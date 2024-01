Blogul Where is Violeta , destinații, culturi, peripeții

Cu un zâmbet larg, ne explică traseul, tradiții, obiceiuri ale locurilor unde merge, cu atât de multă energie încât avem impresia că este experiența vieții voastre, chiar dacă o urmărim stând în fața unui calculator. Este vorba despre Violeta Roman, medicul cu un spirit aventurier și o dorință mare de cunoaștere a lumii. Îi place să călătorească, să descopere locuri noi, feluri noi de mâncare și cultura fiecărui loc în care ajunge, ceea ce o relaxează și, totodată, împlinește. Prin intermediul blogului Where is Violeta își împărtășește experienţele publicului larg, deschide cititorului o perspectivă nou și chiar șansa de a călători mai ieftin, după cum ne povestește într-un scurt interviu.

Pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs. Ce faceți când nu scrieți pe blog?

Am profesat ca medic de Medicina Interna și de Nefrologie la Târgu Mureș, timp de peste 3 decenii și am făcut asta cu mare dăruire și implicare. Nu demult însă, am predat „ștafeta” și am hotărât să aloc mai mult timp mie și familiei mele. Așa că, momentan sunt o pensionară cu multe hobby-uri, care mă țin activă. Îmi place grădinăritul, ador plimbările în aer liber, mișcarea în general, îmi place să citesc, să învăț lucruri noi.

Dar cel mai mult cred că îmi place să călătoresc, să cunosc alte locuri, oameni, obiceiuri, culturi și să împărtășesc cu ceilalți tot ceea văd în călătoriile mele, lucru pe care l-am și făcut pe conturile mele de Facebook și Instagram de ceva vreme.

Cum a început pasiunea pentru călătorii?

N-o să vă vină să credeți, dar prima data am ieșit din țară la 34 de ani, în Danemarca, pentru 2 luni. A fost ca un șoc pentru mine, era în anul 1995 și da, cred că acela a fost momentul.

Am scris unui Domn prof. de Nefrologie din Odense că îmi fac doctoratul în domeniu și sunt interesată de un schimb de experiență în clinica pe care o conducea. Spre surprinderea mea a răspuns pozitiv cererii mele și mi-a oferit cazare, masă și un curs de Nefrologie gratuit.

După această experiență din care am învățat multe atât în plan profesional cât și personal, am început să călătoresc dar în limita timpului disponibil și a „timpurilor”.

Care este povestea blogului?

Îmi plăcea mult să împărtășesc cu ceilalți bucuria aceasta pe care o simțeam când vizitam locuri noi. La început a fost doar fotografia și colecția de albume de fotografie, apoi a apărut Facebook-ul și Instagram-ul și am început să postez acolo. Dar o făceam deja și cu dorința de a inspira și alte persoane de vârstă mea și nu numai, sa călătorească, chiar și singure, în limita bugetului disponibil. La un moment dat m-am gândit, având timp de acum, să fac un blog prin care să ajut oamenii să călătorească ieftin.

Dar tot eu mi-am spus că nu sunt atât de cunoscută încât să mă fac auzită. Într-o zi am primit un mesaj de la o prietenă în care îmi scria ca sunt inspirațională și mă întreba de ce nu îmi fac un blog, și nu a fost singura. Mi se părea o idee năstrușnica!

În momentul în care ați ales să aveți un blog, a fost cineva care v-a ajutat?

Cel care m-a convins a fost fiul meu Sabin, care m-a ajutat să aleg și numele blog-ului și s-a ocupat de partea tehnică a deschiderii acestei pagini, el fiind IT-st și îi mulțumesc!

Care a fost cea mai mare provocare ca blogger?

Cea mai mare provocare ca și blogger e blog-ul însăși. Sunt încă la început, am creat acest blog doar de o lună de zile și lucrez pentru el cu mare drag și pasiune, învăț în fiecare zi câte ceva nou despre aceasta tehnologie, despre fotografie. Aș dori ca mesajele mele sa ajungă la cât mai multe persoane, pe care sa le inspir și să le ajut în alegerea unor destinații de călătorie frumoase și avantajoase.

Care e articoluol preferat de pe blog, locația preferată?

Da, am dorit mult să încep să postez pe blog de îndată ce ajung în Thailanda. Voi sta 2 luni aici. Îmi place mult partea insulară a Thailandei, sunt pentru a patra oara în Ko Samui și știam că am ce arăta celor care mă urmăresc.

Ce planuri de viitor aveți?

Vreau să văd Cambodgia și Vietnam. Deci…. tot Asia.Vreau în primul rând să fiu sănătoasă, și eu și familia mea, și să pot călători cât mai mult. Vreau să-mi petrec iernile din România, ca și anul acesta, în „țările calde”.

Vreau să inspir cât mai multe persoane să călătorească, să le ajut să aleagă locuri frumoase pe hartă. în funcție de preferințe și buget, și nu în ultimul rând vreau să transmit un mesaj pozitiv persoanelor din categoria mea de vârstă, privind călătoriile. Acum avem timp și liniște să ne ocupăm și de sufletul nostru, pentru că nu vom lua niciunul nimic cu noi dincolo!

Există vreo perioadă a anului în care călătoriți mai mult?

Am călătorit mult chiar și în perioada pandemiei, în limita restricțiilor, a siguranței și a bugetului, bineînțeles. De obicei îmi vizitez băiatul în Olanda, odată sau de 2 ori pe an, și petrecem o vacanță împreună într-un loc ales de el, o dată pe an, „familybuilding”.

Dar să luăm ca exemplu, anul acesta 2023! Stau în perioada aceasta de iarna, 2 luni în Ko Samui și până în octombrie am deja programate 6 destinații superbe, toate in Europa, despre care aștept cu nerăbdare să va povestesc pe blog-ul meu Where is Violeta.

Vara îmi place mult să stau acasă, să petrec mai mult timp cu mama mea și să vizitam împreună locuri minunate aici în România.