Impresii din ziua votului, de pe Valea Luțului la Stânceni

Duminică, 24 noiembrie. Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. După ce mi-am exercitat dreptul de vot la una din cele trei secții de votare din Cartierul Texas din Reghin, am pornit spre Valea Luțului și am poposit la Secția de Votare 259 din localitatea Batoș. La ora 8.40 au votat un număr de 18 alegători din totalul de 1.088. Printre aceștia s-a numărat și Rodica Uleșan, reprezentant al Forumului German.

„Am venit la vot pentru ca România să aibă un președinte care să ne poată reprezenta în orice situații, să avem șanse de a avea o Românie modernă pentru tineretul de astăzi care trebuie să aibă o viață aici acasă în țara noastră. Am votat pentru un președinte care să fie patriot, care să țină cu țară, să o reprezintă cum se cuvine astfel încât să ne bucurăm de tot, de frumusețile acestei țări. Să sperăm că totul va fi pe gândul românilor”, ne-a declarat Rodica Uleșan.

„De la viitorul președinte aștept implicare”

Tot aici l-am găsit pe Ioan Marcuș,președintele PNL Batoș și administrator al fabricii de oțet din Batoș, care și-a exercitat dreptul de vot la aceeași Secție de Votare nr. 259 din localitatea Batoș.

„Am votat pentru familie, pentru comunitate și pentru țară. Sper într-un trai mai bun, sper într-o viață mai bună. Suntem toți locuitorii comunei Batoș, ai județului Mureș, ai României și avem această datorie să votăm, la fel cei din Diasporă, îi îndemn să voteze cu inima, să gândească un pic mai mult pentru viitorul lor și al familiilor lor. De la viitorul președinte aștept implicare, aștept rezultate benefice pentru comunități, pentru familii, așa cum am spus, pentru noi toți. Așteptăm o viață mai bună la care tindem cu toți. Pentru alegerile parlamentare așteptăm să obținem un rezultat bun care să ne ajute în viitor să putem implementa tot ceea ce noi ne-am propus, să obținem rezultate care să bucure pe toată lumea, iar peste 4 ani să nu trebuiască să rugăm oamenii să ne mai voteze. Oamenii să fie convinși că varianta liberală e cea mai bună”, a declarat Ioan Mărcuș.

„Sunt convins că vocea rațiunii va câștiga”

Am luat-o apoi spre Reghin și am ajuns la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. Aici, primarul municipiului Reghin, Márk Endre, a votat în jurul orei 10.00, însoțit de soție.

„În primul rând mi-a făcut datoria de cetățean și m-am prezentat la vot. Am votat vocea rațiunii, am votat un președinte echilibrat, un președinte care în tot ceea ce a fost implicat a fost un factor de echilibru în guvernare a României și un președinte care a avut un aport semnificativ pentru aderarea României în Spațiul Schengen. Mi-am îndeplinit obligația de a vota și sunt convins că vocea rațiunii va câștiga. Sper ca după 8 decembrie să avem parte de stabilitate, România să fie un factor de stabilitate, politica externă a României de asemenea să fie una stabilă. Suntem într-o perioadă destul de critică, atât socială cât și economică, de aceea aștept un guvern stabil, un guvern care să ne aducă prosperitate, echilibru și o economie stabilă pe care o așteptăm de mult”, a precizat primarul Márk Endre.

”Lumea este încrezătoare”

La puțin timp, printre cei care au luat pulsul scrutinului electoral au fost și consilierii liberali reghineni în frunte cu av. Stelian Doru Cătană, președintele PNL Reghin care s-a declarat extrem de încrezător de rezultatul votului.

„Am așteptat această zi a votului pentru Președintele României cu mult optimism și cu gândurile cele mai bune pentru țara noastră și pentru viitorul nostru. Astăzi este o zi minunată, soarele a ieșit pe cer și îi invit pe toți să vină la vot pentru a alege ceva bun pentru viitorul nostru. Eu sunt încrezător, știu cât s-a muncit, știu câtă muncă au depus colegii noștri în slujba cetățenilor și sunt convins că cetățenii vor întoarce această chestiune și vor vota în așa fel încât viitorul lor să fie bun. Referitor la votul din Reghin, am circulat în oraș, am observat faptul că foarte multă lume se îndreaptă spre secțiile de votare. Lumea este încrezătoare, gânditoare și sunt bucuros că reghineni înțeleg că exercitarea dreptului la vot este un drept personal și nu este obligație”, a spus președintele PNL Reghin.

„Să avem grijă de ce avem noi”

A urmat apoi un traseu pe Valea Mureșului până în localiatea Stânceni. Aici l-am găsit de Victor Bucur de 88 de ani din Stânceni care a votat cu speranța de mai bine. Un adevărat model de simplitate și spirit civic. Felicitări și respect!

„Am fost un simplu muncitor, am lucrat în cariera de piatră vreme de 16 ani plus alți 28 de ani la Toplița, la Mobilă. Am fost inclusiv în orchestră la Casa de Cultură din Toplița vreme de aproape 30 de ani. Viața pentru mine a fost bună. Legat de ziua de azi, am fost la vot animat de cele mai bune gânduri. Sperăm să fie bine. De la viitorul președinte aștept mult mai multă corectitudine și un pic de grijă să nu facem ce nu trebuie. În primul rând să avem grijă de ce avem noi. Am 88 de ani și am fost la toate alegerile. Nu am fost eu prea mult cu schimbarea, mai bine cu cineva cu care te obișnuiești decât tot alți noi, să tot schimbă între ei dar de schimbat tot nu se schimbă mai nimic. Cunosc o parte din candidați, baiul e că îi uit repede. Să sperăm ca cel care iasă președinte să ne facă viața mai bună Sper ca după atâta lămurire care s-a dat la televizor să ne fie mai bine. Din păcate, tineretul de azi e foarte derutat, plus că nu mai acordă respectul cuvenit celor de-o samă cu mine. Sunt extrem de năcăjit pe chestia asta. Sper din toată inima că va fi mai bine cândva”, ne-a povestit Victor Bucur.

Alin ZAHARIE