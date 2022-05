Oportunitățile Erasmus+, prezentate la ”Lucian Blaga”

Share



Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a găzduit miercuri, 12 mai, o sesiune de informare cu privire la proiectele europene Erasmus+ susținută de patru studenți din Cluj Napoca.

„Echipa proiectului „Europa în mâna ta” (Alisa Dancu, Facultatea de Psihologie, anul 1, Tudor Pop, Facultatea de Drept, anul 3, Orsolya Vass, Facultatea de Medicină anul 5, Georgiana Luca, Facultatea de Stiințe Politice și ale Comunicării, anul 1) își propune să informeze cât mai mulți elevi privind oportunitățile oferite de programul Erasmus+, și despre modul în care pot fi ele accesate. Sperăm că, prin povestirea experiențelor noastre, am reușit să comunicăm cât mai eficient cu ei și să îi încurajăm să aplice”, a precizat Georgiana Luca, studentă la Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca.

Elevii reghineni au avut parte de o prezentare a oportunitățlor programelor Erasmus+, a şanselor pe care le oferă şi nu în ultimul rând modul de accesare a fondurilor.

„Comunitatea Blaga este implicată în proiecte educaţionale europene din 2002, deci de 20 de ani, şi în 2006 am fost prima şcoală din judeţ căreia i s-a acordat titlul de Şcoală Europeană. În continuare, pentru noi, participarea activă în proiecte Erasmus+ rămâne o prioritate. Eliade spunea că ”Experienţa este singura în stare să ne ofere informaţie reală despre viaţă”, iar aceste programe pregătesc elevii noştri pentru viitor dezvoltând abilităţi şi competenţe cheie multiple, eliminând gândirea de tip ‘şablon’ şi încurajând gândirea critică şi autonomă”, a precizat Cristina Drescan, profesoară de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Elevii de la Blaga nu sunt străini de oportunitățile ce le poate oferi programul Erasmus+, cum este și cazul lui Andrei Niţui, elev în clasa a 10-a A. „Activitatea mea în cadrul programului Erasmus+ s-a derulat în Ungaria, în Mezőberény. Cele două săptămâni în care am fost plecat au zburat mai rapid decât aş fi putut crede. Programul bine organizat care deşi era încărcat (activităţiile zilnice se desfăşurau între orele 10 şi 20 cu pauzele aferente) nu m-a făcut să mă simt extenuat. Modul nonformal de a învăţa fiind unul cu totul nou, ne-a captivat pe toţi participanţii şi a fost atuul principal pe care l-am dobândit. Proiectul s-a intitulat “A story within a photo”, tema fiind fotografia. Experiența Erasmus+ a fost o ocazie minunată de a cunoaşte oameni noi care ulterior mi-au devenit prieteni, m-a ajutat să conştientizez multe lucruri despre mine şi lumea în care trăim şi nu în ultimul rând m-a ajutat să îmi dezvolt vocabularul şi modul de a socializa. Nu regret nicio secundă ca am ales să profit de această oportunitate. “Erasmus este momentul în care ți se deschid larg ușile iar tu ești invitat să intri. Nu refuza…”, a precizat Andrei Nițui.

„Activitatea a fost una foarte interesantă pentru noi deoarece studenți din Cluj-Napoca de la diferite facultăți ne-au împărtășit experiențele lor personale cu proiectele Erasmus. La început au fost doar informații generale și în ce constau efectiv proiectele, iar mai apoi trei dintre studenți ne-au povestit mai în detaliu cum a fost pentru ei aceasta perioadă în care au participat și au călătorit cu Erasmus. Împărtășind aceste informații cu noi, ne-au deschis ochii și ne-au făcut sa realizăm cât de important este acest proiect și ca avem foarte multe oportunități de a cunoaște întreaga lume.” – Julia Ercse, elevă în clasa a XI-a A

„Fiind o elevă de 18 ani aflată în penultimul an de liceu m-am gândit că vara aceasta aș putea profita de oportunitățile pe care le oferă proiectele Erasmus pentru tineri, însă nu știam exact cum funcționează totul, unde găsești proiectele, cât durează acestea și cum aplici pentru astfel de proiecte. Faptul că au venit să ne vorbească despre experiența lor cu Erasmus tineri apropiați de vârsta noastră a fost o surpriză plăcută și binevenită. Într-o singură oră și jumătate am aflat despre experiența a patru oameni ce au fost implicați fie în Youth Exchange-uri, fie au plecat să studieze la o facultate din străinătate pentru un semestru sau chiar pentru un an întreg. De la ei am aflat lucruri pe care le-aș fi aflat mai greu de pe internet și tot ei m-au determinat să încerc să aplic la cât mai multe proiecte Erasmus destinate categoriei mele de vârstă deoarece îmi doresc să ies din zona de confort, să cunosc persoane noi, să-mi fac prieteni din diverse colțuri ale Europei și să mă dezvolt pe diverse planuri prin intermediul acestor proiecte.”- Adina Baciu, elevă în clasa a XI-a A

Alin ZAHARIE