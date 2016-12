Declarații după ASA-FC Botoșani 2-0

Dan Alexa: „Jucătorii s-au motivat singuri”

Mulțumit după ce echipa sa a obținut a doua victorie în decurs a doar cinci zile, antrenorul echipei de fotbal ASA Târgu-Mureș Dan Alexa a considerat că dăruirea elevilor săi s-a datorat în special unei automobilizări. „Este greu să mai motivezi jucătorii în condițiile în care au mari restanțe salariale. Din câte știu, au promiși ceva bani pentru zilele următoare și acest lucru putea să-i mobilizeze, s-a văzut o altfel de dăruire în ultimele două meciuri. Nu știm ce va fi la iarnă, dar până mai avem meciuri de disputat vom încerca să obținem cât mai multe puncte. Cu Botoșaniul am reușit să ne adaptăm mai bine condițiilor și am obținut trei puncte importante după părerea mea. Urmează un program destul de încărcat, în care prima prioritate o consider Cupa Ligii, calificarea în finală. După cum am mai spus, nu știu pe cine se va putea conta după vacanța de iarnă, iar în ceea ce mă privește, sunt dispus să rămân în cazul în care problemele financiare se rezolvă”, au fost cuvintele lui Dan Alexa. După partida de sâmbătă, în deplasare la Dinamo, ASA va susține miercuri meciul din Cupa României, la FC Voluntari, iar după întâlnirea din ultima etapă programată în acest an, pe teren propriu cu Pandurii Târgu Jiu, mureșenii vor întâlni în 21 decembrie, tot pe Trans Sil, formația ACS Poli Timișoara, partida tur din cadrul semifinalei Cupei Ligii.

Leo Grozavu: „Pe asemenea teren numai fotbal nu e”

Dezamăgit după înfrângerea echipei sale cu 2-0, antrenorul formației FC Botoșani Leo Grozavu a invocat starea improprie a terenului, considerând totodată că șansele echipei sale de a mai ocupa un loc pentru turneul play off au fost mult diminuate. „A fost un joc pe care greu îl putem numi meci de fotbal. Pe un asemenea teren este greu să joci. A învins echipa care s-a adaptat mai bine la aceste condiții. Am încercat să construim, dar am ratat și acele puține ocazii create. La schimbările efectuate în repriza secundă nu au fost vizați jucătorii originari din Mureș, ei sunt apreciați și respectați la noi, dar așa am văzut eu posibilitatea de a schimba ceva după ce am fost surprinși la două faze imediat după pauză. Poate la al doilea gol a fost poziție de ofsaid, dar nu mai contează, noi oricum nu am reușit să înscriem și acum cred că șansele de a mai prinde un loc de play off sunt foarte mici”, a declarat la finalul partidei tehnicianul echipei moldovene.