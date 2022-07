Buget majorat pentru Pentagon

Share



Camera Reprezentanţilor a Congresului american a aprobat un proiect de lege care majorează bugetul pentru apărare la peste 800 miliarde de dolari în viitorul an fiscal, autorizând suplimentarea cu 38 miliarde a bugetului record de 773 miliarde propus de preşedintele Joe Biden. Camera a adoptat, cu un scor de 329-101, varianta sa a Legii de autorizare a apărării naţionale (NDAA), care stabileşte politicile pentru Pentagon.



Senatul urmează să voteze propria variantă, dar Comisia sa pentru serviciile armate a aprobat deja o creştere şi mai mare a bugetului, cu 45 miliarde de dolari, faţă de propunerea administraţiei Biden.



Cele două camere vor decide bugetul final în cadrul unei şedinţe reunite, la o dată ulterioară, urmând ca el să fie supus la vot în cursul acestui an. NDAA, una din cele mai importante legi adoptate de Congres în fiecare an, este urmărită cu mare atenţie de numeroase companii şi alţi actori pentru că stabileşte de la achiziţii de armament la majorări salariale pentru militari şi răspunsul la ameninţări geopolitice.



Spre exemplu, textul aprobat în acest an de Cameră a respins politica preşedintelui Biden faţă de Turcia. Legislatorii au aprobat un amendament care limitează capacitatea preşedintelui de a aproba vânzarea de avioane F-16 acestui aliat din NATO.

Reuters

