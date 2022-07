“Love Reghin Day & Night”, mult mai generos cu activitățile dedicate copiilor

Share



În perioada 22-24 iulie 2022, municipalitatea reghineană va organiza cea de a doua ediție a evenimentului “Love Reghin Day & Night”, care urmează a fi găzduit și în acest an de Pădurea Rotundă. Pentru ediția din acest an, organizatorii au alocat un buget estimativ în valoare de 355.000 lei. Valoarea acestui buget a făcut obiectul unui proiect de hotărâre în cadrul ședinei de îndată a Consiliului Local Reghin desfășurată vineri, 8 iulie.

Potrivit proiectului, din bugetul estimativ propus pentru ediția din acest an “Love Reghin Day & Night”, 110.000 lei sunt alocați pentru activități sportive și cultural educative pentru copii, 131.000 lei pentru servicii tehnice (scenă, sonorizare, lumini), 3.000 lei pentru servicii foto/video, 65.000 lei pentru reprezentanții artistice (onorarii artiști, cazare, masă, transport), 25.000 lei pentru partea de Securitate (firmă de pază) și 21.000 lei pentru Diverse (închiriere toalete ecologice, masa servită efective participante + cheltuieli neprevăzute).

Primul înscris la cuvânt a fost consilierul PNL, Raul Sabău, nemulțumit de valoarea sumei alocate activităților pentru copii, respectiv 110.000 lei. „Mă bucur foarte mult să văd a doua ediție a evenimentului “Love Reghin Day & Night”, chiar îl aștept cu nerăbdare și abia aștept să particip, inclusiv să ajut dacă se poate, știut fiind faptul că orice mână în plus la organizare contează. Referitor la bugetul acestui eveniment care, față de anul trecut a crescut destul de mult, aproximativ de trei ori mai mult, aș avea rugămintea de la colegii consilieri să discutăm în această ședință acest buget punctual, să-l aducem la o valoare mai decentă, mai mică. De ce? Ca exemplu, la activitățile sportive și culturale, în acest an avem prevăzută o sumă de 110.000 lei față de anul trecut când am avut 20.000 lei, o creștere de peste 5 ori. Întrebarea pe care o adresez este dacă această majorare va aduce rezultate de 5 ori mai bune? Părinții, copiii au fost extremi de mulțumiți de ediția de anul trecut, chiar a fost necesar să creștem așa de mult aceste sume în acest an, sau să le aducem la o valoare pe măsura posibilităților primăriei?”, a precizat consilierul PNL Raul Sabău care a cerut inclusiv o amânare a proiectului.

Propunerea a fost contratacată de viceprimarul Dragoș Pui care a precizat că: „Având în vedere timpul foarte scurt, două săptămâni mari și late în care să organizăm un eveniment de amploare totuși, nu cred că mai poate să suferere modificări sau amânări acest proiect de hotărâre. Timpul e foarte scurt, nu avem cum să ne organizăm. Un astfel de eveniment are nevoie cel puțin de o lună și jumătate, două, iar noi avem la dispoziție două săptămâni. Colegii din Executiv se implică în organizare și trebuie să le punem la dispoziție și timpul necesar, iar două săptămâni e destul de puțin”, a precizat Dragoș Pui.

Liberalii, de acord cu evenimentul, mai puțin cu banii alocați acestuia

Obiecții la proiect au venit și din partea consilierului Anabela Holircă, iar principala obiecție a fost legată, de asemenea, de valoarea sumelor propuse pentru organizarea “Love Reghin Day & Night” 2022. „Cu toții ne dorim să existe această ediție. Regretăm că se întâmplă pe ultima sută de metri. Eu personal mai am un regret, și anume sumele triplate față de anul trecut, deși sunt aceleași activități, în condițiile în care învățământul reghinean are în acest moment nevoie de finanțare pe partea de plăți pentru utilități unde sunt restanțe peste restanțe. Nu zic să nu se facă, dar cu rugămintea ca sumele să aibă în vedere că trecem printr-o criză economică, sau ne apropiem de una, banii sunt puțini, că tot asta auzim, și ar trebui să dăm dovadă că putem face, ca anul trecut, cu bani puțini un eveniment apreciat”, a spus consilierul PNL Anabela Holircă.

La rândul său, consilierul PNL Gabriel Toncean a repetat spusele colegilor liberali în ceea ce privește fondurile alocate evenimentului “Love Reghin Day & Night”. „Dorim să se organizeze ”Love Reghin Day & Night, dar trebuie să existe și un ”Love Banii Reghinenilor” pentru că știm că Reghinul se află într-o situație destul de dificilă din punct de vedere financiar. Se fac lucruri frumoase, dar care se pot face și pe bani mai puțini”, a spus Gabriel Toncean.

Care sunt activitățile dedicate copiilor?

Legat de activitățile pentru copii din cadrul “Love Reghin Day & Night”, consilierul UDMR, Tudor Veronka a cerut celor din Executiv să explice care vor fi aceste activități pentru care bugetul estimativ se ridică la suma de 110.000 lei. „În legătură cu activitățile cultural-educative dedicate copiilor, ne dorim să avem un eveniment cu o atmosferă de festival. Față de anul trecut avem pregătite mult mai multe activități. Unele din acestea sunt realizate din resurse proprii, la care se adaugă multe altele. Avem Spuma Party, avem artificii colorate tip fumigene pentru copii, avem statui vivante, monocicluri, defilarea uriașilor, pentru care avem nevoie de ajutorul unor firme specializate pentru așa ceva și care au o experiență în acest domeniu. Avem un atelier de pictură pe figurine de ghips, un atelier de brățări personalizate, atelier de slime, tatuaje cu sclipici, concurs de castele de nisip. De asemenea, vom organiza o vânătoare de comori cu înscriere pentru familii, dansuri haioase, baloane modelate, distracție cu spumă, ploaie de confetti colorate, artificii de tip fumigene colorate, statui vivante, un monociclu, defilarea uriașilor. Cu ajutorul celor de la Biblioteca Municipală vom avea o expoziție de carte în trei limbi, lectură pe pătură, puzzle, jocuri interactiv educative, activități în limbile maghiară și germană. În ce privește activitățile sportive, acestea vor fi mult mai multe față de ediția de anul trecut sau la evenimentul de 1 iunie, la fel și în ce privește atelierele pentru copii. Legat de activitățile sportive, vom avea sprijinul profesorilor de sport de la unitățile de învățământ din municipiul Reghin precum și sprijinul antrenorilor, coordonatorilor și profesorilor de la CSM Avântul Reghin. Ca și activități, amintesc aici de șut la poartă, tras la țintă, Teqball, concurs de penalty-uri, traseu aplicativ utilitar, drumeție în natură, aruncare la coș cu mingea de baschet, săritura cu sacul. De asemenea, cu ajutorul fetelor de la Centrul de Informare și Promovare Turistică vom avea un atelier de jucării muzicale pentru copii. Cam astea sunt activitățile gândite de noi care vor avea loc la Pădurea Rotundă în ziua de sâmbătă, între orele 10 și 13”, a precizat Alexandra Maria Bujor, consilier în cadrul Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport, Mass-media din Primăria Reghin.

Márk Endre: „Reghinenii merită să aibă un eveniment de anvergură o dată pe an”

Ultimul la cuvânt înainte de votarea proiectului a fost Márk Endre, primarul municipiului Reghin. „După prima ediție “Love Reghin Day & Night” care a avut loc anul trecut am învățat foarte multe lucruri, atât negative, cât și pozitive. Ca orice început, a fost unul cu mici probleme, cu mici dificultăți. Anul acesta știm ce trebuie să facem. Trebuie să ridicăm nivelul calitativ al acestui eveniment. Reghinenii merită să aibă un eveniment de anvergură o dată pe an. Nu are niciun iz politic acest eveniment cum au făcut referire unii consilieri, are doar izul dorinței cetățenilor, de aceea dorim să facem un eveniment cât se poate de frumos, de transparent și de calitate. Vă asigur că după terminarea acestui eveniment vom veni cu o situație financiară foarte clară și transparentă în care vom explica pe ce am cheltuit banii. Este cel mai ieftin eveniment de acest gen organizat la Reghin în ultimii 20 de ani, exceptând cel de anul trecut pe care l-am inițiat. Anul acesta am ridicat un pic ștacheta, din dorința de a avea un eveniment pe placul reghinenilor, în special pentru copii, unde am ridicat nivelul, implicit bugetul”, a spus primarul municipiului Reghin.

Proiectul a fost votat în cele din urmă în forma propusă de Executiv, respectiv un buget estimativ în valoare de 355.000 lei.

Alin ZAHARIE