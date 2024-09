VIDEO, FOTO: Început de an școlar cu zâmbete și bucurie la Bistra Mureșului

Școala Primară din Bistra Mureșului, structură în cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, a trăit luni, 9 septembrie, emoția unui nou început de an școlar, prilej de bucurie pentru inimoasele cadre didactice, părinți, dar, mai ales, elevi și preșcolari.

„Anul școlar 2024-2025, la Școala Primară Bistra Mureșului începe, în primul rând, cu bucuria revederii. Începe cu o școală bine aranjată, zugrăvită, igienizată, cu o curte la fel, aranjată și cu mulți copii frumoși, fericiți și sănătoși. Începem anul școlar cu un efectiv de 29 de elevi la ciclul primar și cu opt copilași la grădiniță unde avem o educatoare nouă, Oana Boar, căreia îi urăm un călduros bun venit”, ne-a declarat prof. înv. primar Angela Pop, coordonator structură Școala Primară Bistra Mureșului.

Omagiu adus bunicilor

La momentul festiv au asistat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, prof. Liliana Covrig Bănulici, director adjunct al Liceului Tehnologic „Vasile Netea”, agent principal de poliție Adrian Demian și părintele Sergiu Andone care a binecuvânat creștinește începutul noului an școlar.

„Putem spune că astăzi este mai mult ziua bunicilor. Am venit de la Sfânta Liturghie în care i-am cinstit pe bunicii Domnului Nostru Iisus Hristos care au fost Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Este bucurie, în special pentru bunici, copiii lor cei dragi să le fie luminare pentru anii când îi lasă puterile. Unii poate îi și uită, dar copiii și nepoții sunt cei care le alină aceste zile pe care le au, în special când sunt la pensie, pentru că toată ridicarea pe care bunicii și-o fac este pentru voi, dragi copii. Părinții vă iubesc atât de mult, dar vă lasă în seama bunicilor pentru că ei au mai mult timp. De aceea, astăzi îi rugăm pe Sființii Ioachim și Ana, bunicii Domnului Nostru Iisus Hristos, să vă căluzească pașii, să aveți un început de an școlar cu mult entuziasm”, s-a adresat elevilor părintele Sergiu Andone.

Sub însemnele binelui

La rândul său, primarul comunei Deda, Lucreția Cadar a dat asigurări că noul an școlar vine cu semne cât se poate de bune pentru elevii din Bistra Mureșului.

„Astăzi este un moment deosebit, după o vacanță binemeritată, cadrele didactice, elevii, au fost prezenți la școlile din Deda, Filea și, iată, acum și la Bistra Mureșului cu gândul bun de a începe un nou an școlar. Acest an școlar începe sub însemnele binelui, în sensul că școala de aici, din Bistra Mureșului este pregătită de noul an școlar. În acest an școlar, copiii din toate școlile noastre, inclusiv cei din Bistra Mureșului vor primi masă caldă. Mai mult, vor primi un sandvici care va asigura costul unei mese calde în sumă de 15 lei zilnic, începând de la 1 octombrie și până la finalul anului școlar, respectiv luna iunie a anului 2025. Vom merge mai departe cu tot ceea ce trebuie făcut pentru copiii noștri, pentru oamenii din Bistra Mureșului. Comuna Deda se va dezvolta foarte mult, dovadă sunt cele 22 de proiecte pe care comuna le are. Sunt lucruri mărețe. Toate înseamnă muncă, înseamnă efort. Tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților, le doresc multă sănătate, un an școlar bun cu rezultate frumoase. Noi, Primăria comunei Deda, vom continua să avem o bună colaborare cu tot ce înseamnă școala și procesul de educație în comuna Deda, implicit în Bistra Mureșului”, a spus Lucreția Cadar.

Prof. Liliana Covrig Bănulici, directorul adjunct al Liceului Tehnologic „Vasile Netea”, a subliniat premizele pozitive sub care se va desfășura anul școlar 2024-2025 la școala și grădinița din Bistra Mureșului.

„Dragi părinți, mă adresez, nu în ultimul rând, dumneavoastră, sunt convinsă și am încrederea că vom primi susținerea dumneavoastră în continuare, exact așa cum ați făcut-o și până acum. De ce? Pentru că noi nu putem funcționa decât împreună cu dumneavoastră, împreună cu sprijinul dumneavoastră și vă rog să răspundeți prompt chemărilor, atunci când este nevoie. Dragi copii, vă doresc multă sănătate, putere, să nu uitați că azi, 9 septembrie 2024, este cea mai importantă zi pentru voi, zi în care o nouă cărămidă se așază la temelia cunoștințelor voastre. Vă doresc sănătate, bucurie și un an școlar cu realizări și performanțe școlare”, a spus prof. Liliana Ccovrig Bănulici.

După o perioadă în care funcționarea școlii și grădiniței din Bistra Mureșului a stat sub semnul întrebării, anul școlar 2024-2025 aduce un număr de elevi care permite continuarea activității.

„Motivul cel mai mare de bucurie pentru noi este că avem mai mulți copii. Pentru acest lucru doresc să mulțumesc, în primul rând, părinților pentru încrederea de care au dat dovadă și au ales școala și grădinița noastră pentru acest an școlar. Mulțumim lui Dumnezeu că Le-a luminat mințile astfel încât părinții și-au lăsat copiii la școala din sat, astfel ca ea să nu se închidă. Avem o școală frumoasă, cu tot ce ne trebuie, spații generoase, curate, avem o curte mare unde să ne desfășurăm activitatea în condiții foarte bune. Mulțumim pentru tot ce avem și pentru tot sprijinul pe care conducerea Liceului Tehnologic „Vasile Netea” și a Primăriei Deda ni-l asigură”, a spus prof. înv. primar Angela Pop.

Momentul special dedicat „bobocilor”

Momentul special al festivității l-a constituit prezentarea bobocilor, elevii clasei pregătitoare, Daria, Petru, Ștefan, Alexandra Maria, Maia, Sarmis, Casian și Cezar primind aplauzele întregii asistențe.

Un moment special a fost și pentru Ethan, născut în Franța, mutat cu familia la Bistra Mureșului.

„Pentru acest an școlar avem un copil care s-a născut în Franța, care acum este elevul școlii noastre. Părinții și-au cumpărat o casă aici, la noi în localitate, familie care s-a întors din Franța și și-au adus copiii la noi la școală. Vreau să vă spun că mamei, când a intrat în școală, nu-i venea să creadă. A spus că la noi e mai frumos decât acolo de unde au venit, aici spațiile sunt mai frumoase, băncile sunt mai noi. Am fost surprinse oarecum să aflăm acest lucru. Pe băiat îl cheamă Ethan și va fi elevul școlii noastre în clasa a III-a”, a spus Angela Pop.

Alin ZAHARIE