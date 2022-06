Criză de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș

Share



Conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine Mureş a făcut un apel la bunăvoinţa populaţiei, marţi, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, pentru a se prezenta să doneze, pe fondul scăderii drastice a numărului de prelevări, de la 60 pe zi înainte de pandemie, la circa 40 în prezent.

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Mureş, dr. Dana Florea, a arătat marţi, într-o conferinţă de presă, că pandemia a accentuat o criză fără precedent de sânge la nivel naţional, dar şi la nivelul centrului medical Târgu Mureş, unde numărul donărilor a scăzut foarte mult.

„Marcăm această zi ca o mulţumire şi un respect extraordinar pentru toţi donatorii care au donat şi în trecut şi în prezent şi pentru toţi care vor dona. Plus, mai avem un îndemn pentru populaţia sănătoasă să vină să doneze în continuare. Donarea de sânge este o activitate medicală rezervată doar pentru cazurile extrem de grave. Din păcate, în ultimii ani vin donatori mai ales când sunt cazuri grave mediatizate, dar astea sunt doar nişte ocazii. Deci, într-o zi sau două zile vin 100 de donatori şi în rest vin 20. Acest număr e total insuficient. Sunt în acest centru de foarte mulţi ani, dar nu am mai avut o perioadă atât de dificilă ca cea pe care o traversăm acum”, a declarat dr. Dana Florea.

Potrivit statisticilor Centrului de Transfuzie Sanguină Mureş, în anul 2019 s-au înregistrat mai mult de 14.800 de recoltări de sânge, în anul 2020 numărul donărilor a scăzut la 10.000, în 2021 s-au făcut 12.500 de prelevări, iar de la începutul acestui an se înregistrează o medie de 40 pe zi.

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureş distribuie anual an în alte judeţe în jur de 35.000 de componente de sânge pentru pacienţii proveniţi din Mureş care sunt operaţi în alte centre medicale, dar cantitatea de sânge care se întoarce pentru pacienţii din extra-teritoriu operaţi la Târgu Mureş este de şase ori mai mică.

„Sunt foarte mulţi pacienţi din extra-teritoriu care se internează. Nu sunt din Mureş, sunt din alte judeţe şi atunci este cumva justificat să ne ajute respectivele centre atunci când este nevoie şi când noi nu putem să acoperim acele necesităţi, dar nu prea ne ajută”, a precizat şefa Compartimentului de Prelevare Sânge din Târgu Mureş, dr. Lenuţa Florea.

