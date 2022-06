Ajutor umanitar de urgență! O boală nemiloasă o împiedică pe Ariana să respire fără aparate.

Share



1 din 10.000 de copii se naște cu atrofie musculară spinală, o boală genetică ereditară ce provoacă slăbirea mușchilor și îngreunează mersul, înghițirea, controlul capului și al gâtului și chiar… respirația.

Ariana Zoltan a avut neșansa să fie unul dintre acești copii. În prezent, fetița de un anișor respiră cu ajutorul unor aparate cedate pentru o perioadă limitată de timp, de o clinică din Italia.

La sfârșitul anului trecut familia Arianei a plecat în peninsulă pentru a încerca o nouă schemă de tratament, una revoluționară, pentru copii cu astfel de afecțiuni. Doar că fetița nu suportă noul tratamentul cu Zolgensma din cauza insuficienței cardiace de care suferă – o altă afecțiune descoperită la naștere.

,,Medicii din Italia ne-au împrumutat însă, pentru o perioadă, toate aparatele de care are nevoie Ariana ca să poată respira. Ne-am întors în țară la sfârșitul lunii martie a acestui an, dar va trebui să dăm aparatele înapoi. Italienii ni le-au lăsat doar pentru o perioadă, astfel încât Ariana să poată respira. Noi trebuie să ne procurăm altele și suntem datori să le trimitem pe acestea înapoi cât mai repede posibil”, ne-a explicat Laura Zoltan, mama Arianei.

E vital ca Ariana să folosească aparatul de ventilație în timpul somnului. O ajută să respire mai ușor și să nu obosească. În acest fel, dispozitivul sprijină dezvoltarea normală a plămânilor. Aparatul pentru tuse asistată e necesar de două-trei ori pe zi ori mai des când este răcită.

,,Am descoperit că Ariana suferă de atrofie musculară spinală la 7 săptămâni după naștere, iar la 3 luni a început tratamentul la Sibiu, iar din decembrie ne-am transferat la București la Centrul de recuperare ” Dr. Nicolae Robănescu. Aici am aflat de Asociația Salvează o inimă, de la medicul care o tratează pe micuța noastră, dânsa cunoștea pacienți care mai fuseseră ajutați să strângă sumele necesare pentru tratamente ori operații. Așa am ajuns să demarăm o campanie de strângere de fonduri pentru fetița noastră”, Laura Zoltan, mama Arianei.

Aparatele de care are nevoie Ariană costă mult peste puterile familiei sale. E este vorba de peste 86.000 de lei, sumă pe care soții Zoltan ar putea-o strânge în mai bine de un an, dacă nu ar mânca nimic și nu ar plăti nicio factură ori datorie. Laura și Sorin au de crescut trei fete: pe Ariana și pe surorile ei de 8, respectiv 6 ani. Oricum ar face, este imposibil să obțină banii necesari pentru a-și ține în viață fetița, mai ales că sunt obligați să înapoieze urgent aparatele care o ajută în prezent să respire.

,,Este foarte greu! Emoțional, la început am avut nevoie de ajutor de specialitate deoarece plângeam foarte mult. Mă simțeam copleșită de situație! Au fost momente grele, mai ales când a trebuit să mergem pentru câteva luni în Italia. A trebuit să-mi las celelalte două fetițe acasă. Până la momentul respectiv nu mă despărțisem de ele nici măcar o noapte! A fost foarte dificil! Ariana are în continuare nevoie de mine în permanență, dar măcar suntem acasă. Fără aparatele luate cu împrumut de la clinica din Italia, nu știu însă ce vom face!”, Laura Zoltan, mama Arianei.

,,Doar prin intermediul donațiilor noastre acești oameni își vor putea salva copila. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” înseamnă o respirație în plus pentru Ariana. Poate sună crud, dar acesta este adevărul – fata are nevoie de bani doar pentru a putea respira, iar viața ei stă acum în mâinile celor care pot renunța la o parte din puținul lor pentru a-i oferi un lucru atât de firesc”, Vlad Plăcintă, președinte Salvează o inimă.

Pentru donații:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar numele beneficiarului (Ariana Zoltan)!