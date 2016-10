De ce este considerată rodia un fruct miraculos

Rodia are rol de ingredient pentru băuturi, înghetață sau mâncăruri în multe țări. O singură rodie pe zi asigură 40% din doza zilnica recomandată de vitamina C pentru adulți, este bogată în acid folic și vitaminele A și E, scrie „Ce se întâmplă doctore?”. Acest fruct conține de trei ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Rodia se folosește împotriva diareei, reduce febra (în unele cazuri), rădăcina este folosită pentru combaterea paraziților intestinali (tenia), dar doar la indicația medicului. De asemenea, sucul de rodie mai are efecte benefice asupra fertilității, în menținerea tensiunii arteriale la cote normale, luptă împotriva cancerului de prostată, a osteoartritei și a hemoroizilor.