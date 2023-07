Bianca Suciu, planuri pentru Interact Târgu Mureș „Maris”

Distribuie

Bianca Suciu este noul președinte al clubului Interact Târgu Mureș „Maris”, o organizație non-guvernamentală a elevilor mureșeni, ce țintește să sprijine multiple și diverse cauze sub deviza „Service above self”. Am vrut să aflăm ce înseamnă, de fapt, această organizație şi de ce este important ca tinerii să se implice în activitățile derulate de ea.

Reporter: În luna iunie s-au produs schimbări la nivelul Interact, iar tu ai devenit noul președinte. Cum a fost această experiență pentru tine?

Bianca Suciu.: Această experiență a fost una foarte frumoasă, să fiu sinceră. De când am intrat în Interact, în 2021, am văzut cum se descurcă ceilalți președinți și ceea ce fac și am zis: Uau, îmi place foarte mult! Vreau și eu să ajung cândva acolo. Și o persoană care m-a ajutat foarte mult pe tot parcursul acestor ani mi-a spus că am stofă și că aș reuși dacă aș încerca, iar asta m-a motivat foarte, foarte mult și, ajutată de către ceilalți colegi, după doi ani, am reușit să ajung președinte.

Rep.: Ce reprezintă colanul pe care îl poartă preşedinţii acestui club?

B.S.: Acest colan reprezintă schimbarea președinților de la an la an și pe pin-urile acestea scrie numele fiecărui președinte, din fiecare an.

Rep.: Care este spiritul Interact „Maris”? După ce principii vă ghidați?

B.S.: Crezul după care ne ghidăm se numește „Service above self”, adică „A servi mai sus de sine”, iar el constă în faptul că noi facem diferite proiecte pentru a-i ajuta pe ceilalți din jurul nostru.

Rep.: Care sunt subiectele pe care le abordați în actele de voluntariat, în postări, în activități în general?

B.S.: Avem o varietate de proiecte și nu avem o tematică anume, dar vă pot spune despre câteva dintre ele. Am avut un proiect foarte frumos de Crăciun, am împachetat în jur de 2.000 de pachete de cadouri pentru copiii nevoiași. Altă activitate ar fi „Peek a Boo”, așa se numește. Este o activitate cu copiii din Ucraina pentru a-i ajuta să se integreze și să nu se simtă singuri.

Rep.: Am înțeles că sunteți sponsorizați de Rotary Club. Ce pondere au ei în activitățile voastre?

B.S.: Rotary sunt cei care ne sprijină, cei care ne ajută în orice avem nevoie și oricând avem nevoie de un sfat, de un ajutor, ei sunt acolo și ne îndrumă.

Rep.: Ce planuri de viitor ai pentru Interact?

B.S.: În următorul an am foarte multe lucruri pe care doresc să le realizez împreună cu echipa mea, printre care ar fi și anumite proiecte în colaborare cu alte cluburi Interact din orașul nostru, din alte orașe și chiar și din alte țări. Am făcut și anul acesta o colaborare cu Interact-ul din Tunisia. Și, totodată, doresc să realizăm o dezvoltare internă, referitor la membri, pentru că vreau să fim și mai apropiați decât suntem deja, să fim ca o familie toți, împreună.

Alexandra BORDAŞ

Foto: Alin PETRE

Explicaţie Foto: Ceremonia de predare a colanului Interact Târgu-Mureş Maris

Vezi întreaga ceremonie de rotire a colanelor aici: