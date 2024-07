FOTO: Tabăra de vară ”Zâmbet și Culoare” și-a deschis porțile la Reghin

Pentru al doilea an consecutiv, Tabăra de Vară ”Zâmbet și Culoare” și-a deschis larg porțile pentru preșcolarii Grădiniței P.P. Nr. 5 Reghin, structură GPN 2 Reghin. Tabăra a debutat luni, 1 iulie și se va întinde pe durata a 5 zile pline de activități pentru copii.

„Este ediția a 2-a a taberei de vară. Am început anul trecut și se pare că am reușit să continuăm și anul acesta această frumoasă poveste intitulată ”Zâmbet și Culoare”. Ideea organizării unei tabere de vară este mai veche, dar din cauza unor dificultăți ea s-a tot amânat până anul trecut când, prin susținerea colegilor și a direcțiunii am reușit să depășim acele dificultăți iar acest vis frumos s-a îndeplinit. Ne-am adunat la o masă rotundă și am reușit să înființăm Asociația Educatoarelor de la Grădinița cu Program Normal Nr. 2 intitulată ”Zâmbet și Culoare”. Sub această asociație am reușit să facem și tabăra de vară”, ne-a declarat prof. înv. preșcolar Nadia Vințeleriu.

Tabăra s-a bucurat de un succes încă de la prima ediție, succes care se vrea repetat și în acest an.

„La prima ediție organizată anul trecut am avut parte de o deschidere fantastică, din partea părinților în primul rând dar mai ales din partea copiilor. Anul trecut am avut 2 săptămâni de tabără, anul acesta avem doar o singură săptămână. În cadrul acesteia copiii vor avea parte de 5 zile de activități interactive, activități tematice, zile pline de jocuri și mișcare, dans, voie bună, totul sub egida ”Zâmbet și Culoare în Vacanța Mare”, momente care să le dea o stare de bine copiilor. Este binevenită această oportunitate pentru ei, să aibă acces la astfel de zile. Ne bucurăm că putem oferi copiilor 5 zile de calitate cu jocuri și voie bună, mai ales în această perioadă când e foarte cald, iar copiii stau foarte mult acasă, pe telefoane. Participarea în tabără a celor mici este gratuită, avem sponsori, cel mai mare fiind Asociația ”Zâmbet și Culoare” unde parteneri sunt și părinții. Avem susținerea direcțiunii, și aici trebuie să o amintim pe prof. înv. preșcolar Anabella Holircă, directoarea Grădiniței PN 2 . Fără susținerea direcțiunii, fără sprinjinul părinților nu am fi putut organiza această tabără”, a precizat Nadia Vințeleriu.

De buna desfășurare a taberei se îngrijesc educatoarele din cadrul Grădiniței P.P. Nr. 5 Reghin, prof. înv. preșc. Nadia Vințeleriu, Teodora Mărcuș, Brassai Noemi și Szabados Márta.

„Suntem o echipă mică dar inimoasă și eficientă. În cadrul taberei sunt înscriși în jur de 40 de copii, sperăm să vină cât mai mulți. De specificat faptul că tabăra se adresează doar copiilor care frecventează unitatea noastră de învățământ. Punctul final al taberei va avea loc vineri, 5 iulie când vom avea o zi plină de jocuri, distracție multă, un flashmob și alte câteva surprize care vor fi cunoscute la momentul respectiv”, a subliniat prof. înv. preșcolar Nadia Vințeleriu.

Alin ZAHARIE