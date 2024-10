Primul Club IMPACT din județul Mureș inaugurat la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Luna octombrie a anului de grație 2024 consfințește o nouă reușită pentru Comunitatea Blaga. Este vorba de primul Club IMPACT din județul Mureș care și-a deschis porțile luni, 7 octombrie la Biblioteca Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

„Clubul IMPACT de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este parte dintr-un program internațional care sprijină dezvoltarea tinerilor prin educație nonformală. Este un spațiu în care elevii învață să identifice probleme reale din comunitatea lor și să propună soluții creative, prin proiecte care ajută comunitatea. Programul urmărește să dezvolte abilități precum încrederea, independența și compasiunea, folosind metode interactive precum jocurile, poveștile și activitățile de „service-learning” – învățarea prin serviciul în folosul comunității”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Sanda Simon, bibliotecar, lider în cadrul proiectului.



Care este povestea cluburilor IMPACT?



„Cluburile IMPACT fac parte din inițiativa Fundației Noi Orizonturi, fiind lansate în 2002, în Valea Jiului. De atunci, aceste cluburi s-au extins rapid, ajungând să fie prezente în 28 de județe din România și în alte 9 țări din lume. Programul oferă tinerilor oportunitatea de a învăța prin implicarea în proiecte concrete, care rezolvă probleme reale din comunitatea lor, fie că sunt sociale, de mediu sau culturale. IMPACT combină educația prin experiență și învățarea prin serviciul în folosul comunității (service-learning), ajutând tinerii să își dezvolte abilități esențiale, cum ar fi încrederea, compasiunea și capacitatea de a lucra în echipă. Fundația Noi Orizonturi și-a propus, prin acest program, să formeze o generație de tineri activi și responsabili, capabili să fie agenți ai schimbării în comunitățile lor.”, spune Sanda Simon.

Cum a ajuns Liceul Teoretic „Lucian Blaga” să adere la acest demers?

„Liceul Teoretic „Lucian Blaga” nu este la prima colaborare cu Fundația Noi Orizonturi – acum câțiva ani, colegii noștri au câștigat un proiect finanțat de această fundație, ceea ce ne-a inspirat și pe noi să ne implicăm activ în acest demers. Astfel că, în iunie anul acesta, la inițiativa fundației Noi Orizonturi de a lansa 10 cluburi noi în România eu și colega mea prof. Mirela Cioloca, am aplicat completând un formular, pentru a deschide un club IMPACT în liceul nostru. Am fost extrem de încântate să aflăm că am fost selectate și că Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin se numără printre cele 10 comunități din țară care au această oportunitate. După ce am participat la o sesiune de formare de cinci zile la finalul verii, unde am învățat multe lucruri noi și am fost motivați să demarăm acest proiect, am promovat intens clubul și am dat startul întâlnirilor cu elevii.”, a precizat Sanda Simon.

Cum va fi organizată activitatea în cadrul clubului?

„Întâlnirile vor avea loc o dată pe săptămână, durata fiind de maximum două ore. În Clubul IMPACT se învață, iar în urma învățării tinerii își dezvoltă competențe, caracterul și aduc o contribuție în comunitatea lor. Este învățare bazată pe experiență. Fiecare întâlnire are ca parte integrantă jocul. Avem joc de spargere a gheții, joc pe grupe, momente în care reflectăm asupra activității realizate (discuție facilitate de liderii Impact) și evaluare. Participând la aceste întâlniri, tinerii vor învăța să identifice probleme din comunitate, să vină cu soluții și să implementeze minimum două Proiecte de Învățare prin Serviciul în Folosul Comunității în cursul unui an școlar. Totul se face gradual.”, afirmă Mirela Cioloca, profesoară de limba și literatura română, lider în cadrul Clubului IMPACT de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

Cine vor fi membrii?



„În cazul nostru, membrii sunt elevi de liceu, mai precis elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. Clubul ideal are între 15 și 25 de membri. După primele întâlniri se conturează grupul, care urmează să participe la întâlniri, să se distreze, să exploreze, să analizele nevoile comunității.”, spune prof. Mirela Cioloca.

Ce se speră de la acest proiect?



„Clubul are, de fapt, obiectivul programului Impact-să ofere tinerilor posibilitatea de a se pune în folosul comunității, dezvoltându-și caracterul dar și competențele-cheie. Așadar, sperăm ca, după toate activitățile, după învățarea bazată pe experiență, membrii Clubului Impact de la Blaga să vină cu o idee de proiect în folosul comunității, apoi să implementeze proiectul și să aducă cu adevărat o schimbare. Apoi, ne-am dori să ne continuăm întâlnirile tot așa cum ne vom continua dezvoltarea…alt proiect, apoi altul… ”, a subiniat Mirela Cioloca.

Feedback pozitiv din partea elevilor implicați în proiect





Pușcaș Briana Alexandra, clasa 9-a C

„Clubul IMPACT este oportunitatea de a schimba lumea într-un loc cu totul mai bun, mai dezvoltat și plin de speranță. Am rămas plăcut surprinsă la finalul celor două ore petrecute alături de participanții acestui club și organizatorii acestuia, deoarece m-am simțit inclusă în toate activitățile stabilite, doamna bibliotecară și doamna profesoară de limba română încercând să ne facă să ne simțim speciali întrucât noi suntem viitorul! Am ales să particip la aceste activități pentru a mă putea dezvolta prin jocuri care au o semnificație importantă. Ele ne schimbă în persoane mai bune și mai serioase. Consider că, participarea la Clubul IMPACT este o alegere potrivită pentru toți adolescenții!” – Pușcaș Briana Alexandra, clasa 9-a C.





Rusu Gabriela Elena, clasa 10-a F

„Clubul IMPACT este o inițiativă extrem de valoroasă, mai ales pentru noi, tinerii, deoarece ne oferă oportunitatea de a ne implica activ în binele comunității. Faptul că la prima dar și la a doua întâlnire am avut activități menite să ne dezvolte abilități esențiale precum ajutorul reciproc, inteligența, curajul, dezvoltarea de idei, comunicarea și empatia este un pas excelent. Acestea nu doar că ne pregătesc să avem un impact pozitiv în societate, dar și să lucrăm mai bine în echipă și să construim relații sănătoase între noi. Este o modalitate de a ne dezvolta pe plan personal și social, învățând să fim mai atenți la nevoile celorlalți și să găsim soluții creative la problemele din jurul nostru. Personal, m-am simtit foarte bine învățând împreună cu colegii mei și m-am distrat învățând prin aceste activități. Totodată, sunt mândră atât de mine cât și de ceilalți participanți, deoarece am reușit să ne cunoaștem, dar și să gasim soluții împreună.”- Rusu Gabriela Elena, clasa 10-a F.



„Clubul IMPACT m-a lăsat cu o impresie superbă, fiind o activitate unde ne adunăm cu toții si lucrăm împreună pentru niște scopuri comune. La prima întâlnire m-am simțit foarte bine și mi-a plăcut cum au fost prezentate viitoarele activități și mai ales faptul că nimeni nu a stat tăcut și încerca să comunice cu toata lumea din grup. Cred că toți vrem să vedem cum evoluează această activitate și cum putem evolua și noi ca persoane. Am decis să vin la acest club pentru a cunoaște mai multă lume implicată din liceu și pentru a încerca experiențe noi. Recomand acest club dacă vrei să te implici și să discuți împreună cu alți oameni.”- Gherghel David, clasa 9-a C.





Pop Roxana, clasa 10-a H

„Clubul IMPACT este un loc în care persoanele se pot descoperi pe sine dar și pe cei din jurul lor, astfel ajutând comunitatea și făcând lumea un loc mai bun. E un loc unde persoanele se pot dezvolta, pot învăța lucruri noi despre ceea ce se întâmplă în lume și pot face o schimbare având un impact asupra comunității. Impresia mea este una extrem de bună, deoarece Clubul IMPACT mă va ajuta să mă dezvolt atât pe plan cultural, cât și social, prin diferite jocuri și activități distractive. Mi-a plăcut foarte mult faptul că în acest club poți comunica deschis și îți poți spune părerile fără să fii judecat, deoarece e un loc din care fiecare învățăm câte ceva. Am ales să vin deoarece simt că acest club mă va ajuta pe mine, dar și pe ceilalți din jurul meu, făcând astfel o schimbare și creând un mediu mai bun pentru toți. Cred că Clubul IMPACT e un loc ideal pentru cei care doresc să facă o schimbare comunității și aș încuraja mult mai multe persoane să participe.” – Pop Roxana, clasa 10-a H.



Tapo Lavinia-Maria, clasa 9-a F

„Clubul IMPACT este un club de inițiativă comunitară și are puterea de a schimba societatea. Noi elevii, cei care avem onoarea să facem parte din acest club învățǎm să identificăm și să rezolvăm mici probleme. Un avantaj pe care ni-l aduce clubul este cunoașterea de oameni și legarea de noi prietenii. Împreună vom învăța să avem încredere, speranța și comunicare. În primele două ore m-am simțit emoționată la început dar în același timp curioasă de ce voi face și ce voi afla, m-am simțit în largul meu alături de noii mei prieteni și alături de doamna bibliotecară și doamna profesoară de limba și literatura română care ne-au primit cu brațele deschise și cu multă căldură! Am ales să particip la această activitate pentru a-mi dezvolta cunoștințele și pentru a avea mai multă încredere în mine și a prinde curaj în fața unui public. Îi încurajez și pe ceilalți care nu au ales acest drum să o facă, pentru ca încă nu este târziu” – Tapo Lavinia-Maria, clasa 9-a F.







Stan Iulia Alecsandra, clasa 9-a C

„Clubul IMPACTt m-a făcut să mă simt inclusă, deoarece la primele două întâlniri nimeni nu a fost lăsat la o parte și toți suntem interesați de viitorul nostru ca oameni și membrii ai acestui club. Eu cred că Clubul IMPACT este un club în care ar trebui să fie toți copiii și adolescenții, deoarece împreună ne vom dezvolta mai multe capacități necesare pentru anii ce urmează, dar și pentru că vom învăța să fim oameni buni și respectuoși prin joacă, nu doar prin cărți!” – Stan Iulia Alecsandra, clasa 9-a C.





Troica Angela, clasa 10-a H

„Clubul IMPACT mi-a lăsat o impresie foarte bună, fiind un loc unde oamenii se adună cu scopuri comune și pasiuni similare. La primele două întâlniri, m-am simțit binevenită și am apreciat atmosfera prietenoasă și deschisă. Mi-a plăcut diversitatea activităților propuse, care au fost atât interesante, cât și educative. Am ales să vin pentru oportunitatea de a cunoaște oameni noi și de a ajuta comunitatea!” – Troica Angela, clasa 10-a H.



