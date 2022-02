Se va asuma programul ”Cornul și laptele” la Reghin?

Share



Există o hotărâre de guvern nr. 640 din 7 septembrie 2017, privind programul pentru școli al României în perioada 2017-2023, în baza căreia, în fiecare an se aprobă bugetul necesar implementării acestuia. Această hotărâre, parte din programul pentru școli al Uniunii Europene, se poate coordona fie de președintele Consiliul Județean, fie de către primarii municipiilor, orașelor, comunelor/sectoarelor municipiului București. Mai mult despre această inițiativă privind furnizarea de produse proaspete, nutritive și sănătoase pentru elevii școlilor din Reghin, povestim cu liberalul Farcaș Mihai-Dan, din Reghin.



Reporter.: Cum a început acest subiect?

Farcaș Mihai-Dan.: În 28.01.2021, la Reghin, am avut de votat un proiect de HCL, nr. 7, privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea și implementarea Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2021-2022. În cadrul comisiei de specialitate buget-finanțe, am pus în vedere faptul că acest program ar putea fi asumat și implementat alături de micii producători locali de către noi, Municipiul Reghin. Totuși în cadrul ședinței de plen s-au găsit explicațiile de ce nu se poate încă, chiar contrar subiectului menționat în cadrul comisiei de specialitate. Am fost surprins, dar încă învățam anumite fluxuri procedurale.



Rep.: Ați avut și un proiect de HCL inițiat pe acest subiect, după cum se vede în raportul de activitate pentru 2021. Ce presupunea?

F.M.D.: Nu am putut accepta acel deznodământ, mai mult că știam că este suficient timp pentru a putea parcurge procedurile necesare contractării furnizării de produse proaspete din cadrul localității noastre, de la micii producători locali. Fapt pentru care, timp de 3 luni, am depus eforturi majore pentru a reveni asupra acestei hotărâri de neasumare. Am prezentat executivului opțiunile, am făcut studiu de caz cu sprijinul comunei Miercurea Nirajului (care deja implementaseră cu succes acest proiect, la nivel local), am conceput și proiectul de HCL. Am purtat multe discuții cu micii producători locali, pe cantități, pe valoare nutritivă a produselor, pe bugetele prevăzute de lege. Am făcut sondaje cu privire la calitatea produselor existente, din punct de vedere nutritiv și al consumului acestora. Am documentat foarte bine tot proiectul, dar timpul trecea în defavoarea reușitei acestui proiect.

Am discutat la Consiliul Județean, am discutat în cadrul departamentelor de specialitate din primăria Reghin, dar din păcate s-a ajuns la un nod pe funia succesului proiectului, ce nu a putut fi deznodat.



Rep.: Pe parcursul acțiunilor și demersurilor întreprinse în proiectul de revenire asupra hotărârii de neasumare, de anul trecut, cu ce v-ați confruntat?

F.M.D.: A fost o experiență cu multe interacțiuni, multe instituții, multe persoane, mulți producători locali, dar și părinți și elevi, în care am învățat mult și am acumulat multe informații, zic eu, necesare ca anul acesta să pot realiza cu succes acest demers. Fie că e necesar să-l inițiez personal, sau să sprijin executivul în acest sens. Dar aș menționa câteva aspecte ce le-am aflat pe parcurs.

Știați că pentru a putea transporta alimentele de la distanțe mari, pentru a le putea depozita pe perioade mai lungi și a crește termenul de valabilitate al laptelui de exemplu, acel proces necesar de pasteurizare se poate realiza la temperaturi diferite? Cu cât mai mare temperatura, cu atât indicatorii menționați anterior cresc, dar indirect proporțional, scade mult valoarea nutritivă. Adică acele enzime sănătoase și compușii nutritivi din porția de lapte sunt distruse și dispar?! Deși nevoia copiilor este o masă sănătoasă, hrănitoare și nutritivă, se pune accent pe prețul cel mai mic, fapt pentru care ajung produse de la sute, chiar mii de kilometrii distanță. Un părinte, după ce gustase produsele, făcuse un test cu porția de lapte și biscuiții primiți și a sesizat, că nici cățeii nu prea îl consumă. Mai mult, testați d-voastră un biscuit ce-l primesc copiii. Uneori nu au nici un gust, sunt fade, seci și atunci nu ar mai trebui să fie cu mirare, faptul că unii copilași refuză să consume. Iar dacă dintre copii nu consumă, vă dați seama că alții care poate nu-și permit altceva, de rușine sau poate din batjocura altora, nu vor mai mânca nici ei.



Rep.: Care este diferența între micii și marii producători?

F.M.D.: Micii producători produc mai des, mai proaspăt, în zona lor. Distanțe mici, implicit termene de valabilitate mai mici. Un singur producător local, nu poate adresa nevoile întregului județ. Au rolul lor și marii producători, nu contest, dar personal, gândindu-mă la copiii din Reghin, la copiii mei, aș prefera să primească ceva proaspăt, produse cu care suntem obișnuiți aici, ca și gust, rețetă, calitate nutritivă. Dar și așa, dacă un producător mare, se poate încadra în a oferi produse superioare calitativ, deci pasteurizate la temperaturi mai mici, data producție nu mai veche de 1-2 zile, atunci cu drag să participe și ei. Competiția pe preț nu e problema pusă în discuție, decât dacă facem rabat la calitatea produselor oferite. Cu alte cuvinte, avem dreptul de a solicita calitate.



Rep.: Ați reușit să convingeți executivul să revină asupra unei hotărâri?

F.M.D.: Cum ziceam și-n situații anterioare. Sunt mulți oameni muncitori în cadrul primăriei Municipiului Reghin, iar atâta timp cât prezint argumente pertinente și cifre exacte cu privire la necesitatea, oportunitatea și beneficiile implementării unei inițiative, nu am avut cazuri ca executivul să nu agreeze proiectele inițiate. Dacă vorbim de consiliul local, acolo uneori intervin blocaje, care eu încă le pun în seama unei comunicări ineficiente. Nu aș vrea să ajung în final la concluzia că refuzurile unor proiecte inițiate au miză politică, dar e un aspect ce comunitatea îl va judeca în final.



Rep.: Primarul Municipiului Reghin, aparținând grupării UDMR, agreează proiectele d-voastră? De la dânsul începe mobilizarea resurselor executivului?

F.M.D.: Eu am realizat că în derularea mandatului, orice ales local, sau funcționar public, trebuie să fie în primul rând în folosul întregului oraș, al întregii comunității, indiferent de apartenența politică! Consider că am reușit să-mi demonstrez calitățile profesionale, determinarea și seriozitatea în ce privesc acțiunile ce le derulez în vederea adresării nevoilor comunității. Îmi place să lucrez pe proiecte și să interacționez cu orice om care vrea să facă ceva pentru comunitate. Sunt eficient când interesul meu este aliniat cu interesul celor din echipa de implementare, adică a executivului, în cazul de față. Și anume, dezvoltarea orașului Reghin și a bunăstării reghinenilor. Și aveți dreptate că mobilizarea resurselor executivului pornește de la primarul unui oraș. Executivul are o relație de subordonare față de primar. Adică dânsul/dânsa e șeful/șefa, iar cei din subordine execută dispozițiile primite, în baza organigramei de funcționare.



Rep.: Ați fost acuzat că faceți jocurile UDMR-ului în consiliul local. Echipa de care menționați mai sus, se referă la echipa UDMR?

F.M.D.: Nu fac jocurile UDMR, nu am făcut și nici nu voi face. Fac parte din grupul PNL până în 2024. Relația mea cu executivul, inclusiv cu domnul primar, pe care am ajuns să-l respect, este strict profesională. O relație orientată pe proiecte și pe rezolvarea problemelor comunității pe deoparte și adresarea nevoilor unui oraș prosper și modern pe de altă parte! Dar nu vă imaginați că pentru un proiect de HCL se lucrează doar cu domnul primar! Este un întreg sistem, un proces complex susținut de întreg aparatul de specialitate și personalul executiv.

Iar când mă refeream la echipă este vorba de faptul că în funcție de etapa proiectului, există o echipă cu care trebuie să interacționez. De exemplu, în etapa elaborării proiectului, mă coordonez cu consultanții personali în materie de administrație locală, juridic, proiecte fonduri europene, sau finanțări de la bugetul de stat, iar după caz, cu specialiștii din domeniu. În acest proiect am povestit cu mulți producători locali, pentru a putea analiza dacă este adevărată explicația principală dată de cei ce se opuneau proiectului, și anume că nu vor putea participa la licitație producătorii pentru că sunt prea mici prețurile de achiziție, în raport cu prețurile de cost.

Pot să vă întreb și eu ceva, poate retoric?! Dacă era primar PNL, sau primar PSD, sau viceprimar PNL cu primar UDMR, faptul că erai aplecat pe dezvoltarea și implementarea de proiecte, însemna că faci jocul cuiva? Singurul obiectiv, al nostru, al aleșilor locali și ai funcționarilor publici, ar fi să ne gândim că suntem în folosul și la dispoziția celor ce ne-au încredințat această responsabilitate. A comunității. Am depus un jurământ în acest sens!



Rep.: Ce veți face anul acesta, în special privind anul școlar 2022-2023?

F.M.D.: Din ianuarie am început să reiau acest subiect, iar la ultima ședință de consiliul local, din 08.02.2022, am pus în vedere acest aspect. Încă nu am aflat de vreo adresă din partea Consiliului Județean, dar sunt atent și nu voi lăsa să ratăm încă un an în care am putea schimba paradigma și să fim cu adevărat responsabili. În primul rând pentru sănătatea copiilor școlari din oraș! În al doilea rând pentru sprijinirea micilor producători din zonă. Recunosc că în acest an îmi doresc chiar să schimb această paradigmă, la nivel județean, nu doar local. De exemplu, îmi doresc și pe Valea Gurghiului și Valea Mureșului să discut acest proiect. Am inițiat câteva discuții deja și voi continua luna aceasta. Cât mai repede, ca să nu ajung în situația din 2021, când nu s-a mai putut reveni pe decizia de neasumare.



Rep.: Veți discuta doar cu primarii liberali?

F.M.D.: Voi discuta cu toți care au urechi să asculte. Poate că vor fi mai receptivi colegii liberali, dar cât timp edilii locali pun în față interesul comunității, sunt sigur că vor fi și alte primării care vor lua această inițiativă în considerare. Grupul țintă, adică beneficiarii acestui proiect, indiferent cine-l implementează, are în vedere copiii. Sănătatea acestora. Eu voi repeta ceva ce mi s-a repetat și mie când eram mic. Copiii sunt viitorul, iar educația eficientă poate fi făcută cu burtica plină și un organism sănătos. Mâncare bună, mișcare (aviz proiectului cu accesul liber în curțile și pe terenurile de sport ale școlilor) și evident educație de calitate.



Rep.: Multe bugete au fost deja votate. Nu trebuiau să fie prevăzute sumele?

F.M.D.: La Reghin eu am menționat acest subiect, înaintea stabilirii bugetului. Întrucât sunt sume care se primesc de la bugetul de stat, eu am înțeles că nu va influența bugetul și pot fi adresate prin rectificare bugetară. Dar, da, trebuie prevăzute. Totuși, în încheiere dați-mi voie să adaug următorul îndemn. Timpul trece repede, iar pentru a putea parcurge toți pașii unei licitații deschise, aceste proceduri ar trebui să fie inițiate, cel târziu în aprilie 2022. De asemenea, pentru a fi acoperiți în 2023, recomand administrațiilor locale, să prevadă posibilitatea prelungirii prin anexă, a acelui contract. Le stau la dispoziție, tuturor edililor locali mureșeni, pentru a putea duce la îndeplinire acest proiect.



A consemnat Alin ZAHARIE