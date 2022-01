Adelin, primul născut al anului 2022 la Târgu Mureș

Share



La Târgu Mureș, primul născut al anului 2022 este un băiețel pe numele lui „Adelin” fiind al treilea copil al familiei, așteptându-l acasă încă un frățior și o surioară. Adelin este singurul nou născut care a venit pe lume la miezul nopții la Maternitatea Veche din Târgu Mureș dar în cursul zilei 1 ianuarie încă patru mame și-au îmbrățișat bebelușii.

„La ora 00:00 s-a născut un băiețel cu greutatea de 2.740 kilograme cu scor Apgar 10 (notă obținută la naștere-n.r) și lungime de 53 de cm, al treilea copilaș al unei mamici de 22 de ani. Singura naștere din cursul nopții. Mă așteaptă patru femei însărcinate care urmează în următoarele ore să nască”, a menționat medicul de gardă Dudcuș Ioan Adrian.

Mămica fericită a sărbătorit noaptea de Revelion prin venirea pe lume a primului nou născut din Târgu Mureș, sub ocrotirea Sfântului Vasile, sărbătorit în religia ortodoxă pe data de 1 ianuarie.

„Este al treilea copil. Mai am o fată și un băiat, acesta este băiat. Pe el îl cheamă Adelin. A fost bine și ne dorim în noul an sănătate la copii și la familie”, a transmis mama băiețelului.



Naștere la puntea dintre ani

Fiind protagonistul unui eveniment de mare sărbătoare, Adelin a deschis noul an alegându-și să se nască în anul 2022 la 00:00 bătute fix, și poate aducând odată cu el un an mai bun decât cei care au trecut.

„Eu de când lucrez ca medic neonatolog nu am avut ocazia asta la ora 00:00. Cred că este ceva special. La trecerea dintre ani va serba și ziua lui. Eu zic că va avea o viață plina de sănătate. El va deschide șampania și de început an și de ziua lui”, a împărtășit Peti Rozalia, medic neonatolog la Maternitatea Veche din Târgu Mureș.

La maternitatea din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență primul nou născut a sosit pe lume la ora 4:30, al doilea s-a născut la 7:30 iar încă cinci viitoare mămici și-au așteptat rândul pentru a da naștere în cursul zilei de 1 ianuarie.

