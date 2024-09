FOTO: Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” a obținut titlul de Şcoală-Ambasador a Parlamentului European

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a obținut titlul de Şcoală-Ambasador a Parlamentului European miercuri, 25 septembrie 2024 în cadrul unei ceremonii de sediul Biroului de legătură al Parlamentului European de la București.

„Titlul de ”Școală Ambasador a Parlamentului European” reprezintă o realizare semnificativă pentru Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin, subliniind angajamentul instituției noastre față de valorile europene și formarea elevilor ca cetățeni activi și responsabili. Prin acest program, elevii și profesorii au fost implicați într-un proces amplu de învățare și conștientizare, aprofundând conceptele de cetățenie europeană, drepturile și responsabilitățile ce decurg din aceasta.

Importanța obținerii acestui titlu nu rezidă doar în prestigiul oferit, ci și în oportunitatea de a deschide noi orizonturi pentru elevii noștri. Pentru mulți dintre elevi, programul a reprezentat și o oportunitate de a-și dezvolta competențele de leadership, prin organizarea de evenimente și activități care să implice întreaga comunitate școlară, dezvoltându-și abilitățile de comunicare, gândire critică și colaborare. Astfel, programul contribuie direct la crearea unei generații de tineri informați, care înțeleg și valorifică avantajele de a fi cetățeni ai Uniunii Europene.

Experiența elevilor noștri ca parte din programul „Școala Ambasador a Parlamentului European” (EPAS) la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a fost una transformatoare, oferindu-le oportunități unice de învățare și dezvoltare personală, devenind adevărați ambasadori ai valorilor europene în comunitatea școlară. Titlul de Școală Ambasador a Parlamentului European întărește, astfel, legătura dintre educația de calitate și responsabilitatea civică, consolidând reputația Liceului Teoretic „Lucian Blaga” ca o instituție care nu doar oferă cunoștințe, ci formează caractere.”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, prof. Andreea Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Echipa EPAS, succes și perseverență

Un rol semnificativ în ce privește obținerea titlului de Şcoală-Ambasador a Parlamentului European îi revine echipei EPAS coordonată de prof. Cristina Drescan

„Este o mare bucurie pentru noi și sunt mândră de echipa EPAS Blaga care a avut inițiative lăudabile, a muncit din greu și a învățat în continuu”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonator EPAS.

Meritul revine membrilor echipei EPAS, o parte fiind martori la evenimentul găzduit de sediul Biroului de legătură al Parlamentului European care a consfințit titlul de Şcoală-Ambasador a Parlamentului European pentru Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Daria-Maria Murar, ambasador în adevăratul sens al cuvântului

“În calitate de Ambasador Junior al proiectului EPAS, desfășurat în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin, am reușit cu succes și perseverență să duc mai departe valoarea europeană, principiile cetățenilor europeni și obiectivele uniunii europene, dar nu în ultimul rând, am avut oportunitatea să devin liantul dintre Uniunea Europeană și comunitatea noastră, să fiu un ambasador în adevăratul sens al cuvântului. Am aplicat în acest program având doar câteva abilități prea puțin dezvoltate, o mulțime de idei creative dar și curiozități sau întrebări, ei bine acest program mi-a construit o bază puternică, avansată în ceea ce privește spectrul abilităților ( atât abilități soft cât și abilități hard), ajutându-mă să devină cea mai bună versiune a mea prin exersarea diplomației, a lucrului în echipă și a respectului față de echipă, de coordonatori, de propria persoana și față de responsabilitățile care vin odată cu un asemenea titlul, titlul de Ambasador Junior al Parlamentului European. În final aș vrea să menționez că, din punctul meu de vedere, ce-am mai mare satisfacție și bucurie a ambasadorilor a fost să vedem cum elevii comunității noastre sunt dornici și implicați în activitățile noastre, gata să-și mărească gama cunoștințelor generale sau să vedem cum ideile noastre prind contur și popularitate atât în liceul nostru cât și în afară. Mulțumim tuturor coordonatorilor pentru această oportunitate imensă, care a culminat în final cu o conferință de excepție la București în cadrul Biroului de legătură al Parlamentului European, în care am reușit să aducem un titlu remarcabil liceului nostru. A fost un an de succes și sunt sigură că anul acesta va debuta în aceeași manieră avand în vedere proiectul Epas”, a spus Daria-Maria Murar, clasa 12-a C.

Raul Gliga: „Ni s-au recunoscut meritele muncii noastre colective din ultimele 10 luni”

„Am participat în data de 25 septembrie 2024 la Ceremonia de decernare a titlurilor de Școală Ambasador a Parlamentului European ca „Ambasador Junior” al EPAS Blaga Reghin, ceremonie unde ni s-au recunoscut meritele muncii noastre colective din ultimele 10 luni. Pe parcursul acestui eveniment, echipa noastră a primit feedback-ul necesar pentru a-și îmbunătăți procesul educațional. În această interacțiune am avut șansa de a mă întâlni cu reprezentanți ai altor școli „ambasadori ai Parlamentului European” din toată România și de a mă împrieteni cu aceștia și, totodată, a învăța din programele lor, observând profesionalismul de care dau dovadă. Mulțumesc școlii pentru oportunitatea de a participa într-un proiect care mi-a oferit șansa de a crește, a învăța și de a colabora cu tineri talentați”, a transmis Raul Gliga, clasa 12-a A.

Prof. Kosztan Katinka: „Aventura continuă, suntem pregătiți pentru noi provocări și activități”

„Implicarea activă a cetățenilor în diferite proiecte cu impact social, cultural, economic etc., reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În acest sens echipa noastră a îndrăznit să viseze că va schimba atitudini, va trezi curiozitatea comunității față de valorile europene și le va promova pe cele naționale.

Am reușit să obținem titlul de Școală Ambasador datorită echipei care a înteles esența acestui proiect și a îndrăznit să viseze. Ambasadorii si voluntarii au derulat pe parcursul anului școlar o serie de activități menite să îi ajute atât în dezvoltarea lor personală, cât și profesională. Prezența noastră la festivitatea de decernare a titlului de Școală Ambasador a fost o surpriză plăcută, care a încununat tot acest demers. Aventura continuă, suntem pregătiți pentru noi provocări și activități.”, a spus prof. Kosztan Katinka, Ambasador Senior.

Alin ZAHARIE