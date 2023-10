FOTOREPORTAJ: Cea de-a 23-a pagină din legenda Medifun consemnată printr-o nouă poveste augustă

Distribuie

Povestea celui mai mare festival național studențesc, Medifun, organizat de Liga Studenților din Târgu Mureș, s-a completat anul acesta cu cea de-a 23-a ediție, desfășurată în perioada 4-7 octombrie, însumând patru zile în care studenții au fost supuși unor probe excentrice, testându-li-se spiritul competitiv și cooperativ într-un cumul de activități non-conformiste, provocatoare, care au valorificat deopotrivă mai multe atribute: caritatea, sportivitatea, arta și predilecția pentru party-uri în stilul madness.

„Mediful este un eveniment apropiat mie pentru care mă dedic trup și suflet anual. Prin acest eveniment avem ocazia să scoatem la iveală calitățile și caracteristicile pur studențești, aici poți să te distrezi, să te întreci și să-ți faci prieteni noi în cadrul unui concept unic în țară”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, președintele Ligii Studenților din Târgu Mureș, Maros Gianluca.

Pentru a lua parte la acest eveniment, doritorii au avut la dispoziție două opțiuni: formarea unei echipe alături de care să participe la probele desemnate de către organizatori sau achiziționarea unui bilet individual.

Debutul legendar Medifun

Evenimentul a debutat, ca în fiecare an, într-un decor festiv prin intermediul paradei stradale a echipelor, care anul acesta a avut tema „Oscar”. În marșul lor destinat răspândirii atmosferei ludice, participanții au fost acompaniați de o camionetă cu boxe și Dj pentru a transmite cetățenilor târgumureșeni vibe-ul studențesc și spiritul de petrecere.

„Și în acest an, festivalul a îmbinat distracția mult vânată de studenți cu o competiție energică, plină de probe amuzante, care să antreneze atât sustenabilitatea echipei, creativitatea, spiritul caritabil, dar și abilitățile sportive. În speranța că a fost cel puțin la nivelul așteptărilor dacă nu chiar mai sus, Liga Studenților dorește să mulțumească tuturor participanților pentru energia și spiritul libertin pe care l-au adus și fără de care această legendă urbană s-ar pierde”, a fost mesajul reprezentantei departamentului de PR din cadrul Ligii Studenților din Târgu Mureș, Andra Bălan.

Probele propriu-zise au reprezentat ingenioase metode de testare a capacității echipelor de a face față transdisciplinarității, căci competiția s-a axat pe trei domenii distincte, fiecare domeniu fiind valorificat într-o nouă zi de concurs, astfel: în 5 octombrie, participanților le-a fost testată latura caritabilă, echipele fiind supuse unor probe de muncă în folosul comunității, anume plantarea de copaci sau donarea de sânge; în 6 octombrie, perimetrul întrecerilor acaparează o nouă zonă, cea sportivă, reprezentată prin meciuri de fotbal și basket cu reguli personalizate; iar în ultima zi a competiției, cea de 7 octombrie, scena competițională revine atelierului creației, căci echipele s-au întrecut în abilități artistice care le-au pus la încercare creativitatea și simțul meșteșugit. Desigur, fiecare seară de festival s-a încheiat într-o notă ilariantă prin concertele, devenite tradiție, susținute de artiști de seamă ai industriei muzicale autohtone, capul de afiș revenindu-i consacratului cântăreț Killa Fonic.

Anul acesta au participat aproximativ 1.000 de participanți, și un total de 18 echipe, anume: Diabeții, Mirău, Mirăuț, Most Juanted, Dă-mi un foc, Brâncovenii, Dead Liver Society, Jagerarmy, The wizzairds, Hellfire Club, Ballkanica, Nuapă, Hawaii picat cu 4,90, Ultimu strop, Guerilla, Alcohall of Fame, La Casa De Los Alcoholicos, Backstabbers from Hell, echipa câștigătoare fiind Backstabbers from Hell.

„A fost o experiență de neuitat! Totodată, a fost pentru prima oară când am participat și m-am simțit de-a dreptul fantastic. Am format noi prietenii, mi-am descoperit abilități pe care nu știam că le am și am cunoscut oameni minunați. Faptul că am făcut parte dintr-o echipă m-a învățat să fiu mai organizată și să știu să lucrez mai bine cu ceilalți. Am participat la diverse probe amuzante pe timp de zi, iar serile le-am petrecut într-o cu totul altă atmosferă, prin intermediul party-urilor organizate într-un mare stil de către reprezentanții evenimentului”, a precizat Oana Chețeg, membră a echipei Hellfire Club din cadrul competiției.

Mădălina ROHAN