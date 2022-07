Elitele business-ului mureșean, laureate de revista Transilvania Business

Share



După aproape patru luni, de când am pornit acest maraton de evenimente, reunite sub brandul în devenire The Voices of Business Awards, ne-am bucurat să ne întoarcem acasă. La Târgu Mureș. Unul dintre cele două municipii de unde revista Transilvania Business și-a tras seva în urmă cu 12 ani, chiar în luna iunie. Am avut, joi după-amiaza, în 23 iunie, un eveniment diferit față de galele din celelalte 14 județe pe care le-am vizitat, consecvenți de a avea evenimente unice. Am onorat elite ale business-ului mureșean, companii de succes și instituții sau organizații care generează schimbare în bine în comunitate. The Voices of Business Awards a fost și este un eveniment unic de promovare a liderilor din business din Transilvania&Banat, susținut de partenerii noștri DAW Bența România, DP World, Gedeon Richter Romania, IRUM SA, Maviprod, Dafcochim, Hirschmann Automotive TM, CIS Group, Transavia, Euro Narcis, BS Guarding Security, Materom, Astor Com, Valpet, Clini Lab, Welthee, Ingricop, Aages SA, Nakita Prod Comimpex, Geiger Transilvania, Decorex Prod, Istrate Servprod, Florăria Magnolia și Art Bending.

Alături de premianți și partenerii noștri, ne-au fost alături la evenimentul organizat la Târgu Mureș judecătorul Andreea Ciucă, președintele Curții de Apel Târgu Mureș, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant, președintele Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” totodată, prof. univ. dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, notarul public Iuliana Dobre, avocații Camelia Laslo, Vasile Costea și Ciprian Dobre, Gheorghe Ștef, directorul executiv AJOFM Mureș sau cel mai premiat fermier mureșean Valentin Mărginean.

Mesajul de bun venit a fost transmis, ca de fiecare dată, de Aurelian Grama, fondatorul revistei Transilvania Business și al cotidianului Zi de Zi.

“Am promis cel puțin 10 ediții în fiecare an. Greu, foarte greu ne-am ținut de cuvânt. Am promis că vom transmite mesajul dumneavoastră, al economiei românești, cu manageri români sau străini din companii mixte sau unde statul mai are încă acțiuni dincolo de Carpați, înspre București și Bruxelles. Am făcut-o cu puterile, cu știința și cu efortul nostru jurnalistic. Am reclădit un anumit tip de abordare a jurnaliștilor din Transilvania prin care să convingem cei mai importanți manageri ai acestei zone din România că vocea lor trebuie auzită, nu doar în 25 când plătesc taxele și impozitele, ci mult mai des, mai ferm, mai ascultați, mai luați în seamă și poate pe viitor, cu implicare mult mai serioasă în destinele României împreună cu cei care sunt aleși odată la 4 ani și care gestionează bugetele pe care cu har, cu înțelepciune, cu efort, cu inovare, dumneavoastră reușiți să le aduceți pentru binele nostru, și al copiilor, și al generațiilor care vin”, a spus acesta.

Vocile administrației

Mara Togănel, singurul prefect invitat la evenimentele noastre, a adus un mesaj de colaborare între mediul administrativ, cel de afaceri și cel universitar pe podiumul virtual al sălii de conferințe din Hotelul Privo.

“Am venit pentru că, în primul rând respect, foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră și pentru că eu consider că nu există un județ puternic fără a fi o colaborare și o unitate în abordare între domeniul public, privat și, evident, mediul universitar. Dacă rolul meu în calitatea aceasta onorantă de prefect al județului Mureș este ca de fiecare dată când interacționez cu un primar din județul Mureș, să-l impulsionez și să îl îndemn să susțină mediul privat, cred că, deopotrivă, pe lângă administrație trebuie să venim și să susținem și educația și ceea ce perfecționează forța de muncă, pentru că este suficient să ne tot uităm la Cluj, la Oradea, Ciugud sau în alte locuri, dar trebuie să vedem că atunci când vine un investitor sau atunci când o companie locală, în cazul dumneavoastră, dorește să se dezvolte, are nevoie de forță de muncă. Noi cred că trebuie să fim pregătiți să livrăm forță de muncă, astfel încât cu priceperea dumneavoastră să puteți să vă duceți business-ul mai departe”, a spus Mara Togănel.

Primarul municipiului reședință de județ, Soós Zoltán și-a centrat discursul pe lucrările de infrastructură care îi vor asigura Târgu Mureșului conectivitatea, inclusiv în beneficiul mediului de afaceri.

“De ceea ce suferim și noi și dumneavoastră este infrastructura, acesta este scopul nostru numărul unu să fie pornite ocolitoarele și infrastructura mare de care aveți nevoie. Partea bună este că, în sfârșit, două tronsoane din localitatea Târgu Mureș au ajuns la București și va fi pornită licitația pe tronsonul trei. Aceste două tronsoane s-ar putea să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor, respectiv strada Gheorghe Doja să fie reabilitată din fonduri europene. Dar avem nevoie de trei poduri peste Mureș și parcuri industriale. Clujul are deja șapte și inițiază al optulea, deci mai avem până să reducem din handicapul ultimilor treizeci de ani. În județul Mureș s-a făcut prin Consiliul Județean un parc industrial și se mai inițiază unul în Sânpaul, dar într-adevăr este important ca Primăria Târgu Mureș să aibă astfel de inițiative, deși avem foarte puțin teren disponibil. E foarte important să avem dezvoltat aeroportul cargo. Multe firme din Ardeal așteaptă această inițiativă, având în vedere că în momentul de față numai București și Budapesta ne pot ajuta cu acest serviciu și Târgu Mureș are deja autorizația, trebuie să fie finalizată investiția”, a spus acesta.

Vocea partenerilor

Partenerii ne-au sprijinit în maratonul care a început în 3 martie, la Oradea. I-am amintit mai sus pe toți care ne-au fost alături la gala mureșeană.

Însă, participanții la The Voices of Business Awards de la Târgu Mureș au putut face cunoștință, mai îndeaproape, cu o parte dintre ei.

Am pătruns astfel, prin materiale video, în universul producției de tractoare articulate forestiere și agricole al IRUM SA Reghin, în cel al producției de vopsele și materiale de finisaj alături de profesioniștii DAW Bența România sau am aflat noutăți despre Florăria Magnolia, care aduce culoare oriunde în lume prin livrările sale de buchete.

Welthee ne-a însoțit în întreaga caravană. La Târgu Mureș, Alin Moldovan, Manager Vânzări, Welthee, ne-a povestit mai multe despre fondul de investiții descentralizat, blockchain based. “Suntem pionieri și drumul acesta nu este un drum ușor într-o piață care abia acum începe să se dezvolte sau să scoată capul din negura unor credințe care sunt greu de acceptat în piața financiară. Suntem dornici să creăm oportunități pentru mulți dintre cei care cred și au viziune în ceea ce privește libertatea financiară și investițiile descentralizate. Viziunea noastră este să oferim șansa tuturor celor care au un cont astăzi, indiferent că vorbim de un cont de Facebook sau Google și acces la un mobil, să poată investi cu o sumă minimă, inclusiv cu risc zero. Da, știu că sună ambițios, dar avem planuri și avem un mod de lucru prin care facem asta, astfel încât vă invit pe cei care nu ați luat încă contact cu aplicația noastră, puteți să o downloadați din App Store sau Google Store și să vă instalați portofelul, vă așteaptă acolo un bonus de bun venit”, ne-a spus acesta.

Un alt partener care s-a prezentat la Târgu Mureș este DP World, companie care a intrat în România acum 18 ani și a început să gestioneze un terminal în Portul Constanța, care astăzi este cel mai mare din Marea Neagră. Compania a înțeles importanța de a scurta lanțurile de aprovizionare astfel că dezvoltă o rețea de terminale. Primul și cel mai important este la sub 100 de kilometri de Târgu Mureș, în comuna Mirăslău, județul Alba, lângă Municipiul Aiud. “Acela va fi unul dintre punctele cheie ale regiunii care, practic, va da mai multă conectivitate întregii regiuni și vă va aduce mai aproape de piețele de export sau de import”, am fost noi vocea reprezentanților DP World, care din motive obiective nu au mai putut ajunge la eveniment.

Terminalul de lângă Aiud va avea o capacitate de depozitare de aproximativ 3.000 de containere, va fi legat prin cale ferată atât de porturile din partea de Vest a Europei, cât și de cele din partea de nord a continentului și va fi operațional în prima parte a anului viitor.

Vocile premianților speciali

Am început premierea cu înmânarea trofeelor unor parteneri speciali ai revistei Transilvania Business care sunt motor de dezvoltare economică a Municipiului Târgu Mureș, a județului Mureș și a regiunii noastre.

Primul trofeu Vector în dezvoltare durabilă a fost acordat Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și a fost înmânat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

“S-ar putea să vă puneți întrebarea: de ce și universitatea? în acest trinom, dar, până la urmă trebuie să recunoaștem fiecare faptul că resursa umană cea mai constantă pe care o regiune o are este universitatea. Mă uitam cu plăcută surprindere în luna martie când făceam o analiză la faptul că Facultatea de Inginerie și Informatică are angajabilitate de 96%. Dincolo de postura mea de medic sau de alt practicant al unei meserii umaniste trebuie să recunoaștem că, de fapt, tara, orașul, regiunea o dezvoltă inginerii și învățământul tehnic, restul sunt elemente de suport, indispensabile, necesare fără nicio îndoială și acesta este motivul pentru care noi lucrăm la nivel de universitate pentru a veni cu un proiect nou, de a gândi un sistem funcțional de dezvoltare a învățământului tehnic mediu care știm fiecare, mai ales dumneavoastră, că este mare lipsă la nivel național și, implicit, la nivel local. Pe de altă parte și abordarea anteprenorială, eu cred foarte mult în conceptul de universitate antreprenorială, nu suntem doar o fabrică de doctori sau o fabrică de ingineri sau furnizori exclusivi de educație și trebuie să înțelegem că universitățile trebuie să producă plusvaloare într-o societate”, a spus prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Cu cel de-al doilea trofeu Implicare, dezvoltare și sustenabilitate a fost distinsă Fundația Pro Economica, care a fost ridicat de către Kozma Mónika, directorul executiv al fundației.

“Cred că stric puțin regula propusă de doamna prefect, adică nu reprezint în momentul de față nici o instituție, nici mediul privat, adică o firmă, nici măcar o universitate. Dar totuși noi, la fundație, prin munca noastră încercăm să devenim un motor pentru această colaborare pe care cu toții ne dorim să o avem în județul Mureș. Deci pot să promit că vom continua”, a spus Kozma Mónika.

Vocile business-ului românesc

Mircea Oltean, directorul general IRUM SA, a ridicat trofeul Companie de elită în business pentru Grupul IRUM-Maviprod.

“Consider că este foarte important să analizăm performanțele și să promovăm elitele. Societatea are nevoie de exemple pozitive care să îi călăuzească și pe alții în activitatea lor. Pe lângă performanțele de business, o preocupare importantă am avut-o și legat de performanțele sociale, adică mai concret ne-am aplecat spre nevoile celor care lucrează pentru noi, am oferit un cadru, o variantă pentru inginerii și muncitorii români pentru a-și putea arăta valoarea, pentru a putea performa și a demonstra că și noi, românii, suntem în stare să avem produse cu performanțe deosebite pe care să le punem lângă cele occidentale. Brandul IRUM a ajuns să aibă un nume, pot să spun cu mândrie că suntem singurul producător de tractoare forestiere și agricole din Europa de Est și deținem singurul centru privat de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole și forestiere. În ceea ce privește Maviprod, în decursul a 30 de ani am reușit să consolidăm parteneriate cu firme de renume mondial, cum sunt Perkins, Fiat, Ponsse sau Stihl pe care le reprezentăm cu succes în cele 17 puncte de lucru din România, precum și cele din Ungaria, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova”, a spus Mircea Oltean.

Pentru Grupul Materom, trofeul a fost ridicat de către Rodica Baciu, unul dintre proprietarii grupului și soția fondatorului grupului.

“Suntem la aproape 29 de ani de activitate în domeniul automotive. Între timp ne-am înmulțit, suntem un grup de 10 companii, dintre care 2 companii își desfășoară activitatea în Germania și avem aproape 1.000 de angajați. Anul trecut grupul nostru a atins o cifră de afaceri de 150 milioane de euro, iar anul acesta credem că vom crește spre 200. Ne bucurăm că am rămas o afacere de familie. Firma a fost înființată de soțul meu, care este și el aici și îi mulțumesc pentru încredere. De asemenea, ne bucurăm că avem 3 copii care au preluat pasiunea noastră pentru business și toți trei lucrează pe poziții importante, și-au asumat responsabilități. Deci avem cumva o continuitate. Am reușit multe, sub o deviză frumoasă pe care aș vrea să vă o împărtășesc. Deviza Materom este: Relații de calitate, afaceri de succes. Credem în armonie, credem în hărnicie, credem în buna înțelegere și cu aceste lucruri se poate trece peste orice criză. De asemenea, credem că este responsabilitatea fiecărui cetățean și mai mult a celor care au și chemare pentru antreprenoriat să influențeze mediul de business și dezvoltarea României prin profesionalism și prin bune rezultate. De aceea ne-a am propus să performăm”, a fost mesajul Rodicăi Baciu.

Din partea Grupului Maurer Imobiliare SA a ridicat trofeul Bogdan Oancea, directorul general Maurer Imobiliare SA.

“Și noi credem că firmele și economia și tot ce reprezintă elita economiei românești trebuie anunțate, promovate și felicitate pentru că este o perioadă extraordinar de grea, atât la noi, cât și în lume și este nevoie de acest lucru. Elitele trebuie încurajate prin orice modalitate. Cât despre noi continuăm să facem blocuri, continuăm să creștem, continuăm să mărim comunitatea Maurer și, totodată, să oferim mureșenilor ce avem noi mai bun de oferit pentru aceștia”, a rostit Bogdan Oancea pe podiumul virtual.

Trofeul acordat Grupului Dafcochim i-a fost înmânat lui Ovidiu Laslo, director economic, Mihai Todoran, director de dezvoltare, a ridicat trofeul pentru Grupul Mirdatod, trofeul pentru Grupul Larix a ajuns la proprietarul firmelor – Bereczki Zsolt, iar Florina Domniț a reprezentat CIS Group la ceremonia de premiere.

Vocile business-ului cu capital străin

Azomureș SA, laureată cu trofeul Companie de elită în business, ne-a adus vestea supărătoare a suspendării, din nou, a producției fabricii de amoniac.

“Acum o săptămână când primeam invitația de a participa la eveniment, ne gândeam să vă transmitem un mesaj pozitiv, dar ieri (n.a. 22 iunie 2022), probabil ați aflat, am anunțat că suspendăm din nou activitatea. Criza energetică este o criză care ne afectează pe noi în mod direct, pentru că un sac de îngrășăminte este 80% gaz natural. Vă dați seama cât de mult impactează orice creștere a prețului la gaz, dar este o perioadă dificilă pe care noi o resimțim astăzi, nu știu câți dintre dumneavoastră sunt în situația aceasta ca oameni care conduc un business. Depunem însă toate eforturile, Azomureș este parte dintr-un grup elvețian AMEROPA care poate gestiona o anumită perioadă de timp această situație dificilă și să sperăm că într-o lună-două lucrurile vor reveni oarecum la normal”, a fost mesajului lui Ovidiu Maior, purtător de cuvânt al Azomureș SA.

În schimb, Dana Chelărescu, directorul general al Gedeon Richter Romania SA, a anunțat că producătorul de medicamente continuă programul de investiții.

“Vin investiții noi, așa cum vin în fiecare an, de fapt, în ultimii 25 ani. Avem un buget de investiții planificat pe următorii zece ani, rulăm planul de afaceri pe termen lung, mediu și doar adaptăm anual la condițiile socio-economice planurile pe termen lung. M-aș bucura ca întreaga activitate din România să se desfășoare într-un mod planificat și cu proiecte cu viziune pe termen lung. Sunt convinsă că toți cei din sală o fac și știți prin ce condiții grele trecem în acest moment cu toții”, a spus Dana Chelărescu.

Investiții derulează și compania austriacă Hirschmann Automotive TM.

“Suntem o investiție austriacă într-o expansiune în ultimii doi ani foarte mare. Nici nu ne-am gândit să săpăm pentru a patra extindere și deja vrem să depunem documentația pentru a cincea extindere. Pe de o parte, războiul din Ucraina ne avantajează pentru a șasea extindere, însă va trebui să vedem dacă mai găsim forță de muncă. Avem plasată o ofertă de muncă pentru 250 de persoane”, a arătat Paul Ilea, director administrativ al Hirschmann Automotive TM.

Reprezentanții Kastamonu Romania și Geiger Transilvania au participat, de asemenea, la eveniment și le-au fost înmânate trofeele Companie de elită în business pentru performanțele financiare ca firme cu capital străin.

Vocile business-ului cu capital mixt

Reprezentanta DAW Bența Romania, Mirela Fodor, Manager HR, a dezvăluit, de asemenea, programul investițional pe care compania îl va derula în anii următori.

“Sunt atâtea companii aici pentru care avem tot respectul pentru toate realizările pe care le au și avem încredere că le vor avea în continuare. Filmulețul a spus foarte multe despre noi, ce nu există în filmuleț sau ce nu spune acesta este că în spatele acestui business de succes există o viziune de afaceri, în egală măsură îndrăzneață și pragmatică, există o cultură antreprenorială din punct de vedere organizațional, cu angajați inimoși și responsabili de care suntem foarte mândri. Acest premiu ne onorează și ne obligă să continuăm ceea ce am făcut și până acum, ba chiar să ne străduim să facem lucrurile și mai bine. Nu vă ascund faptul că acum lucrăm la deschiderea unei noi fabrici, de cărămizi decorative Meldorfer, de care suntem teribil de mândri și nici nu am deschis-o încă și deja lucrăm la extinderea capacităților de producție de vopsele și tencuieli, un proiect de peste 14 milioane de euro”, a punctat Mirela Fodor.

Kakassy Blanka, Manager HR Clini Lab, a prefațat aniversarea de 30 de ani a companiei.

“Clini Lab, anul viitor, o să împlinească treizeci de ani. Suntem o firmă destul de micuță dar în dezvoltare. Ne-am dezvoltat constant și echilibrat până acum și așa sperăm și în continuare. Poate nu suntem așa de cunoscuți în Târgu Mureș dar ne bucurăm că suntem cunoscuți în laboratoarele medicale din țară”, a arătat Kakassy Blanka.

Bio EEL a fost reprezentată la eveniment de primul angajat al companiei – Daniela Ciulei, director executiv.

“Aș vrea să încep cu faptul că în seara aceasta m-a întristat anunțul făcut de colegul nostru de la AZOMUREȘ. Dar având în vedere că suntem elite și vorbim despre elite, am învățat să ne descurcăm singuri. Bio EEL, o companie producătoare și distribuitoare de medicamente, anul acesta împlinește 30 ani, suntem mândri. A pornit în 1992 cu doi fondatori, români, cu un capital de 100 de lei. Astăzi capitalul social al Bio EEL este de 15 milioane de lei. Am pornit cu un singur angajat, eu, ceea demonstrează că se poate, poți să ai o carieră de success, poți să rămâi în Târgu Mureș, poți să performezi, iar ceea ce se spune că omul sfințește locul este perfect adevărat. Astăzi, echipa noastră este formată din 270 de angajați. Deja vorbim de un grup de firme”, a subliniat Daniela Ciulei.

Ramona Stoica, director financiar Herlitz România, ne-a adus mesajul directorului general Horațiu Nicolau, un partener încă de la primele noastre ediții la gala după ce a ridicat, de asemenea, trofeul Companie de elită în business.

Emil Lucaci, directorul STTM Romgaz Târgu Mureș, a fost singurul reprezentant al companiilor cu acționariat statul român sau autoritatea publică locală, care a ridicat trofeul oferit de revista noastră.

Companii de succes și vocile lor

Revista Transilvania Business a onorat, așa cum aminteam în primele rânduri, și alte firme din județ care fac performanță, cărora le-a fost oferit trofeul Companie de succes.

AMB Wine Company, mai cunoscută drept Crama Liliac, ne-a adus, prin Ionuț Dumitraș, Chief Vineyard Engineer, un îndemn pentru toți iubitorii de vinuri din România.

“Cu o finanțare străină reușim să punem în valoare potențialul terenului românesc, să facem unul dintre cele mai apreciate vinuri din Transilvania. Și vă sfătuiesc de fiecare dată să beți vinul care vă place cel mai mult”, a spus Ionuț Dumitraș.

Andrei Moscviciov a reprezentat Anvico SA, deși a ales să se retragă din companie, atrăgând atenția că: “Suntem bucuroși că majoritatea dintre jucătorii economici ai județului Mureș sunt jucători care au început imediat după 90 și iată că unii au reușit performanțe deosebite. Nu trebuie, de asemenea, să uităm că aceste performanțe deosebite reprezintă mai puțin de 2% din suma tuturor jucătorilor de pe piață și practic colaborările pe orizontală sunt extrem de important

Prof. dr. Benedek Imre care a ridicat trofeul pentru Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară ne-a purtat prin istoria familiei creatoare de universități prin Transilvania și în Europa.

“Mama și tata și o generație au venit și au format universitatea din Târgu Mureș, care a fost făcut-o pentru toți. Noi și voi nu suntem responsabili să îngrijim această valoare. (…) Am luat și am dus mai departe această moștenire. Am format o școală care în spatele ei peste 35 de doctoranzi, are în spatele ei în momentul de față 25 de doctoranzi”, a spus prof. dr. Benedek, care a amintit de granturile de 2 milioane de euro pe care alături de prof. dr. Theodora Benedek le-a atras recent și care vor fi destinate cercetării.

Daniel Boca, directorul general CALA – Centrul de Tehnologii fără Săpătură, și-a exprimat dorința de a fi mai atenți la afacerile aflate la început.

“Ne onorează această recunoaștere, sunt într-adevăr în spate 30 de ani de muncă. Un element comun pe care l-am observat eu în seara asta, toate firmele de aici, toată elita au 30 de ani. Respect pentru lumea. Dar mi-ar plăcea ca la următorul eveniment să vedem aici premianți start-up-uri, tineri cu energii, cu forță, mulți mulți tineri și economia județului să nu stea neapărat în, să zicem așa, dinozaurii de 30 de ani”, ne-a transmis Daniel Boca.

“Aș vrea să îi felicit pe toți antreprenorii prezenți în sală pentru contribuția deosebită pe care o au la dezvoltarea economică a județului Mureș și ținând cont de faptul că toate firmele prezente aici sunt pe profit, în mod cert își aduc o contribuție deosebită la creșterea bunăstării cetățenilor județului Mureș. În ceea ce privește firma Ceragrim și grupul de firme Ceragrim suntem o firmă înființată în 1994, am pornit la drum cu mine și cu doi angajați și astăzi am ajuns la 140 de angajați. Ne desfășurăm activitatea în agricultură și industria alimentară și întreg colectivul de ingineri, tehnicieni, economiști și muncitori ai firmei se străduiesc să aducă pe masa românilor produse de panificație de calitate, de carne și de lapte autohtone și produse în România”, a fost mesajul lui Ioan Pop, proprietarul Ceragrim, adresat premianților.

Mai tineri în business, Bernát Nyulas, proprietar Fomco Group, a apreciat însă clasarea companiilor pe care le deține printre elitele mureșene.

“Suntem un grup de firme înființat în urmă cu 20 de ani, suntem mai tineri decât cei dinozauri. Suntem prezenți în mai multe domenii de activitate, începând de la producția de mobilă la service camioane, dezvoltare imobiliară și dezvoltarea proiectelor fotovoltaice. Suntem onorați și suntem mândri să fim printre elitele business-ului mureșean”, a arătat acesta.

“Lucrăm terenurile și câmpurile de 28 de ani. Facem o agricultură performantă la un nivel foarte mare, cu oameni puțini”, a punctat Dorel Istrate, directorul general Istrate Servprod, de ce conduce o companie de succes.

Bartha Carol conduce Leco Impex, tot o companie cu trei decenii de activitate, însă, după cum a remarcat, nu se simte un dinozaur și speră “să mergem înainte cu toții”.

“Avem o companie care se ocupă cu transporturile cu autocisterne, în special a substanțelor chimice, suntem de 15 ani pe piață, suntem lideri la nivel național”, a prezentat Cristian Straia firma cu capital autohton MC Trans.

Claudiu Sărăcuț, director medical Nova Vita Hospitals SA, le-a mulțumit pacienților care a adus firma printre companiile de succes din Mureș.

“Felicitări pentru cei 12 ani de activitate, vă mărturisesc și noi am împlinit anul acesta 12 ani de activitate. Desigur că premiile întotdeauna sunt binevenite, vă mulțumim pentru el, însă consider că cel mai important premiu pe care l-am putea obține este mulțumirea pacienților noștri și consider că orientarea către pacient reprezintă cheia dezvoltării unui sistem medical sănătos atât în sistemul public, cât și în sistemul privat”, a fost mesajul acestuia.

“Provocat” pe tema start-up-urilor, Dan Mașca, CEO REEA, a amintit de câteva pe care compania pe care o conduce le-a sprijinit – de la librării de muzică la digitalizarea artei sau proiectul Români Uniți Afară.

“Îl auzeam pe domnul Oltean că este singurul producător de tractoare din Europa de Est, din păcate pentru IT-ul târgumureșean, nu vor apărea firme construite de târgumureșeni, pentru că trebuie să vă gândiți că este cea mai dură piață, sunt 3.000-4.000 de firme în România, plus cele 50.000 de firme străine în IT care sunt concurenți directi ai noștri și care sunt concurenți alături de cei din miliardele de cetățeni ai Indiei, Asiei, Americii de Nord și Sud, Africii, nu mai vorbesc de cei din Ucraina, Rusia și toată zona de est, care ne batem pe aceeași piață bogată, cea occidentală, pentru că ei au legi care permit inovarea. Din păcate, suntem pe ultimul loc din Europa Unită la indexul democrației și la număr de firme la mia de locuitori”, a mai adăugat antreprenorul.

Dacă tot aminteam de proiectul RUA, Doru Borșan, creierul acestuia, l-a prezentat invitaților noștri.

“RUA este prima țară online din lume, un concept inovativ, dacă online-ul este în pamperși, dezvoltarea mi se pare în acest domeniu incredibilă și ne-am asumat un risc, dar pentru mine este o mare plăcere să inventez viața. Ce își dorește RUA – cea mai mare rețea de socializare a românilor? Își dorește să promoveze povestea noastră, a românilor. Ceea ce nu au știut alții în 30 de ani încercăm să facem noi, să le spunem tuturor de-a lungul și de-a latul acestei planete că suntem buni, frumoși, inovatori și în 2-3 ani să mergem cu pieptul scos și cu capul foarte sus pe toate bulevardele mari ale acestei planete”, a ținut Doru Borșan să sublinieze.

“Suntem distribuitori de instalații, produse HVAC și sanitare, facem parte din grupul olandez RENSA, avem sediul la Târgu Mureș și alte 9 puncte de lucru în toată țara. Această distincție ne onorează și ne obligă, totodată, să ținem steagul sus și să sprijinim comunitatea de business din zonă”, a prezentat Nicole Rotaru, Marketing Manager, compania de succes Uniprest Instal și angajamentul față de comunitate, după înmânarea trofeului.

Dipl. eng. Bakó Mihály, Director Național Vânzări & Dezvoltare al Wessling România, a punctat câteva dintre activitățile companiei: “Noi oferim servicii în domeniul protecției mediului și a siguranței alimentare, ca atare avem grijă de siguranța mediului care ne înconjoară prin serviciile oferite. Avem trei divizii: divizia protecția mediului în Târgu Mureș, divizia siguranță alimentară și divizia consultanță în București, care vine ca parte complementară la divizia protecția mediului”.

Ne-au onorat cu prezența, ca premianți, Sandy și Raisa Huprich din partea Autodomus SA, reprezentantele BS Guarding Security și Cotraco Rom, Farcas Mihai-Dan – Expert IT, Manuele Morini, director Framo Romania, reprezentantul Kovács Trade Company, Orbán Levente – proprietar Landmania, Roberto Ghincea, proprietarul Orobianco Ristorante – compania R Expert Gastro și Constantin Ungureanu, director general Seiv Instal.

Cine sunt premianții

Toate trofeele sunt realizate cu o bază de lemn de stejar furnizată de Decorex Prod, sârmă galvanizată și vopsea acrilică și au o înălțime de 27 de cm. Sunt o creație a partenerelui nostru, Art Bending.

Zece grupuri de companii cu capital românesc, 10 firme cu capital străin, cinci firme cu capital mixt și cinci companii cu acționar statul român/autoritatea publică locală au fost distinse cu trofeul Companie de elită în business. Acestea sunt:

Companii cu capital românesc: Grupul IRUM-Maviprod; Grupul Dafcochim; Grupul Darina; CIS Group; Grupul Aliat; Grupul Materom; Grupul Mirdatod; Grupul Oprea Avi Com; Grupul Maurer Imobiliare; Grupul Larix.

Companii cu capital străin: Azomureș SA; Gedeon Richter România; Hirschmann Automotive TM; Hochland Romania SA; Kastamonu Romania SA; Sefar; Geiger Transilvania; Hell Energy; GST Safety Textiles RO; Marsorom.

Companii cu capital mixt: DAW Bența România; Clini Lab; Herlitz România; Șurub Trade; Bio EEL.

Companii cu acționar statul român/autoritatea publică locală: E.ON Energie Romania SA, Delgaz Grid SA, SNGN Romgaz SA – Sucursala Târgu Mureș, STTM Romgaz Târgu Mureș și Compania Aquaserv SA.

Companiile sau organizațiile care au performat în domeniile lor de activitate au fost, de asemenea, premiate cu trofeul Companie de succes. Acestea sunt: Aages SA, Aesculap Prod, All Cris, AMB Wine Company, Anvico SA, Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară, Astor Com, Autodomus SA, BSG Security, Cableteam, CALA – Centrul de Tehnologii fară Săpătură SA, Castel Vinum, Centrul Medical Top Med, Ceragrim, Cotraco Rom, Cromatic Tipo, Durkopp Adler, Euronarcis Com, Expert IT, Fomco Group, Framo Romania, Gliga Instrumente Muzicale SA, Insta Grup, Istrate Serv Prod, Kovacs Trade Company, Landmania, Lecoimpex, MC Trans, Media Marketing, Nakita Prod Comimpex, Nova Vita Hospitals SA, Ortoprofil Prod Romania, Parat Ro, Premaco SA, R Expert Gastro, Rocada Serv, RUA Home Investment, Seiv Instal, Semtest BVN SA, Therezia Prodcom, Uniprest Instal, Wessling Romania.

Felicitări tuturor celor premiați și apreciem, totodată, mesajele pozitive pentru o revistă print pe care invitații noștri ni l-au transmis.

Ligia VORO

Foto: Cătălin NICOLAU și Mihai TODORAN