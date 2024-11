Dezinformarea și inteligența artificială, în atenția elevilor de la ”Blaga”

Echipa EPAS Blaga a participat joi, 31 octobrie la dezbaterea “Dezinformarea și inteligența artificială – rolul UE în combaterea acestui fenomen” organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Evenimentul a fost organizat sub formă de dezbatere interactivă, iar tema principală – „Dezinformarea și inteligența artificială: rolul UE în combaterea acestui fenomen” – a adus în prim-plan unul dintre cele mai complexe subiecte ale epocii digitale. Pe parcursul întâlnirii, membrii echipei au avut privilegiul de a asculta trei europarlamentari cu experiență care au adus perspective valoroase despre modul în care Uniunea Europeană răspunde provocărilor asociate dezinformării și influenței crescânde a inteligenței artificiale. În plus, echipa a avut oportunitatea de a adresa întrebări relevante, explorând în profunzime măsurile propuse de UE pentru a limita impactul informațiilor false și pentru a proteja cetățenii.

„Ne-a onorat și bucurat invitația Biroului de Legătură al Parlamentului European de a articipa la această dezbatere de interes național și european. Într-o lume în continuă dezvoltare, inteligența artificială generativă deschide porți incredibile, din păcate nu doar benefice. Aplicarea IA în dezinformare este probabil unul dintre efectele cele mai nocive având un potențial de manipulare extrem de ridicat. Este timpul să fim conștienți, vigilenți și educați”, prof. Cristina Drescan, coordonator EPAS Blaga.



Feedback pozitiv

„Am fost plăcuta surprins de calitatea și profunzimea temelor discutate. Subiectul principal, “Dezinformarea și inteligența artificială: rolul UE în combaterea acestui fenomen”a fost tratat cu multă atenție, iar prezentările au oferit perspective noi și interesante. Prezența personalităților care activează în Parlamentul European a adus o valoare deosebită evenimentului, oferind participanților o înțelegere directă și autentică asupra aspectelor politice și legislative europene.Am apreciat și secțiunile interactive, unde am putut adresa întrebări și am schimbat idei cu alți participanți, lucru care mi-a îmbogățit cu adevărat experiența și mi-a oferit oportunități de networking valoroase. În plus, organizarea evenimentului a fost impecabilă, iar atmosfera a fost deschisă și profesionistă”, a declarat Pășcan Ilinca, ambasador junior.

„Tema centrală a discuției, „Dezinformare și inteligență artificială: rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen”, a atras un interes deosebit, în special datorită invitaților de seamă – trei europarlamentari care au împărtășit cu entuziasm și profesionalism perspectivele lor asupra acestui subiect de mare actualitate. Într-o atmosferă captivantă, elevii au avut ocazia să descopere măsurile propuse de Uniunea Europeană pentru a contracara fluxul de informații false și riscurile asociate utilizării inteligenței artificiale în diseminarea acestora. Europarlamentarii au răspuns întrebărilor tinerilor, oferind explicații detaliate și îndemnându-i să gândească critic față de sursele de informație cu care interacționează zilnic. La finalul conferinței, participanților li s-au prezentat oportunitățile oferite de Parlamentul European, inclusiv programe de stagii și activități de voluntariat, menite să inspire și să susțină tinerii în dezvoltarea lor profesională și civică”, a precizat Chirteș Alexia, ambasador junior.





Alin ZAHARIE