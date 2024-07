China plănuiește să construiască o linie de TREN subacvatică de 13.000 km

Pe când la noi, principalul operator feroviar de pasageri din România, CFR: Căile Ferească-te Române, nu vrea să evolueze deloc, (gări și vagoane murdare, întârzieri, bilete scumpe raportat la condiții, mersul trenurilor prost gândit), China dispune astăzi de una dintre cele mai vaste și impresionante rețele feroviare de mare viteză din lume, fără a arăta semne de încetinire. Pe măsură ce această rețea se extinde până în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, de la Marea Chinei la vecinătatea cu țările Asiei Centrale, Beijingul ar putea să își direcționeze atenția spre alte proiecte internaționale.

Conform unor surse citate de China Wants To Build An 8,000-Mile Underwater Train Line To The USA (msn.com) bazate pe informații de la IFL Science, China plănuiește construirea unei linii feroviare de mare viteză, cu un traseu de 13.000 de kilometri, ce ar traversa din China continentală prin Siberia, în estul Rusiei, sub mare prin Strâmtoarea Bering până în Alaska, continuând prin Yukon și Columbia Britanică în Canada și ajungând în Statele Unite. După finalizare, această linie feroviară ar putea fi extinsă pentru a acoperi întreaga Americă de Nord.

Costul estimat pentru o asemenea realizare uriașă este de 200 de miliarde de dolari.

Acest plan a fost conceput în 2014, când diverse surse media au relatat despre un raport al Beijing Times care descria intenția Chinei de a construi un tren de 8.000 de mile, denumit „China-Rusia-Canada-America”. Proiectul ar lega cele patru națiuni, stimulând comerțul, turismul și economia. Traversând Strâmtoarea Bering, acest traseu ar necesita un tunel subacvatic de dimensiuni de patru ori mai mari decât Tunelul Canalului Mânecii, dotat cu tehnologie avansată.