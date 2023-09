INTERVIU – „Best of Award of Excellence” pentru Hotel Privo și somelierul Marius Danciu

Distribuie

Hotel Privo din Târgu Mureș este unul dintre cele mai premiate și apreciate hoteluri din România. Pe lângă serviciile de calitate oferite de echipa Privo, hotelul se mai mândrește și cu o colecție incredibilă de peste 400 de vinuri pusă cap la cap de managerul Marius Danciu, un somelier cu o experiența de 27 de ani în domeniu. De curând, conducerea Hotelului Privo a anunțat câștigarea „Best of Award of Excellence”, echivalentul a două stele Michelin câștigate de restaurantele de renume din lume, pentru a doua oară.

Pentru a afla mai multe despre Hotel Privo, dar mai ales despre premiile câștigate de-a lungul timpului, am discutat cu Marius Danciu care ne-a explicat că „somelierul este, de fapt, puntea dintre producător și consumator”.

Marius Danciu: Am o experiență generoasă, aș putea spune, în domeniul ospitalității, preponderent în cea de lux, mai exact 27 de ani. Experiența mea a început în Târgu Mureș. Am terminat Liceul Economic, profil Turism, iar ulterior m-am specializat în Management. Am lucrat la câteva restaurante din municipiu, bune la acea perioadă, iar în 2014 a apărut oportunitatea de a lucra pentru compania numărul unu în domeniul ospitalității de lux, Ritz Carlton, un lanț de hoteluri de lux din străinătate, unde am lucrat timp de 10 ani. Pasiunea pentru vinuri a venit în mod natural și spontan, dar după mi-am dat seama că am niște abilități și simțuri peste medie care m-au ajutat mult în această meserie. Având aceste aptitudini, am încercat să mi le educ. Am avut șansa să lucrez cu mulți somelieri de renume de la care am învățat extrem de multe, până am ajuns la concluzia că practicând devi mai bun în orice domeniu. Așa a fost și în cazul meu. Am avut șansa, prin prisma job-ului, să gust vinuri extraordinar de bune și fine, iar asta m-a ajutat să îmi dezvolt și anumite cunoștințe și aptitudini practice de care m-am folosit ulterior de-a lungul vieții.

Reporter: Cum ați ajuns să munciți în echipa Hotel Privo?

Marius Danciu: După ce m-am întors în România, am decis într-o seară să ies împreună cu soția mea la o cină, alegând atunci Hotel Privo, pentru o seară frumoasă. Așa se face că după o cină luată la Privo mi s-a oferit un job, pe care l-am și acceptat fără să stau prea mult pe gânduri. De 10 ani sunt tot aici, 10 ani în care am început multe proiecte frumoase.

Somelier Marius Danciu prezentând premiul câștigat de echipa Privo în 2023

Rep.: Explicați-ne procedeul. Ce înseamnă să fii somelier?

M.D.: Somelierul este legătura dintre vin, cramă și consumatorul final. El este acel om care te ajută să identifici ceea ce îți place când vine vorba despre un vin de calitate. Practic, eu ca somelier trebuie să mă gândesc atât la gusturile și nevoile consumatorului, cât și la producătorul care s-a chinuit să aducă un vin bun pe masă. Trebuite să mă gândesc că acel om care a făcut vinul a muncit foarte mult, iar eu trebuie să descriu vinul în fața omului în câteva secunde, adică foarte pe scurt munca depusă de producător timp de ani întregi. Trebuie să ai responsabilitate și față de client și să ai și etică profesională. Somelierul are mai multe obiective, însă acestea sunt principalele. În plus, ceea ce nu înțeleg unii oameni este că somelierul nu „face reclamă” unui anumit tip de vin, sau unei firme, ci îți pune la dispoziție cea mai bună alegere din tot ce cunoaște. Doar în România am auzit de conceptul acesta de „somelier care aparține unei crame”. Nu există așa ceva! Un somelier trebuie să fie imparțial și să cunoască orice tip de vin indiferent de proveniența acestuia. În străinătate somelierul este independent și îi reprezintă pe toți într-un mod echitabil și imparțial. Nu poate fi asociat cu un anumit producător. Eu personal refuz să fac o prezentare a unei crame. La Privo dacă vine o cramă anume să îi prezentăm produsul, asta este deja altceva. Îi dăm acelei crame șansa de a-și promova vinurile, însă ca somelier independent niciodată nu voi face o degustare pentru o anumită cramă. Consider că aș încălca niște reguli de etică profesională.

„Best of Award of Excellence” pentru Hotelul Privo

Rep.: Care sunt premiile câștigate de Hotel Privo în matarie de somelierie?

M.D.: Pentru început o să vă fac o mică introducere pentru a înțelege mai bine povestea noastră în materie de premii. Există o revistă în Statele Unite ale Americii în care se regăsește un sistem de rating al listelor de vinuri, asemănător cu stelele Michelin. Dacă ratingul la un restaurant constă într-o stea, două sau trei Michelin, în domeniul somelieriei există pahare, unul, două sau trei. Clasificarea se face foarte riguros, după mai multe aspecte, precum numărul de vinuri pe care îl ai în restaurant, urmat de potrivirea cu specificul restaurantului, dinamism și complexitate, adică să fie din cât mai multe țări ale lumii. Dacă se poate să fie chiar și același vin din ani diferiți, pentru a se vedea diferența „de vârstă”. Orice client care intră în restaurant și întreabă despre un vin, răspunsul nostru trebuie să fie „Da”.

Pentru a participa la acest concurs „de pahare” se face o clasificare o dată pe an la New York și urmează să fii anunțat dacă ai câștigat sau nu. În primul an ne-am documentat și am petrecut mult timp mergând la crame pentru a vedea ce vinuri ar fi potrivite pentru lista noastră. Încercăm să promovăm cât mai mult producătorii locali, deci cam 70% din vinurile din lista noastră sunt din România. În 2014 am făcut prima noastră listă de vinuri și în 2015 am câștigat primul premiu. Pe urmă am câștigat ani la rând Award of Excellence, adică echivalentul unui pahar. Cu efort, am ajuns din 2021 să avem Best of Award of Excellence, care este echivalentul a două pahare, reușind ca și anul acesta să obținem același titlu. Suntem doar două restaurante din țară care avem acest premiu și printre primele 1000 din lume. Organizăm în mod regulat evenimente legate de lumea vinului, degustări, seri tematice, tocmai pentru a le arăta oamenilor că am muncit foarte mult pentru acest titlu.

Rep.: Cum sunt percepute aceste evenimente?

M.D.: Suntem sold out în câteva ore. La început clienții nu au fost așa deschiși, însă după ce au realizat ce înseamnă, de fapt, o seară de degustare, lucrurile s-au schimbat. Suntem bucuroși când vedem că ceea ce învață la noi îi ajută și în afara evenimentelor noastre. Spre exemplu să îi ajute într-o vacanță, atunci când doresc să își „asorteze” preparatul cu un vin bun.

Colecția de vinuri a Hotelului Privo

Rep.: Considerați că ați ajuns în punctul în care invitații care vă trec pragul rămân cu informații valoroase despre somelierie?

M.D.: Da, sigur. Lumea își dorește să ajungă la astfel de evenimente, drept dovadă stau biletele vândute foarte repede. Avem mulți oameni care vin din alte orașe și ne vizitează strict pentru a participa la astfel de seri de degustare. Oamenii sunt foarte atenți la pasiunea pe care o depui atunci când le explici, de exemplu, de ce se potrivește vinul x cu felul y de mâncare, iar această pasiune este contagioasă, aș putea spune. Cu siguranță au avut parte de experiențe frumoase la noi, revenind ulterior, sau comunicându-ne că au fost mult mai deschiși să viziteze crame și să guste tot soiul de vinuri. De asemenea, avem clienți care deja se descurcă foarte bine atunci când își comandă vinul.

„La Privo niciodată nu am făcut compromisuri”

Rep.: Credeți că există persoane care au acest dar fără să aibă experiență în domeniu?

M.D.: Există o sensibilitate mai ridicată la unii oameni din punct de vedere olfactiv și e dovedit științific acest lucru. Este important să simți lucrurile. De exemplu într-un climat mai cald, aromele sunt puțin mai generoase. Este o asociere dintre studiu și asocierea personală. Nu ai cum să cunoști foarte multe detalii dacă nu ai gustat mai multe tipuri de vin, însă poți să simți anumite subtilități fără să ai vreo experiență în domeniu, bazându-te pe simțurile ascuțite pe care le ai.

Rep.: Ați avut vreun client care să aibă un simț aparte fără niciun fel de practică în domeniu?

M.D.: Da! Țin minte că încercam să identificăm împreună subtonurile unui vin și îi lăsam pe ei să descrie ceea ce simt legat de aromă. Foarte mulți identificau aromele cu claritate și asta m-a lăsat plăcut surprins. Simțeau chiar și detaliile discrete. Ne bucurăm să împărtășim vinurile și cunoștințele noastre cu clienții ce ne trec pragul, mai ales când vedem o apropiere față de acest domeniu. Tocmai de aceea, la Privo niciodată nu am făcut compromisuri. În fiecare an se schimbă lista de vinuri tocmai pentru a veni cu gusturi și experiențe noi către clienții noștri. În prezent avem aproximativ 400 de vinuri în lista de consum.

Rep.: Care sunt cele mai apreciate vinuri la Privo?

M.D.: Niciodată nu există o constanță. Ai momente când un anumit vin funcționează mai bine ca altul. De exemplu vinurile albe, rose și spumante merg mai bine în sezonul cald, iar vinurile roșii merg mai bine în sezonul rece. Focusul nostru este să fie pe cât mai local. Fiecare cramă din România are șansa să fie gustată la Privo fără niciun fel de costuri suplimentare. Ne dorim să avem o selecție în fiecare an, nu doar din România, care să ofere dinamism și complexitate. Sunt zone care produc în mod constant vinuri de excelență. Oamenii au devenit mai deschiși la sugestii. Când am venit la Privo erau foarte multe crame noi și îmi era foarte greu să merg la oameni și să îi intreb „Vreți să gustați?” pentru că spuneau „Cine sunt? Că nu am auzit de ei până acum”. După ce gustau le plăcea și căpătau încredere.

Rep.: Considerați că de atunci și până acum oamenii au devenit mai deschiși din acest punct de vedere?

M.D.: Da. Lucrurile s-au schimbat foarte repede și s-au gândit să fie mai indulgenți. Românul în general nu prea e deschis la noutate. De prin 2010 au început să apară crame care au devenit o provocare. Toată lumea a început să facă schimbări și vinuri pentru tot felul de situații financiare. Regula s-a schimbat prea repede și erau multe informații noi, într-un timp foarte scurt pentru oameni. Dar, cu timpul și cu răbdare, după 10 ani de Privo și sute de evenimente, pot spune că românii nu mai sunt așa reticenți, ba din contră, vor să încerce lucruri noi. De ce? Pentru că s-au educat din acest punct de vedere.

Lorena PINTILIE

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: arhivă Hotel Privo