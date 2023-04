FOTO: Festivalul de dansuri ”Gyongykoszoru”, moment de sărbătoare pentru satul Pădureni

Distribuie

Luna aprilie reprezintă un motiv de bucurie pentru satul Pădureni (Erdőcsinád), comuna Gornești prilejuit de Festivalul internaţional de dansuri populare “Gyongykoszoru”, adevărată sărbătoare a satului care în acest an a consemnat ediția cu numărul 28.

Sâmbătă, 22 aprilie, întreaga comunitate din Pădureni și-a primit oaspeții din împrejurimi și din străinătate pentru a marca o nouă ediție de festival, eveniment organizat și în acest an de Parohia Reormată din Pădureni, cu sprijinul Primăriei Gornești și al Consiliului Județean Mureș.

„Povestea acestui festival de dansuri de la Pădureni începe în urmă cu aproape trei decenii când fostul părinte paroh al bisericii din Pădureni, Lukács Szilamér alături de consilieri și oamenii din sat au inițiat un festival de dansuri populare. După o perioadă de 14 ani cât a organizat acest festival, părintele Lukács Szilamér s-a pensionat și ne-a predat nouă această tradiție care este continuată și în prezent. A fost ideea comunității, a oamenilor din sat să continuăm cu acest festival, unul special pentru noi cei din Pădureni și nu numai. Așa se face că și noi de 14 ani suntem părtași la acest obicei la care participă anual sute de participanți, reprezentanți ai dansului popular din zona noastră, din Transilvania și din străinătate”, ne-a declarat Balint Csaba, preotul paroh reformat din Pădureni.

Sărbătoarea comunității

Dacă în alte comunități se organizează Zilele Comunei, Orașului sau Fiii Satului, la Pădureni sărbătoarea comunității este dată de un festival de dansuri cu oaspeți din străinătate.

„În ce privește satul Pădureni, acest festival de dansuri reprezintă de fapt sărbătoarea de suflet a locuitorilor. Este important să putem aduna oamenii din sat, alături de oaspeți din alte localități, tineri, formații de dansuri să fim împreună într-o zi de sărbătoare. Caracterul acestui festival este pe bună dreptate unul internațional, ca urmare a oaspeților din afară care ne-au onorat cu prezența. De regulă avem invitate formații de dansuri din Ungaria și nu numai. Într-un an am avut oaspeți din Japonia care ne-au onorat cu prezența. În acest an avem ca și oaspeți o formație de dansuri din Sopron, Ungaria. Dorim să păstrăm acest caracter internațional, astfel ca peste doi ani, la ediția jubiliară de 30 de ani să avem parte de cât mai mulți oaspeți din țară și din străinătate. Este foarte important să ne păstrăm tradițiile și obiceiurile, să le transmitem tinerilor. Dacă într-o comunitate precum a noastră reușim să facem acest lucru, satul înseamnă că are viață, trăiește și are viitor. Ce este foarte important, tinerii participă activ la acest moment de sărbătoare, dovadă că acest sat și acest frumos festival are un viitor asigurat”, a spus părintele Balint Csaba.

Parada portului popular

Deschiderea festivalului a fost marcată și în acest an de parada portului popular, alaiul fiind condus de șapte simpatice călărețe care au înlocuit cu succes husarii conduși de Miholcsa József care deschideau de regulă momentul de sărbătoare de la Pădureni.

Momentul de deschidere a prilejuit discursurile reprezentanților bisericilor prezente precum și cel al autorităților, primarul Kolcsár Gyula și deputatul Kolcsár Károly.

Momentul de sărbătoare a continuat în curtea bisericii din sat, prilej pentru cei tineri să descopere o parte din obiceiurile și traduțiile specifice zonei, și în Căminul Cultural din Pădureni, gazda Festivalul ”Gyongykoszoru”.

Albert Füzesi, alături de dansul popular

Printre cei implicați în educația tinerilor în spiritul tradițiilor este Albert Füzesi. Fost dansator profesionist în cadrul Ansamblului ”Mureșul” din Târgu Mureș, actualmente pensionar, Albert Füzes nu a rupt legătura cu satul natal, dar mai ales cu dansul popular, fiind mereu aproape de tinerii dansatori precum și de festivalul de dansuri din Pădureni.

„Find vorba de satul meu natal, atât eu cât și Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” ne implicăm în buna desfășurare a festivalului. La ediția din acest an ne-am bucurat de prezența a circa 600 de dansatori din zona noastră dar și oaspeți din alte zone, inclusiv din străinătate. Este foarte important acest festival pentru comunitatea din Pădureni pentru că vine foarte multă lume, inclusiv din străinătate, din Ungaria, Austria, Olanda, chiar și Japonia cum s-a întâmplat la edițiile trecute. Pentru satul Pădureni acest festival este un moment de sărbătoare, ceea ce înseamnă că în fiecare primăvară, exact cum natura se trezește la viață, așa și noi mergem frumos înainte prin această sărbătoare”, ne-a povestit Albert Füzesi.

În satul Pădureni funcționează Ansamblul de dansuri populare „Árvácska” cu două grupe coordonate de Fazakas János, fost dansator în cadrul Ansamblului ”Mureșul”.

„Fecare sat are câte o formație de dansuri de care se ocupă de regulă un profesionist, fapt pentru care nivelul artistic este unul destul de ridicat. În ce mă privește, deși sunt pensionar, nu pot sta departe de dansul popular, fapt pentru care mă ocup de pregătirea a 60 de copii din cadrul Ansamblui ”Napsugár” din Târgu Mureș”, a precizat Albert Füzes.

Trebuiesc aduse felicitări celor care au dat savoare dansului populat pe scena Căminului Cultural din Pădureni, ansamblurile ”Árvácska” din Pădureni, ”Arvalanyhaj” din Mădăraș, ”Helikon” din Brâncovenești, ”Fénysugár” din Papiu Ilarian, ”Borsika” din Târgu Mureș, ”Bekecs” din Miercurea Nirajului, ”Gyöngye” din Câmpenița, Ceuașu de Câmpie, ”Gyöngyvirág” din Sântioana de Mureș, ”Bazsarózsa” din Pănet, ”Boróka” din Târgu Mureș, ”Sirülök” din Sovata, ”Járom” din Reghin, ”Aranyos” din Bereni, ”Bíborka” din Suseni, ”Csurgó” din Aluniș, ”Hanga” din Petrisat, Alba, “Hajdina” din Ludus, ”Búzakoszorú” din Valea Izvoarelor, ” „Napsugár” din Târgu Mureș, precum și ansamblurilor de dansuri populare din Sântana de Mureş, Călușeri, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, și nu în ultimul rând, oaspeților din Ungaria, formației de dansuri populare din Sopron.

Text și Foto: Alin ZAHARIE