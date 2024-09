Bucuria unui nou început pentru Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Comunitatea Blaga a trăit luni, 9 septembrie, emoția unui nou început, prilejuit de Festivitatea de Deschidere a Anului Școlar 2024-2025. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin pornește la drum în noul an școlar cu un efectiv total de 761 de elevi (30 de clase) care luni, 9 septembrie, au fost protagoniștii festivității de deschidere a anului școlar 2024-2025. Un moment cu totul special a fost pentru cei 216 elevi care au pășit în premieră în ciclul liceal, respectiv cei 166 de elevi care au început clasa a XII-a.

„Începem un nou an școlar la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, ghidați de valorile noastre fundamentale: performanță, comunicare, comunitate și curaj. Aceștia sunt pilonii care ne-au adus rezultate remarcabile în trecut, cum ar fi rata ridicată de promovabilitate la Bacalaureat, participarea la olimpiade naționale, proiecte naționale și internaționale, și o implicare autentică în activități școlare și extrașcolare. Ne mândrim cu calitatea actului educațional oferit aici, unul bazat pe rigoare academică și deschiderea spre inovație. Pe lângă succesele trecute, privim cu încredere spre viitor. Ne propunem să dezvoltăm noi proiecte care să îmbogățească experiențele elevilor, să încurajăm creativitatea și gândirea critică. Vom continua să promovăm participarea în proiecte naționale și internaționale, care să le ofere elevilor noștri o perspectivă globală și oportunități unice de dezvoltare”, a spus prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

Mesaj către elevi, părinți și autorități locale și mediu de afaceri

„Dragi elevi de clasa a IX-a, bine ați venit în această comunitate de elită! Vă încurajăm să vă dezvoltați cu curaj și să explorați noile oportunități. Clasele a X-a și a XI-a, vă invităm să continuați să vă descoperiți potențialul prin cunoaștere și implicare în actul de învățare. Dragi elevi de clasa a XII-a, vă aflați la începutul unui an decisiv, un an în care munca și determinarea vor conta mai mult ca niciodată. Bacalaureatul nu este doar un examen, ci o piatră de hotar în drumul vostru spre viitorul academic și profesional. Vă încurajăm să tratați fiecare zi cu seriozitate, să vă organizați eficient și să vă bazați pe sprijinul profesorilor și colegilor. Indiferent de dificultăți, curajul și perseverența vă vor ghida către succes. Suntem alături de voi și avem încredere că veți face față exemplar tuturor provocărilor. Nu putem să nu recunoaștem importanța părinților în acest proces. Împreună, formăm o echipă solidă care susține educația copiilor. Cadrele didactice, prin dăruirea și profesionalismul lor, continuă să modeleze destine și să inspire generații. Un rol esențial în dezvoltarea continuă a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” îl joacă și partenerii noștri externi – autoritățile locale și mediul de afaceri. Colaborarea cu aceștia este vitală pentru a oferi elevilor noștri acces la resurse moderne, infrastructură de calitate și oportunități de practică. Invităm autoritățile locale și firmele din comunitatea noastră să ni se alăture în demersurile noastre, investind în educație și sprijinind inițiativele care pot face diferența în formarea viitoarelor generații de lideri. Împreună putem construi un mediu educațional care să inspire și să motiveze excelența. Educația nu este doar o acumulare de cunoștințe, ci o amprentă adâncă pe care o lăsăm în sufletul copiilor. Aceasta le formează caracterul, îi ajută să își descopere pasiunile și le oferă puterea de a schimba lumea. Să avem un an plin de reușite și împliniri!”, a transmis directoarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

În loc de concluzie

„Dragi elevi, voi sunteți esența și sufletul acestui liceu. Fiecare dintre voi este valoros și unic, aducând cu sine talente, pasiuni și perspective care îmbogățesc comunitatea noastră. Fiecare pas pe care îl faceți în această călătorie educațională este important, nu doar pentru voi, ci și pentru noi toți. Vă încurajăm să vă descoperiți potențialul, să aveți încredere în voi și să nu uitați că liceul acesta este locul unde visurile voastre pot prinde aripi. Sunteți viitorul și contribuția voastră face diferența!”, și-a încheiat discursul prof. Andreea Dumitrache, directoarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

Alin ZAHARIE