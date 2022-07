Sărăcie lucie la Super Rally Târgu Mureș. Jurnaliști acreditați, nevoiți să vină de acasă cu veste reflectorizante

Share



Etapa a doua a Campionatului Național de Super Rally care s-a desfășurat sâmbătă, 2 iulie, în centrul municipiului Târgu Mureș, a fost umbrită de ieșirea în decor a campionului Mihai Leu și rănirea a doi spectatori minori.

Din fericire, neplăcutul incident în urma căruia raliul nu a mai continuat nu s-a soldat cu urmări foarte grave. A fost de fapt sperietura martorilor și a familiei celor doi puști răniți de gardul de protecție în care a intrat bolidul condus de către Mihai Leu.

Ieșirea în decor a fost însă taxată de numeroși comentatori de serviciu, pe diverse rețele de socializare.

Nu insist pe întrebări și pe răspunsuri de genul ”Trebuie să renunțe Târgu Mureșul la acest raliu?” care a cam împărțit opinia publică online după ce primarul urbei a scris pe Facebook că aceasta a fost ultima ediție a competiției.

Am să povestesc însă un detaliu neștiut de către niciun spectator prezent sâmbătă în centrul Târgu Mureșului.

În data de 28 iunie, organizatorii anunțau pe pagina de Facebook a competiției că ”reprezentanții mass media sunt așteptați la secretariatul competiției din parcul service pentru completarea formularelor de acreditare” fie cu o seară înainte de start, fie în ziua raliului.

Nu a fost nicidecum vreun moft sau vreo extravaganță, acest aspect al acreditorilor fiind consemnat și în Extrasul Planului de Securitate, regulament publicat, de asemenea, de către organizatori, pe Facebook.

”Jurnaliștii si fotografii vor purta veste si permise de acces oficiale, care îi autorizeazǎ sǎ se deplaseze în afara zonelor rezervate”, scrie, chiar în prima propoziție din Extrasul Planului de Securitate al Campionatului Național de Super Rally.

”Disciplina e vitală în asemenea competiții nu doar pentru spectatori, ci și pentru jurnaliști, așa că ne vom acredita”, m-am gândit după ce am lecturat textul respectiv.

Zis și făcut. Eu și colega mea Ioana Mărginean ne-am prezentat vineri seara, la secretariatul amenajat într-o încăpere la parterul Hotelului ”Grand”, pentru a completa formularele de acreditare și, evident, pentru a primi permise de acces și veste oficiale pentru a putea filma și fotografia liniștiți, a doua zi competiția.

Am fost întâmpinați, cu simpatie și căldură, de două doamne. Am fost invitați să ne așezăm pe un fotoliu și am completat formularele. Cu scuze, și din câte am simțit chiar cu jenă, doamna Alina Ștefănescu ne-a spus că în cazul în care vor fi ecusoane oficiale, vom fi sunați ulterior. A doua zi dimineața. Cât despre vestele oficiale pentru fotoreporteri și cameramani, am fost sfătuiți să venim cu ele de acasă. Să le achiziționăm fie de la vreo benzinărie, fie de la vreo librărie, ne-a spus aceeași doamnă Ștefănescu cu amabilitate.

”Sunt bune și vestele purtate de bicicliști”, ne-a recomandat doamna de la secretariatul Super Rally Târgu Mureș.

Eu și colega mea ne-am privit nedumeriți. Rar mi-a fost să trec printr-un moment mai penibil. La urma urmei, demersul nostru a fost făcut doar pentru a respecta regulile de siguranță afișate de organizatori, pe pagina oficială a competiției!

”Ne cerem scuze, dar raliul e tot mai sărac pe an ce trece”, s-a scuzat, din nou doamna de la secretariat.

Am vrut să dau o replică: ”Totuși, raliul beneficiază de un sprijin financiar de 150.000 de la Consiliul Local Târgu Mureș…”, dar a ieșit doar o frază de genul: ”În 2021 am filmat și fotografiat competiția fără să am vreo vestă sau vreun ecuson oficial, sper ca eu și colega mea o să ne descurcăm.”

Ne-a fost jenă de jena lor și am plecat, mulțumind frumos (culmea, nu?). Ajunși afară, mi-am întrebat retoric colega de la Zi de Zi ce rost a avut să completăm două hârtii în schimbul unei acreditări care există doar scriptic, într-un dosar.

În ziua raliului, amândoi am fotografiat și am filmat purtând veste reflectorizante împrumutate de la un vecin de bloc de-al meu, biciclist.

Un internaut scria (argumentând cu foto), după accidentul lui Mihai Leu, că gardurile de siguranță de la Monte Carlo sunt de 2-3 ori mai solide decât cele de la Târgu Mureș.

E clar că și șampania folosită de piloții de la Monte Carlo la festivitățile de premiere nu se poate compara cu șampania de la noi, care organizăm evenimente indiscutabil frumoase, dar cu bugete mai sărăcuțe.

Și rămânând tot la Monte Carlo, probabil nu doar gardurile sunt mai solide pe acolo dar și prin alte zone ale lumii, ci mai ales respectul pentru regulile de securitate ale unei competiții sportive serioase, de la care nu au voie să facă rabat nici spectatorii, nici mass media și în niciun caz organizatorii.

Alex TOTH