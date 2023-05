Creșă cu o capacitate mărită pentru comuna  Deda

Distribuie

Veștile bune continuă să sosească de pe Valea Mureșului Superior, mai exact din comuna Deda, care va beneficia de o creșă cu o capacitate mărită prin Compania Națională de Investiții. Mai exact, în comuna Deda se va construi o creșă modernă și prietenoasă cu mediul înconjurător, energia necesară pentru funcționare va proveni parțial din surse regenerabile (panouri fotovoltaice).

Clădirea va fi organizată în trei nuclee funcționale: zona administrativă, zona destinată copiilor și zona spatiilor tehnico- gospodărești. Creșa va beneficia de 11 dormitoare, câte unul pentru fiecare grupă, camere de joacă, vestiare și grupuri sanitare, spații pentru luat masa dar și cabinet medical. Funcțiuni auxiliare: spălătorie, călcătorie, biberonerie și bucătărie.

„La finele lunii aprilie am primit o frumoasă veste vizavi de aprobarea construirii unei creșe în comuna Deda. Inițial a fost vorba de o creșă mică, dar am avut plăcuta surpriză să ni se aprobe o creșă mare care presupune cabinet medical cu medic cu asistent comunitar și un număr de 90 de locuri. Terenul care l-am achiziționat pentru această investiție are 46 de arii, ceea ce ne permite să construim o creșă mare. Se pare că la nivel național, din cele 200 de creșe care se finanțează prin Compania Națională de Investiții, probabil ne-am încadrat în ce privește suprafață și așa se face că o să beneficiem de o creșă mare care va deservi zona Văii Mureșului Superior. Sunt foarte încântată de această veste primită de la Compania Națională de Investiții. În acest moment lucrăm la obținerea avizelor necesare pentru a le trimite Companiei Naționale de Investiții în vederea realizării proiectului și începerea lucrărilor la această creșă”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

S-a plecat pe ideea unei creșe mici, care a devenit mare, grație Companiei Naționale de Investiții, investiție care va completa diversitatea unităților de învățământ existente la nivelul comunei Deda. „La vremea respectivă aveam 26 de arii de teren și nu puteam altceva să cerem decât creșă mică. În condițile în care am cumpărat o suprafață mai mare de teren, am realizat cartea funciară trimițând documentația cu terenul care îl aveam. Astfel, ni s-a propus să realizăm o creșă mare. Bineînțeles că am fost de acord cu această propunere pentru o creșă mare care va fi amplasată în satul Pietriș de-a lungul Drumul European E60, aproape de școală și de biserica din localitate. Dacă creșa prevăzută inițial avea o capacitate de 40 de locuri, creșa care ne-a fost aprobată are o capacitate mult mai mare de 90 de locuri, asta însemnând spații mai multe, locuri de muncă în plus și condiții mult mai bune pentru cei care vor beneficia de această investiție. Prin această investiție vom închide circuitul unităților de învățământ existente în comună, în condițiile în care avem singura grădiniță cu program prelungit de pe Valea Mureșului Superior, avem de asemenea singurul liceu din această zonă, școală gimnazială, iar acum urmează și o creșă. Mi-ar face mare plăcere să-mi termin mandatul de primar al comunei Deda în 2024 cu o creșă nouă, alături de dispensarul medical comunal care tot pe fonduri guvernamentale se va realiza și care va fi gata în vara acestui an”, a precizat primarul comunei Deda.

Alin ZAHARIE