fiecărei școli și mă simt pregătit pentru această funcție.