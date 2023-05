Foto. Profesorii au pichetat în fața prefecturii

Distribuie

Angajații din sistemul de învățământ au continuat, azi, protestul, pe fondul nemulţumirilor legate de ultima oferta avansată de autorităţi în vederea încheierii grevei generale.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, „Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au organizat un pichet în fața Prefecturii, azi, 30 mai 2023, în intervalul orar 11.00 — 12.00.

„Demnitatea, bunul simț și sentimentul datoriei ne-au scos atât de târziu în stradă,ori de câte ori am intrat în conflict cu ministerele, ni s-a spus că nu e momentul potrivit, că nu sunt bani la buget. Nici acum nu le-a convenit. Dacă nu ne-ar fi ajuns cuțitul la os, am fi stat în continuare. Nimeni nu a încercat să ne ajute ca să nu ajungem la grevă. Doar să ne judece și să ne pretindă rezultate, ne reproșează că avem ore puține la clasă, că avem vacanțe multe, dar toți uită că profesorii se pregătesc pentru a doua zi, ședințe după ședințe, dosare după dosare, legătura cu părinții, care e tot mai dificilă, copiii care nu se adaptează ușor școlii, cei crescuți pe bani gata sau cei care nu au materiale necesare pentru a afce școala. Personalul auxiliar?! Ore în plus lucrate sâmbătă și duminica, pentru greșelile altora„ a declarat Rezi Maria președintele Sindicatului din Educație Spiru Haret -filiala Mureș.

Profesorii au strigat”nu plecăm acasă! ” ”vrem o școală ca afară! ” , iar pe pancarte au scris următoarele mesaje: „Nu vrem pensii speciale, vrem salarii normale!”, „Nu vrem să fim umiliți”, „Dacă educație nu e, nimic nu e”.

„Ca şi procent, astăzi, 63% din personalul angajat în sistemul de învăţământ este în grevă, adică din peste 9000 de angajaţi, peste 5000 sunt în grevă din care majoritatea sunt cadre didactice. Procentul rămâne în jurul acestei cifre în sensul în care în fiecare zi o parte din profesori ies din grevă şi alţii intră„, a declarat Inspector școlar general prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan, ISJ Mureș.

Acţiunea de protest este expresia nemulțumirilor personalului din învăţământ – personal didactic de predare, personaldidacticde conducere, de îndrumare şi control, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic – organizaţiile sindicale protestând astfel faţă de: salarizarea umilitoare a acestor categorii socio-profesionale (ale căror s a larii sunt poziţionate în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare); scăderea semnificativă a puterii de cumpărare, ca urmare a creşterii generalizate a preţurilor şi a ratei inflaţiei; neacordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; anomaliile existente în salarizarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, ale căror venituri au rămas nemodificate din 2017, fiind inferioare celor ale personalului didactic de predare; lipsa investiţiilor în infrastructura şcolară; perpetua subfinanţare a sistemului de învăţământ.