FOTO, VIDEO: Mașinile clasice au luat cu asalt centrul Reghinului

Centrul municipiului Reghin s-a umplut de lume sâmbătă, 21 mai, venită să admire mașinile participante în cadrul Castel Rally by EHRLE, raliu de regularitate cu mașini de epocă organizat de Retromobil Club România.

Protagonistele ”Paradei Retro” au fost aproximativ 60 de mașini clasice, popasul reghinean fiind inclus în cadru calendarului competiției, tema aleasă de organizatori pentru acest an fiind vizitarea castelor, monumentelor istorice de pe teritoriul județului Mureș și a județelor învecinate. Parada Retro de la Reghin a fost organizată de Classic Car Club Mureș în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin.

„Acest eveniment face parte din Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice din România, este practic prima etapă. Urmează alte șase etape în acest an, care vor avea loc în diferite zone ale țării. Până să ajungem la Reghin am parcurs un drum destul de lung, am venit de la Bistrița pe un traseu de 140 de kilometri. Pot spune că am înconjurat o bună parte din județul Bistrița Năsăud. Mașinile au ajuns la Reghin, unde au putut fi admirate în centrul orașului, și după o pauză de masă, s-a dat startul pentru un nou traseu spre Târgu Mureș, locația undeva va fi și finișul programat în jurul orei 17:30”, a precizat Laszlo Robert reprezentantul din județul Mureș al Retromobil România.

Printre cei care au admirat frumoasele mașini s-a numărat și primarul municipiului Reghin, Márk Endre. „Ne bucurăm că aceste bijuterii au ajuns în sfârșit la Reghin. Anul trecut nu am reușit, dar în 2022, ne-am ocupat din timp și, spre bucuria noastră, aceste frumoase mașini sunt prezente în centrul Reghinului. Ne bucurăm de frumusețea lor, sunt mașini deosebite cu oameni deosebiți. Sper că reghinenii au fost mulțumiți de acest eveniment. Pentru perioada următoare vor urma și alte evenimente organizate în ziua de duminică în centrul orașului, binecunoscutul Flashmob, 1 Iunie, plus altele care deocamdată sunt surprize”, ne-a declarat Márk Endre.

Alin ZAHARIE