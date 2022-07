O idee inedită la Reghin: din Hotel în Grădiniță!

Share



Nu cu mult timp în urmă, consilierul local reghinean Farcaș Mihai-Dan, a provocat comunitatea la o discuție deschisă privind viitorul Hotelului Parc. Dintre ideile propuse de comunitate, una în mod special a ieșit în evidență și a fost îmbrățișată de majoritatea din comunitate. Transformarea acestuia într-o grădiniță! Este sau nu viabilă o astfel de idee, întrebare la care am încercat să găsim un răspuns chiar de la inițiator, consilierul Farcaș Mihai-Dan.

Farcaș Mihai-Dan

Reporter: Care e situația la zi în ce privește Hotelul Parc?

F.M.D.: Hotelul Parc din Reghin este proprietatea Municipiului Reghin și este gestionat de RAGCL Reghin. Acesta își desfășura activitatea în domeniul serviciilor hoteliere și având și regim restaurant, deținând un număr de 8 camere și 2 săli cu o capacitate nu mai mare de 50 de persoane. Programul hotelului era non-stop și tarifele de cazare pe noapte, cu mic dejun inclus, erau între 100 și 160 lei. Se ofereau și servicii tip restaurant, cu meniuri „a la carte” sau „meniul zilei”, dar și posibilitatea organizării de diverse evenimente.

Rep.: Recent s-a votat oprirea activității Hotelului Parc. Care au fost motivele?

F.M.D.: Pentru cei care nu știu, Consiliul Local al Municipiului Reghin a fost recent convocat în AGA, noi fiind acționarii companiei locale RAGCL, pentru a analiza situația financiară a Hotelului Parc. Întrucât pierderea pe ultimii 5 ani era de aproape 350.000 euro, investițiile necesare restaurării clădirii fiind estimate la aproximativ 600.000 lei, fără nici o sursă de venit viitoare din care să se amortizeze aceste costuri, am decis în unanimitate închiderea acestei activități.

Rep.: A fost o amânare inițială a votului privind această decizie.

F.M.D.: Din punct de vedere al unui antreprenor, decizia trebuia luată din primă fază, întrucât existau toate informațiile pentru a înțelege că nu se poate continua în această formă. Reghinenii ne-au împuternicit să ne asigurăm că banii lor sunt cheltuiți cu chibzuință și că nu ne ascundem în spatele unor populisme sau dorințe fade de a păstra voturi. Mai mult, e vorba că anumite aspecte în ce privesc activitatea hotelului, pot fi interpretate ca fiind cu componentă comercială, nu doar în interesul comunității, deci concurență neloială față de actualii agenți economici din domeniul HoReCa. Dintre colegii consilieri, o parte sprijinea păstrarea locurilor de muncă, o parte scoaterea la vânzare a locației, dar personal consider că niciuna dintre opțiuni nu sunt în avantajul orașului sau al cetățenilor.

Rep.: Cum s-a ajuns la ideea transformării hotelului în Grădiniță?

F.M.D.: Noi, consilierii locali, suntem împuterniciți de cetățenii orașului să îi reprezentăm și să luăm decizii în numele și spre binele lor. Suntem aici, aleși locali, pentru că le-am prezentat un set de valori și principii și le-am câștigat încrederea. Dar pentru că, o dată ajunși acolo, suntem în slujba tuturor cetățenilor orașului, nu doar a celor ce ne-au votat, am obișnuit comunitatea să se implice în astfel de decizii. Mă pun în locul lor și știu că și ei doresc să fie ascultați. Așadar, am inițiat un sondaj pe această temă și am provocat comunitatea să vină cu idei și cu propuneri pentru viitorul hotelului. Impactul cel mai mare l-a avut propunerea unei doamne din Reghin privind înființarea unei grădinițe. Au fost și alte propuneri, gen cămin de bătrâni, bază de cantonament, cazare pentru baza sportivă, chiar și propuneri comice din partea unora, dar asta însemna că există implicare și receptivitate din partea orașului.

Rep.: Ce se va întâmpla mai departe în ce privește acest imobil?

F.M.D.: Ce vreau să transmit cu fermitate, este că în ce mă privește și cât ține de puterile mele, niciun obiectiv de interes pentru comunitate, nu va fi înstrăinat! Dacă se dovedește că prin concesionarea locației se poate aduce plus valoare comunității, atunci voi face ce fac de obicei: voi cere părerea și implicarea comunității în a forma o poziție oficială! Patrimoniul orașului este și așa mult rarefiat, iar în comparație cu alte UAT-uri din județ, stăm foarte prost la capitolul acesta. Adică nu avem suficiente spații, terenuri, imobile, ca să putem oferi diverse facilități comunității, în raport cu solicitările acestora și solicitările comunității de afaceri. În ce privește viitorul locației, toate încep cu un studiu de fezabilitate, pentru a analiza posibila investiție, oportunitatea investiției și identificarea surselor de finanțare. Voi sprijini dorința comunității în fața executivului, dorință pe care recunosc că o împărtășesc și eu. Ar fi minunat să avem încă o grădiniță în oraș!

Rep.: Deviem puțin de la subiectul cu Hotelul Parc și trecem la situația dumneavoastră din cadrul PNL Reghin. În comunitate există temerea că veți pierde funcția de consilier local, din cauza procesului de excludere inițiat chiar de către colegii PNL din Reghin! Ce le puteți spune?! Veți putea continua proiectele inițiate?

F.M.D.: Nu voi dezvolta subiectul în acest moment pentru că sunt multe detalii interne ce nu sunt în atenția publicului, dar pot să stea liniștiți toți cei care sunt îngrijorați în vreun fel că nu plec nicăieri. Rămân prezent până în 2024 și să știe că pot găsi în persoana mea un consilier hotărât, ferm, pregătit să-i asculte, să-i sprijine și să muncească alături de ei în rezolvarea problemelor din oraș.

A consemnat Alin ZAHARIE