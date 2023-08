INTERVIU cu Francesca Pană, șefă de promoție la specializarea Limbi moderne aplicate, UMFST

Distribuie

Francesca Pană este șefa de promoție a specializării Limbi moderne aplicate din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, cât și șefa de promoție a facultății respective, aparținând Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am discutat cu absolventa despre discursul său de la festivitate, despre experiența anilor de studenție și despre planurile sale de viitor de a deveni profesoară. Francesca Pană s-a născut în Italia, unde a stat 10 ani, mama sa este din Peru, iar tatăl este român și consideră că acest lucru i-a stârnit interesul pentru limbi, ajungând să aibă media 9,86.

Reporter: Unde ai făcut liceul?

Francesca Pană: La Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria.

Rep.: De ce ai ales această specializare?

F.P: Am ales să vin la Limbi moderne aplicate pentru că am avut mereu o înclinație spre limbi și mi-am dat seama că pot să fac ceva cu asta. Mi-am dat seama mai ales în timpul facultății. Înainte, mă gândeam: mă duc acolo, dar ce fac? În timpul facultății mi-am dat seama că este un talent adevărat, adică nu e chiar ușor să înveți limbile. Îmi place destul de mult ceea ce facem acolo, mai ales partea de interpretariat. Aici mă simt foarte bine. Am reușit, chiar dacă a fost pandemie, să ne construim un grup destul de solid de prieteni.

Rep.: Cum a fost experiența anilor de facultate?

F.P.: A fost diferită față de cea a celorlalți din alți ani, pentru că noi am avut aproape un an și jumătate online. În primul an, mulți nici măcar nu erau în Târgu Mureș, așa că nu ne știam și eram și foarte timizi. Dar, din cel de al doilea an, am început să ne formăm un grup și să fie chiar foarte fain.

Rep.: Ce amintiri au rămas?

F.P.: Sunt foarte multe; de la cursuri sunt foarte mult momente amuzante. Avem un grup foarte glumeț. Au fost și momente din afara facultății. Am fost la anumite promovări ale programului de studiu. Am avut și treasure hunts și tot felul de activități legate de traduceri. Foarte marcantă a fost scrierea lucrării de licență.

Rep.: Deci te-ai implicat foarte mult în activități.

F.P.: Da, de la LMA, cam toți ne-am implicat. Dacă ne spunea cineva să mergem nu știu unde, noi mereu spuneam „Da”. Apoi, în al doilea an, am început să am experiențe de interpretariat. În fiecare săptămână aveam chiar și 20 de ore de interpretariat. Asta am făcut până anul acesta. Deci timp liber nu prea am avut. Am fost și voluntar la Muzeul Județean Mureș, în ultimii doi ani. M-am ocupat de corectat texte, de aranjat documente și am participat la evenimente, precum Noaptea Muzeelor, Festivalul Roman și așa mai departe. Acum că am timp, îmi place să mă plimb cu bicicleta, să citesc, să mă uit la filme.

Rep.: Cine te-a susținut în acest demers?

F.P.: Părinții mei, de când suntem mici au făcut tot ce au putut ca să ne fie bine, mie și fratelui meu. S-au sacrificat destul de mult. Tatăl meu este în străinătate pentru a susține doi copii la facultate. Și mama mea ne sprijină mult. Am avut parte și de sprijinul altor oameni, care, deși nu eram familie, au devenit parte din familie. Și la fel, unchi și mătuși. Toată lumea a ajutat la creșterea noastră.

Rep.: Ca șefă de promoție a întregii facultăți, ai avut un discurs. Despre ce ai vorbit în el?

F.P.: Am mulțumit celor care m-au sprijinit, le-am mulțumit profesorilor și prietenilor.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

F.P.: M-am înscris la master. Vreau să continui doctoratul în Italia, dacă se va putea și, după, să lucrez în domeniul traducerilor, nu numai în interpretariat, dar și în domeniul traducerilor specializate. Și vreau să fiu o profesoară, un cadru didactic.

A consemnat Alexandra BORDAȘ