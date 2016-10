Inter-Eng 2016, la ediție jubiliară

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureş a deschis joi, 6 octombrie, în Aula Magna UPM lucrările celei de a X-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2016”, organizată în acest an de Universitatea ”Petru Maior” în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Egypt-Japan University of Science and Technology. ”În decursul celor nouă ediţii derulate cu succes până în prezent, conferința şi-a câştigat un statut binemeritat de eveniment remarcabil al cercetării ştiinţifice mureşene, reuşind focalizarea interesului pentru ramura inginerească a ştiinţei şi cercetării. Organizarea ediţiei 2016 a conferinței este susţinută şi cofinanţată de importante instituţii publice şi private, precum Primăria Târgu Mureş, care încurajează manifestările ştiinţifice şi de cercetare cu o semnificativă aplicabilitate practică. Conferinţa Internaţională „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2016” reprezintă un important forum profesional şi ştiinţific organizat de către Facultatea de Inginerie a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş care a devenit de la o ediţie la alta un eveniment de referinţă în viaţa ştiinţifică a oraşului prin numărul crescând al specialiştilor români şi străini participanţi”, a precizat în deschiderea conferinței prof. univ. dr. Liviu Moldovan, prorectorul științific UPM, președintele comitetului științific al conferinței Inter-Eng 2016.

Salutul oficialităților

Printre cei care au onorat cu prezența la deschiderea oficială a conferinței s-au numărat și reprezentanții oficialităților locale și județene care au salutat demersurile organizatorilor în ceea ce privește cercetarea. „Apreciem în mod deosebit această manifestare prestigioasă prin care prezentați rezultatele inovative care au dus la obținerea brevetelor de invenție și depunerea la OSIM a cererilor de brevetare. Este o onoare pentru județul Mureș să găzduiască un astfel de eveniment și mulțumim Universității ”Petru Maior” pentru această inițiativă, aflată în acest an la cea de X-a ediție, cu invitați de pe trei continente. Vă urez ca discuțiile din aceste zile referitoare la soluțiile inovatoare de inginerie verde care cresc eficiența procesului tehnologic să se concretizeze în rezultate fructoase”, a precizat Cristina Ilie, șef cabinet, Prefectura Mureș. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș Alexandru Cîmpeanu a făcut un apel factorilor de decizie la sprijinirea domeniului cercetării. ”Iată-ne din nou la Universitatea ”Petru Maior”, unde cercetarea inginerească este adusă la rang de excelență. Sunt convins că aceasta se datorează experienței, profesionalismului și dăruirii cadrelor didactice ale universității și nu numai, fapt pentru care țin să-i felicit pentru ceea ce fac. Cercetarea este un domeniu de vârf în orice stat din această lume, de aceea îmi doresc ca factorii de decizie de la nivel guvernamental să înțeleagă importanța acestui domeniu, și în tot ce întreprind să o susțină. Prin schimbul de expereință care se va face între cercetătorii din țară, de la Universitatea ”Petru Maior” și colegii cercetători din alte state să luăm niște exemple de bună practică. Tuturor care sunteți angrenați în acest gen de activitate vă doresc mult succes, să vă duceți la îndeplinire toate obiectivele pe care vi le-ați propus”, a mai spus Alexandru Cîmpeanu.

Lucrări publicate în revista Procedia Engineering

Ediția din acest an a conferinței reuneşte participanţi din 15 țări de pe 3 continente: Algeria, Austria, Bulgaria, Egipt, Franța , Finlanda, Germania, India, Malaezia, Maroc, Portugalia, Polonia, România, Serbia, Ungaria, specialişti din domeniul ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică românească şi mondială, precum și de la universităţile târgumureşene, „Petru Maior”, Universitatea de Medicină şi Farmacie și „Sapientia”. Ediția jubiliară a conferinței este marcată de prezentarea a 143 lucrări științifice, distribuite pe 14 secțiuni, pe durata a două zile, tema principală a conferinţei fiind „Soluțiile inovatoare de inginerie verde, care cresc eficiența procesului tehnologic”. Lucrările conferinţei vor fi publicate în prestigioasa revistă Procedia Engineering, editată de Elsevier, fiind indexată în bazele de date Scopus, Engineering Information, Science Direct și evaluată de Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – ISI Web of Science.

Prima zi din cadrul Inter-Eng 2016 a prilejuit și conferința finală de diseminare a proiectului Erasmus+ de cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici, intitulat „Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi competenţe eco şi economie ecologică durabilă” Eqvet-us, proiect derulat în intervalul 2014-2016 într-un parteneriat format din instituții din șase țări europene: Portugalia, Franța, Germania, Austria, Bulgaria și România, coordonate de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș.