Alexandra Rotaru și Mara Joarză, absolventele de 10 de la ”Blaga”

Promoția 2024 a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin se poate mândri cu elevi de excepție în frunte cu Alexandra Rotaru și Mara Joarză din clasa a XII-a A, profil Matematică-informatică intensiv engleză, diriginte prof. Cristina Drescan, cei doi șefi de promoție de la ”Blaga”, absolvente cu media maximă a celor patru ani de liceu.

Reporter: Pentru început, să facem cunoștință. Cine sunt Alexandra Rotaru și Mara Joarză?

Alexandra Rotaru: Mă consider o persoană rațională, ambițioasă, meticuloasă și empatică. Am 18 ani, m-am născut și locuiesc în Vătava, un sat mirific de la poalele Munților Călimani unde am absolvit Școala Gimnazială. În paralel, am studiat vioara, timp de 8 ani, respectiv pianul 4 ani, la Școala de Muzică din Reghin. În timpul liber îmi place să citesc, să mă implic în diverse activități de voluntariat cu copiii și să vizitez locuri noi din țară și din străinătate.

Alexandra Rotaru

Mara Joarză: Mă numesc Mara-Ioana Joarză și sunt o tânără de 18 ani, cu foarte multe vise. Ceea ce mă definește este iubirea de a mă exprima și de a compune. În sufletul meu există un echilibru între artă și concret, între creativitate și iubirea pentru știință. Am copilărit la Reghin, lucru care a contribuit enorm la dezvoltarea mea, pentru că aveam să cunosc aici oamenii care îmi sunt și astăzi alături. Am studiat la Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu”, unde s-a înrădăcinat dorința mea de cunoaștere.

Mara Joarză

Rep.: Care au fost momentele care v-au marcat în ce privește școala primară?

Alexandra Rotaru: Un impact semnificativ asupra mea l-a avut doamna învățătoare, German Victoria, deoarece mi-a întărit dorința de a profesa în învățământ, iar în clasele V-VIII pasiunea mea pentru matematică a luat amploare datorită dedicării și profesionalismului doamnei profesor, Moțoc Viorica, reușind să mă calific în repetate rânduri la faza regională a Olimpiadei de Matematică a Satelor, unde am obținut rezultate notabile.

Mara Joarză.: Școala primară a jucat un rol semnificativ, atât în procesul meu academic, cât și în ceea ce privește disciplinarea și dezvoltarea emoțională. Prima pagină a vieții de elev este cea mai de seamă, cea care influențează imens educația fiecăruia dintre noi. Au existat multe momente care m-au marcat, care au lăsat o amprentă permanentă în sufletul meu, dar mai presus de asta, au existat oameni cu ochii ațintiți asupra abilităților mele, de care eu nu eram conștientă. M-au ajutat să devin omul de acum. Tot în școala primară i-am cunoscut și pe prietenii mei, alături de care am crescut și care sunt astăzi, a două mea familie.

Rep.: Cum a fost trecerea la liceu? De ce ați optat pentru ”Lucian Blaga”?

Alexandra Rotaru.: Nu am întâmpinat mari dificultăți în acomodarea cu exigențele liceului, întrucât am fost obișnuită cu severitatea și seriozitatea profesorilor din generală, dar, începând liceul în perioada pandemică a fost puțin dificil să mă familiarizez cu colegii. Am ales acest liceu datorită reputației profesorilor, a numeroaselor oportunități oferite de activitățile extrașcolare, dar și datorită renumelui liceului.

M.ara Joarză: Am ales să studiez la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” pentru că știam că aici sunt apreciate valorile fiecărui copil. Considerăm că este locul propiece pentru dezvoltarea unui adolescent, că îmi putea oferi tot felul de experiențe care să mă formeze. Țin minte perfect prima zi de liceu. Aș vrea să pot călători în timp, pentru a mai simți o dată toate acele emoții. Situația anormală, situația pandemică din primii ani de liceu, ne-a împiedicat pe noi, că elevi, să ne cunoaștem de la bun început, dar ne-a făcut să prețuim mai mult clipele petrecute împreună. Nu realizez cum a trecut timpul, faptul că noi nu ne mai numim liceeni, dar totodată, îmi dau seama că anii ce au trecut, ne-au ajutat să ne descoperim pe noi înșine.

Clasa a XII-a A, profil Matematică-informatică intensiv engleză, diriginte prof. Cristina Drescan

Rep.: Care au fost momentele din perioada liceului de care sunteți foarte mândre?

A.lexandra Rotaru: Sunt fericită că am avut oportunitatea să particip la multiple olimpiade și concursuri școlare, obținând rezultate bune și foarte bune. Dintre acestea au o însemnătate aparte: Concursul județean de traduceri Plurilingvism – secțiunea franceză, unde am obținut premiul I, Olimpiada de matematică și Concursul de Fizică ”Augustin Maior” organizat de Universitatea ”Babeș Bolyai” la care am obținut locul II, fiind admisă la Facultatea de Fizică.

Mara Joarză: Printre momentele care m-au făcut mândră se numără obținerea bursei de studiu în Statele Unite ale Americii, dar și momentul reîntoarcerii. Am simțit atunci că am luat decizia corectă, că indiferent cât de departe vei călători pe lume, vei face mereu parte din comunitatea ”Blaga”. Sunt norocoasă că i-am cunoscut pe colegii mei, că am reușit să ne susținem reciproc, să ne motivăm, să venim cu perspective și impresii diverse, să ne maturizăm împreună.

Rep.: Ați absolvit liceul cu media 10. Câtă muncă stă în spatele acestei performanțe?

Alexandra Rotaru: În spatele acestui rezultat stă o muncă continuă, începută încă din clasele gimnaziale pe care le-am absolvit tot cu media 10, contopită cu autodisciplină și dedicare, astfel, am reușit să ating această performanță fără a lua meditații, fiind îndrumată doar de profesorii de la clasă. Din perspectiva mea, secretul din spatele acestui success este echilibrul: alternarea orelor intense de muncă cu activități recreative, și dorința permanentă de autopășire.

Mara Joarză: Consider că muncă asiduă este elementul ce stă la baza reușitelor. Perseverența și-a spus cuvântul. Cred că oricine își dorește cu adevărat, poate obține rezultatele la care visează. E important să depui efort, dar și să ai încredere în propriile cunoștinte. Un factor major este și implicarea domnilor profesori.

Rep.: Cât de mult a contat pentru voi sprijinul familiei?

Alexandra Rotaru: Familia a avut o influență pozitivă puternică atât asupra dezvoltării mele academice, cât și personale. Părinții și frații m-au susținut mereu, m-au îndrumat și au încercat întotdeauna să îmi creeze un mediu prielnic învățării, dar nu au pus niciodată presiune asupra mea.

Mara Joarză: Sprijinul familiei a contat cel mai mult, să ai pe cineva care crede în ține necontenit, chiar și în clipele în care simți o oarecare rătăcire. Cel mai frumos dar din partea familiei a fost că mi-a oferit libertatea de a decide de una singură, dar și încrederea necondiționată. Familia mea m-a încurajat mereu să îmi urmez visele, să am aspirații înalte. Mi-au insuflat această încredere în sine. Au avut un mod superior de a îmi arăta că orice e posibil. Din acest motiv, am convingerea că nu aș fi putut realiza nimic fără de familia mea.

Rep.: Urmează Bac-ul. Aveți emoții?

Alexandra Rotaru: Desigur! Cred că majoritatea absolvenților se emoționează în fața unui astfel de examen, indiferent cât de bine sunt pregătiți. Însă, încerc să îmi gestionez emoțiile constructiv, transformându-le în motivație.

Mara Joarză: Examenul de Bacalaureat e un pas important, mai ales fiindcă marchează trecerea spre viața de adult. Emoțiile există, însa cred că e firesc, e natural să ai așteptări în urmă muncii depuse. Indiferent de rezultat, încerc să mă motivez, știind că nu doar notă finală, ci mai degrabă procesul învățarii contează.

Rep.: Care va fi destinația voastră viitoare în ce privește învățământul superior?

Alexandra Rotaru: Având că modele și mentori profesorii din școala generală amintiți anterior și cei din liceu: Pescăruș Teodor și Nicușan Nicoleta n-aș fi putut alege altceva decât matematică și fizică. Vreau să continui studiile superioare la Facultatea de Matematică și Informatică, și în paralel la cea de Fizică, din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, la cea de-a două fiind deja admisă cu media 10.

Mara Joarză: Mi-ar plăcea să studiez în cadrul Facultății de Drept. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că unui adolescent de 18 ani îi e greu să facă un astfel de pas care să îi influențeze întrega viață. Totuși, am încredere în ceea ce îmi rezervă viitorul și sunt sigură că studenția îmi va oferi noi oportunități, la fel cum a făcut-o viața de licean.

A consemnat Alin ZAHARIE