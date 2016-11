Ziua internațională a radiologiei 2016, dedicată imagisticii sânului

Ziua internațională a radiologiei, marcată în fiecare an la 8 noiembrie, este dedicată în 2016 imagisticii sânului și rolului esențial pe care radiologia îl joacă în detectarea, diagnosticul și managementul bolilor de sân, scrie AGERPRES. Inițiativa din 2016 este susținută de Societatea Europeană de Imagistică a Sânului (European Society of Breast Imaging — EUSOBI) și Societatea de Imagistică a Sânului (Society of Breast Imaging — SBI), potrivit site-ului internationaldayofradiology.com.

Un punct cheie asupra căruia organizatorii vor să tragă un semnal de alarmă și în 2016 este legat de importanța implicării în campaniile de protecție împotriva radiațiilor (campania EuroSafe Imaging, Image Wisely), care atrag atenția asupra nevoii de a utiliza doze optime de radiație în imagistica medicală. Tot pentru a marca Ziua internațională a radiologiei din 2016, Societatea Europeană de Radiologie va lansa cartea „Screening & Beyond”, care oferă o privire de ansamblu asupra imagisticii sânului și care conține contribuții ale unor radiologi renumiți din lume.