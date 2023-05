Tipuri diferite de pantaloni pentru bărbați

Distribuie

Atunci când vorbim despre pantaloni, ne referim automat și la o întreagă istorie care planează asupra acestor piese vestimentare. Dacă strămoșii romani au preferat mai mult fustele și nu pantalonii, chinezii au îmbrățișat această invenție revoluționară. Cum am ajuns la chinezi? Ei bine, am ajuns pentru că cea mai veche pereche de pantaloni a fost descoperită în China și are aproximativ 3000 de ani.

De-a lungul istoriei avem nenumărate exemple legate de piese vestimentare care acum sunt pentru femei, dar inițial au fost purtate de către bărbați. Un exemplu este fusta, care a fost popularizată de romani. În acest top mai includem și pantofii cu toc și gențile.

În cazul pantalonilor vorbim despre o inversare, pentru că pantalonii au fost popularizați de către Ioana D’Arc. După aceea, cel care a pornit o întreagă modă a pantalonilor, mai bine zis a blugilor a fost Levi Strauss.

Dar, în acest articol nu o să vorbim despre istoria pantalonilor, ci o să îți prezentăm unele dintre cele mai populare modele de pantaloni. Așa că, dacă erai în căutare de pantaloni noi sau doar voiai să mai schimbi puțin stilul, ai nimerit unde trebuie. Sperăm că acest articol o să te ajute și poate chiar o să te convingă să îți cumperi o nouă pereche de pantaloni.

Astfel, iată diferite tipuri de pantaloni destinate bărbaților:

Blugii sau jeanșii pentru bărbați

Așa cum am amintit mai sus de Levi Strauss, nu aveam cum să nu includem fix blugii aici. Ba chiar mai mult, i-am inclus primii. Atunci când vrei să îți alegi o pereche de pantaloni pe care să îi poți purta și la nuntă și la muncă, dar și la o ieșire în oraș, mai mult ca sigur că te gândești la blugi. Tocmai de aceea sunt și atât de iubiți și au rezistat atât de mult de-a lungul istoriei. Pentru că merg la orice ținută și pentru orice ocazie.

Acești pantaloni îi poți purta fie cu pulovere, cămăși, tricouri, veste, hanorace, pantofi sport, pantofi eleganți etc. Pe lângă faptul că îi poți purta la orice, ei îți oferă și confortul de care ai nevoie. Așa că, dacă ești genul care preferă pantalonii de trening pentru bărbați și vrei să faci o schimbare, blugii sunt cea mai safe variantă.

Pantalonii de trening pentru bărbați

Dacă tot i-am amintit mai sus, o să continuăm discuția aici. Trecem la locul doi, pantalonii de trening de bărbați care sunt cea mai bună variantă pe care o poți alege pentru relaxare. Dar și pentru activitățile sportive, pantalonii de trening de bărbați sunt printre cei mai comozi pantaloni.

Dacă ești genul care adoră să facă plimbări lungi sau mult sport, îți dăm noi o idee posibilă de ținută. Ai nevoie doar de o pereche comodă de adidași și o pereche de pantaloni de trening de bărbați și ești gata de drum.

Poate că sunt ei foarte comozi, însă nu poți să îi asortezi cu un pulover elegant, o cămașă sau pantofi de lac. Deși sunt extrem de comozi, pantalonii de trening de bărbați nu pot face parte chiar din orice ținută, însă sunt excelenți dacă vrei să ai un look sport.

Pantalonii de tip cargo

Dacă vrei ca look-ul tău să fie unul atât lejer, cât și practic, îți recomandăm o pereche de pantaloni cargo care au buzunare laterale. Pe lângă faptul că sunt confecționați din materiale rezistente, mai au și buzunarele laterale care te vor ajuta cu depozitarea diferitelor obiecte de dimensiuni mai mici.

Pe lângă purtarea lor de zi cu zi, poți să mai folosești pantalonii cargo și în drumeții pe munte.

Pantalonii de bărbați Chino

Ultimii din această listă sunt pantalonii de tip Chino care sunt perfecți pentru că sunt îmbinarea perfectă dintre eleganță și confort. Dacă ești într-o vacanță în Portofino sau la Lacul Como, cu acești pantaloni, un tricou polo și niște pantofi eleganți te vei inegra perfect.