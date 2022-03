Exclusiv! „Ghidul Absolventului de Liceu – 2022”. Oferta universităților și școlilor postliceale.

Ghidul absolventului de liceu 2022-2023 susține strategia de comunicare a universităților și școlilor postliceale, într-o manieră detaliată, care face cunoscută oferta educațională pentru anul școlar viitor către absolvenții de liceu.

Echipa Zi de Zi a realizat acest produs special, distribuit către absolvenții claselor a 12-a.

Prezentările cuprind numeroase informații utile elevilor, cu prezentări ample ale universităților și școlilor postliceale din județul Mureș și nu numai. De asemenea, elevii pot găsi în ghid și oferte ale principalilor angajatori din județ.

Datorită „Ghidului Absolventului de Liceu”, decizia elevilor și părinților cu privire la viitor poate fi luată pe baza unor informații complexe. Vă invităm să răsfoiți noua ediție a ghidului. CLICK AICI

