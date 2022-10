”Oldtimer Traktor” din Sâncraiu de Mureș, un timp reînviat

Distribuie

Timpul nu poate fi oprit, însă poate fi retrăit la nesfârșit prin ceea ce lăsăm în urma noastră. Oamenii devin eterni prin pasiunile lor, pentru că pasiunea e înălțătoare. Prin pasiunea lui s-a lăsat purtat de adierea timpului și Attila Irsai, care păstrând vie amintirea bunicului său, care-l plimba cu tractorul când era copil, a pus bazele unei expoziții deosebite, în comuna Sâncraiu de Mureș, din județul Mureș. Marți, 18 octombrie a fost inaugurat, într-o atmosferă tomnatică, alături de prieteni, familie și primarul comunei, un deosebit muzeu cu 13 tractoare de epocă n-au adus în Sâncraiu de Mureș doar timpuri uitate și trecute, ci și amprente din diferite colțuri ale lumii.

Muzeul „Oldtimer Traktor”

„E un muzeu de tractoare Oldtimer făcut de mine. E o pasiune de a mea din copilărie, însă am început să colecționez aceste tractoare de vreo 10 ani. Aici am 13 bucăți de tractoare, fabricate din 1938 până în 1959, majoritatea fiind cu acte originale. Mă bucur că am reușit să-mi pun în valoare această pasiune a mea, chiar aici la noi în comună. Le-am tot adunat, le-am reparat și recondiționat. Majoritatea sunt fabricate în Germania, Austria, Franța, Statele Unite. Sunt tractoare făcute pentru agriculture mai mici, cu motoare mai mici, pentru grădini de exemplu. Au și utilajele aferente lângă ele. Motoarele sunt cu un piston sau cu două pistoane, cu răcire pe apă, cu aer, pe benzină, pe motorină. Pe lângă acestea 13, mai am unul care e în lucru, încă nu l-am expus aici. Toate tractoarele sunt funcționale, însă nu le-am folosit deloc, le-am păstrat strict pentru expoziție. Planul e să achiziționez și altele, dacă mai găsesc așa mai speciale. Cel mai drag îmi e Porschele, cel care e acoperit, pentru că are el ceva mai aparte și a fost și printre primele pe care le-am achiziționat, dar toate sunt speciale pentru mine”, a povestit colecționarul, Atilla Irsai.

Pe lângă preferatul colecționarului, care este un Porsche din jurul anilor 1959, se mai găsesc și tractoare germane: un Fend din 1959, un Hanomag din 1959, un Deutz tot din 1959, un Karmer din 1958, un Eicher din 1954, un Lanz Aulendorf din 1954, un Guldner din 1953, un alt Deutz, dar din 1958, un tractor MAN din 1959. Mai este și tractorul austriac, Steyr din 1954, americanul Case, fabricat în 1938 și franțuzescul McCormick Farmall din 1948. Puține dintre acestea au fost achiziționate din țară, majoritatea fiind cumpărate la licitație și transportate din străinătate. Prețul de catalog al unui tractor, precum cel special, Porsche, este cuprins între 10.000 și 40.000 de euro.

O mândrie pentru Sâncraiu de Mureș

Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sâncraiu de Mureș a împărtășit cât de bucuros și mândru este de realizarea pasionatului din comuna Sâncraiu de Mureș.

„Ne bucurăm să avem un astfel de muzeu la nivelul comunei noastre, ne bucurăm că am reușit teoretic destul de simplu să avem acest muzeu aici, doar din pasiunea unui consătean de-al nostru. Din câte știu eu, nu mai există așa ceva în țară, iar cum a spus și pasionatul, costurile au fost în mare parte suportate chiar de el, noi am venit în sprijin doar cu terenul unde acesta a putut să expună toate aceste minunății, că altfel nu pot să le zic. A reușit să le păstreze intacte, chiar funcționale. Câteva au fost chiar pornite și au mers, chiar dacă unele au aproape o sută de ani. Pe mine personal mă atrage vechimea lor, ca și orice alt obiect vechi. Mă impresionează faptul că un obiecat atât de vechi a putut să se păstreze până în zilele noastre. Sunt foarte bine întreținute, culorile frumoase și diverse”, a povestit primarul comunei.

Așa cum ne-a povestit sora lui, Atilla avea multe tractorașe când era mic și se juca mereu cu ele. Acum, mare fiind, le are iarași, într-o dimensiune proporțională cu el. Mai mult, acum le-a expus,astfel încât lumea să se bucure de ele și să le cunoască adevărata valoare, aceea de a permite unui timp vechi să reînvie prin ele la nesfârșit.

Ioana MĂRGINEAN