Guvernul Draghi în pericol

Italian Prime Minister Mario Draghi during the meeting with Albanian Prime Minister Edi Rama Italian Prime Mnister Mario Draghi meets Prime Minister of Albania Edi Rama,Rome, Italy - 17 Nov 2021

Guvernul italian condus de Mario Draghi se află în pericol joi, după ce Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem), membră a coaliţiei de guvernare, a decis să nu participe la votul de încredere asupra unui decret-lege discutat în Senat. Giuseppe Conte, fost prim-ministru şi actualul lider al M5S, a anunţat că senatorii partidului său vor ieşi din sală la votul de încredere solicitat de guvern.



Decretul-lege în cauză conţine un pachet de măsuri de circa 10 miliarde de euro pentru ajutorarea familiilor şi firmelor în faţa inflaţiei, dar şi o măsură pentru facilitarea construirii unui incinerator de deşeuri la Roma. Or, lupta contra unor astfel de incineratoare reprezintă un element esenţial al politicii M5S. La votul de săptămâna trecută în Camera Deputaţilor, partidul a votat pentru încrederea în guvern, dar s-a abţinut ulterior la votul concret asupra decretului-lege.



Regulile sunt însă diferite în Senat, unde votul de încredere coincide cu cel asupra textului în cauză, astfel încât M5S nu va putea recurge la portiţa de scăpare folosită în Camera Deputaţilor. În ce-l priveşte, Draghi a afirmat de mai multe ori că nu va exista un guvern fără M5S, nici un guvern Draghi-bis fără M5S, chiar dacă numărul de aleşi ai acestui partid nu este suficient pentru a provoca o cădere a executivului.