A fost odată un pian ce umbla prin Sovata…

La Sovata, vineri, 14 octombrie a fost ziua de debut a celei de-a VII-a ediție a Festivalului Dovleacului, zi în care muzica a răsunat, iar toamna a mai învăluit turiștii cu mici raze timide ale soarelui. Printre mulțimea de turiști care împânzeau străzile, s-a remarcat vineri unul aparte. Un pianist. Dar nu orice pianist, ci unul al cărui pian nu doar că înalță note muzicale, ci-l și transportă…

Jánós Vágó, artist maghiar, a venit direct din Ungaria pentru a aduce muzică pe străzile orașului Sovata și pentru a acapara privirile turiștilor cu pianul său mobil, care are roți, iar artistul îl conduce în timp ce cântă. Cum zice și artistul, oamenii sunt atrași mereu de lucruri inedite, nemaiîntâlnite, lucruri care lui îi șad foarte bine.

„De 10 ani cânt la acest pian mobil. Turiștii sunt captivați și interesați. Adesea, mai interesați de pian, decât de mine, pentru că oriunde mă întâlnesc cu oameni, aceștia își vor aminti mai degrabă pianul mobil pe care l-au văzut decât pianistul care cânta, adică eu. Nu am melodii preferate neaparat, repertoriul se schimbă de la o zi la alta, adesea interpretez melodii populare. Am scris vreo două cântece, restul le-am cules. Sunt un muzician popular”, a expicat pianistul János Vágó.

„Îmi place mult orașul Sovata!”

Tot acesta a mai povestit despre el și despre nașterea idee de a călători cu un pian pe care-l poate conduce: „Sunt de meserie cântăreț și am călătorit prin toată lumea foarte mult. Așa mi-a venit în minte să-mi fac un pian mobil. E un pian electronic… Este greu să cânți așa, pentru că trebuie să cânți cu una dintre mâini, iar cu cealaltă să conduci. Trebuie să ai o atenție sporită, trebuie să fii atent la lume, la drum”.

La Festivalul Dovleacului, acesta a atras atenția celor prezenți, oamenii stând mereu cu telefoanele pornite, fotografiindu-l sau filmându-l. Dar așa cum el le-a atras atenția celor din Sovata, așa i-a atras și Sovata lui atenția, încă de data trecută când a vizitat-o. Acesta a afirmat glumeț: „Îmi place mult orașul Sovata! Am mai fost la Sovata, am făcut chiar și baie în Lacul Ursu și deși se zice că nu te poți scufunda din cauza salinității apei, eu am fost primul care a făcut-o…dar fără pian”.

Ioana MĂRGINEAN