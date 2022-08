Liceul Forestier, propunerea UMFST pentru consorțiul de 21 milioane de euro cu Primăria!

Share



Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a declarat luni, 22 august, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, că la întâlnirea pe care a avut-o în data de 28 iulie 2022 cu Alexandru György, viceprimar al municipiului Târgu Mureș, a propus autorităților locale să contribuie la constituirea unui viitor consorțiu cu UMFST cu terenul de 2,2 hectare aferent Liceului Tehnologic ”Ion Vlasiu” (fostul Liceul Forestier), aflat în zona celei mai importante universități mureșene.

Proiect pentru un campus ”extrem de necesar regiunii”

Întâlnirea a avut loc în contextul în care în data de 14 iulie 2022 prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a propus, prin intermediul unei adrese, conducerii Primăriei Municipiului Târgu Mureș și Consiliului Local Târgu Mureș, realizarea unui consorțiu integrat de învățământ dual.

În documentul respectiv, rectorul UMFST ”George Emil Palade” a explicat că scopul consorțiului este accesarea unei finanțări prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care poate ajunge la plafonul maxim de 21,1 milioane de euro. În același document, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a mai precizat că viitorul consorțiu ”trebuie să facă dovada deținerii, în proprietate sau în administrare, a unui teren de 20.000 de metri pătrați, pentru construcția noii infrastructuri finanțată prin PNRR, aceasta fiind o condiție de eligibilitate a proiectului.”

”Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,12 milioane de euro. Bugetul unui proiect trebuie să se încadreze în următoarele plafoane aferente fiecărei linii de finanțare, care se vor evidenția distinct în cererea de finanțare: linia de finanțare Granturi – valoare maximă alocată per proiect: 1,51 milioane de euro; linia de finanțare Campusuri profesionale integrate, liceale și universitare – valoare maximă alocată per proiect: 17,5 milioane de euro; linia de finanțare Digitalizare pentru fiecare structură partenerială nou creată – valoarea totală a investiției: 2,11 milioane de euro. În acest context favorabil vă informă că Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș intenționează să aplice pentru un asemenea campus pe care îl consideră extrem de necesar regiunii”, a arătat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Leonard Azamfirei: ”Există soluții imediate”

Contactat luni, 22 august, de cotidianul Zi de Zi, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a prezentat, sumar, soluția propusă autorităților locale: ”La întâlnirea cu domnul viceprimar György am propus Liceul Forestier, care are o suprafață de 2,2 hectare, este pe jumătate ocupat și are și clădiri în paragină. S-ar preta perfect la o reabilitare și o redirecționare pe zona de tehnologie. Nu cred că terenul este problema. Dacă chiar nu se dorește, înseamnă că orice propunere trebuie explicată de ce nu se poate face”, a declarat vicepreședintele Senatului României.

”În opinia mea există soluții imediate. Voi reveni cu o explicație mai amplă după ce voi primi un răspuns oficial, pozitiv sau negativ, din partea Primăriei Municipiului Târgu Mureș”, a adăugat rectorul principalei universități din județul Mureș.

Alex TOTH

PS. Așteptăm (și chiar solicităm!) reacții publice pe acest subiect de la liderii fracțiunilor din cadrul Consiliului Local Târgu Mureș, dar și din partea liderilor formațiunilor politice cu reprezentare în forul de conducere a municipiului (UDMR, PNL, PSD, PMP și POL), precum și din partea conducerii Primăriei Municipiului Târgu Mureș.